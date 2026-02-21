Zmiany w M jak miłość. Oni dołączą do obsady wiosną! Wiemy, kim będą nowi bohaterowie u Mostowiaków - ZDJĘCIA

Zmiany w obsadzie "M jak miłość". Znani aktorzy pojawią się wiosną 2026 w rodzinie Mostowiaków

Na planie "M jak miłość" dobiegają już końca nagrania sezonu jesienno-zimowego i rozpoczyna się przerwa, która potrwa aż do początków wiosny. To oznacza, że odcinki, które teraz zostały nakręcone widzowie zobaczą w telewizji w finale sezonu przed przerwą wakacyjną. I nie zabraknie w nich nowych twarzy w ekranowej rodzinie Mostowiaków, bohaterów, którzy wywołają sporo zamieszania. Nie tylko w Grabinie, ale także w życiu Marcina Chodakowskiego (Mikołaj Roznerski).

Po prezentacji wiosennej ramówki TVP na jaw wyszło także to, jak będzie wyglądała wiosna w "M jak miłość"! Dla wielu postaci nadchodzące odcinki będą przełomowe, zapadną trudne decyzje, niebezpieczne sytuacje, które wpłyną na ich przyszłość. W relacjach bohaterów pojawią się poważne kryzysy, a skrywane tajemnice i narastająca zazdrość przyniosą poważne skutki.

Mowa tutaj o małżeństwie Rogowskich, które już na początku marca w "M jak miłość" czeka wstrząs. Ale także o związku Marcina i Kamy (Michalina Sosna) oraz Olka (Maurycy Popiel) i Anety (Ilona Janyst).

Nowi bohaterowie w "M jak miłość" w Grabinie! Mikołaj Krawczyk, Mateusz Kościukiewicz i Dominika Sakowicz

Kolejne odcinki "M jak miłość" wiosną przyniosą widmo zdrady u Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i Artura (Robert Moskwa). Do obsady serialu już 1914 odcinka, którego emisja we wtorek, 3.03.2025, dołączy Dominika Sakowicz jako Joanna Dobrzańska - lekarka kardiolożka, która zacznie pracę w przychodni Rogowskiego. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że piękna Joasia oczaruje męża Marysi od pierwszego wejrzenia.

W otoczeniu Joasi niedługo później w "M jak miłość" pojawi się także Aleksander Sowiński, dyrektor administracyjny przychodni, w którego wcieli się Mikołaj Krawczyk.

Grabina zyska również nowego mieszkańca. Sąsiadem Mostowiaków zostanie tajemniczy Mikołaj Lipiński, którego zagra Mateusz Kościukiewicz. Jego obecność wywoła spore poruszenie w lokalnej społeczności. Nie tylko w gronie kobiet. Co ciekawe 39-letni Mateusz Kościukiewicz wiosną wystąpi też w serialu Polsatu "Pierwsza miłość" w roli Pawła Krzyżanowskiego.

Nowa kobieta w życiu Marcina w "M jak miłość" wiosną. Katarzyna Dąbrowska w obsadzie serialu

Przełomowe zmiany w nadchodzącym odcinkach "M jak miłość" czekają także Marcina Chodakowskiego. Zacznie się od tego, że detektyw znów narazi swoją rodzinę - Kamę i dzieci - na niebezpieczeństwo. Stanie przed trudną decyzją, żeby zrezygnować z pracy w agencji, która jest jego prawdziwą pasją, dostarcza mu adrenaliny. Ale nie będzie bezrobotny.

Nową przełożoną Marcina zostanie Elżbieta Domańska, w której wcieli się Katarzyna Dąbrowska, 41-letnia aktorka znana doskonale fanom serialu m.in. jako Wiktoria Consalida w "Na dobre i na złe".

