Pierwsza miłość, odcinek 4178: Kacper chce mieć dziecko z Marysią! Tak zareaguje na plan męża o powiększeniu rodziny - ZDJĘCIA

Ostatni odcinek serialu "Pierwsza miłość" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, stawiając bohaterów w wyjątkowo trudnych sytuacjach. Borys boleśnie przekonał się, że jego nowy klub piłkarski to studnia bez dna, wymagająca ogromnych inwestycji, na które nie otrzymał wsparcia finansowego. Bartek również znalazł się na życiowym zakręcie, z frustracją walcząc o kontakt z synem po tym, jak Emilka zaczęła układać sobie życie z kimś innym. W tym samym czasie rozegrał się prawdziwy dramat przyjaciółki Adrianny, Jadzi, której córeczka potrzebowała pilnych i kosztownych badań serca. Jurek pospieszył kobiecie z pomocą, nie wiedząc, że Adrianna chciała mu przekazać coś bardzo ważnego. Przy tylu piętrzących się problemach i niewypowiedzianych słowach, napięcie wyraźnie rośnie.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odc. 4178 - streszczenie

Niespodziewana przesyłka od Łukasza całkowicie wytrąca Martę z równowagi. Mimo że włożyła wiele wysiłku, aby o nim zapomnieć, pod wpływem chwili decyduje się na spotkanie. Niestety, w natłoku emocji zupełnie wylatuje jej z głowy, że była już umówiona z Szymonem. Tymczasem Kacper zaskakuje Marysię propozycją powiększenia rodziny, której ona nie traktuje poważnie. Całą jej uwagę pochłaniają problemy dorastającej Julki, która wkrótce kończy szesnaście lat i coraz natarczywiej dopytuje o swojego biologicznego ojca. Z kolei Iga, przygotowując się na konfrontację z Alanem, postanawia wyznać mu prawdę o Jamesie, ale jego reakcja okazuje się znacznie gorsza niż spodziewana awantura. Wieczorem, gdy czeka na jego powrót, otrzymuje niepokojący telefon od Jamesa.

"Pierwsza miłość" odc. 4178 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco i z pewnością dostarczy widzom wielu niezapomnianych wrażeń. Warto zarezerwować sobie czas, aby śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów i poznać odpowiedzi na nurtujące pytania. Fani serialu już teraz z niecierpliwością odliczają dni do premiery. Najnowszy, 4178. odcinek serialu "Pierwsza miłość" będzie można obejrzeć we wtorek, 19 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku niezmiennie gości na ekranach. Akcja, osadzona między dynamicznym Wrocławiem a malowniczym Wadlewem, wciąga widzów w świat pełen miłosnych uniesień, dramatycznych zwrotów akcji i komediowych perypetii. Twórcy nie boją się także poruszać ważnych tematów społecznych, co sprawia, że serial jest bliski prawdziwemu życiu. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)