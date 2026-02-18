Pierwsza miłość. Powrót Pawła do życia Marysi. To Janek znajdzie go w więzieniu w Kolumbii - ZDJĘCIA

Paweł wróci do "Pierwszej miłości". Mateusz Kościukiewicz zastąpi Mikołaja Krawczyka

Takiego zwrotu akcji w "Pierwszej miłości" wiosną 2026 roku chyba nikt się nie spodziewał! Minęło już prawie 13 lat od kiedy Marysia miała ostatnie wieści o Pawle, a teraz znowu stanie twarzą w twarz z dawnym ukochanym, ojcem jej córki Julki (Dąbrówka Kruk) i bolesną przeszłością, o której już zapomniała.

Co się działo z Pawłem przez te wszystkie lata? Widzowie nie dowiedzą się tego od razu w pierwszym odcinku z udziałem Mateusza Kościukiewicza, którego emisja w poniedziałek, 23.03.2026 rok. Bo samo odnalezienie Pawła w więzieniu w Kolumbii przez Janka Stańczuka będzie tylko zapowiedzią wstrząsającej historii Krzyżanowskiego, który od 2013 roku nie dawał żadnego znaku życia.

Zobacz też: Pierwsza miłość, odcinek 4163: Kinga w więzieniu za porwanie córki Janka i Lilki. Tak ją wrobi kochanka męża! - ZDJĘCIA

Przypomnijmy, że jesienią 2014 roku w "Pierwszej miłości" Marysia wyjechała do Kolumbii, by odnaleźć Pawła. Teraz została jednak porwana! Właśnie wtedy w trakcie intensywnych poszukiwań byłego męża wpadła w niezłe tarapaty i długo nie mogła wrócić do Polski. Poznała przerażającą historię współpracy Pawła z mafią narkotykową. Dotarła do niej także tragiczna wiadomość, że Paweł zginął w katastrofie jachtu w Peru. Nigdy jednak nie znaleziono ciała Krzyżanowskiego.

Wreszcie Marysia straciła nadzieję, że Paweł żyje...

Jak Janek w "Pierwszej miłości" odkryje, że Paweł żyje?

Odnalezienie Pawła w więzieniu w Kolumbii po wielu latach od zaginięcia w odcinkach "Pierwszej miłości" w marcu to będzie przypadek. Janek dostanie zlecenie na zrobienie reportaży z najgroźniejszych więzień na świecie. Trafi do zakładu karnego w Kolumbii, gdzie panuje piekło na ziemi. Podczas przygotowań do reportażu i wywiadów ze strażnikami Stańczuk dowie się, że mają tu też jednego Polaka. Gdy z pomocą Artura (Łukasz Płoszajski) odkryje jego tożsamość, upewni się, że to Paweł Krzyżanowski, zrobi wszystko, by wyciągnąć go na wolność.

Powrót Pawła zniszczy szczęście Marysi i Kacpra w "Pierwszej miłości"

Jak będzie wyglądało uwolnienie Pawła i jak na wieść o szokującym odkryciu Janka zareaguje Marysia? Wiosną w "Pierwszej miłości" wiadomość, że Paweł żyje, że siedział przez te wszystkie lata w więzieniu, zburzy jej spokój i małżeńskie szczęście z Kacprem. Niewykluczone, że dawne uczucia odżyją, w końcu Paweł był pierwszą miłością Marysi. Poza tym stanie ona przed trudnym wyzwaniem, jak powiedzieć 16-letniej córce Julce, że jej ojciec żyje.

Mikołaj Krawczyk już nie zagra Pawła w "Pierwszej miłości"

Mikołaja Krawczyk był drugim aktorem wcielającym się w Pawła Krzyżanowskiego w "Pierwszej miłości". Zastąpił w tej roli Mateusza Janickiego i grał tego bohatera aż do listopada 2013 roku. Wówczas Paweł pojawił się ostatni raz na ekranie po dłuższej przerwie.

Powrót Pawła do "Pierwszej miłości" zbiegł się w czasie z tragiczną w skutkach imprezą Artura. Kulczycki znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, a życie mógł mu uratować tylko przeszczep nerki. Paweł oddał nerkę Arturowi i ten sposób ocalił przyjaciela.

Aneta Zając nie pokazuje twarzy synów. Zdradziła powód Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

18