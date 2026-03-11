Pierwsza miłość, odcinek 4172: Emilka w ciąży! Wpadnie w szał, że to dziecko Mateusza Stika - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4172 - środa, 11.03.2026, o godz. 18 w Polsacie

Blady strach panie na Emilkę, która w 4172 odcinku "Pierwszej miłości" zorientuje się, że jest w ciąży. Ale nie z Fryderykiem (Andrzej Kłak), z którym dopiero co się rozstała, lecz z psychopatycznym mordercą, Mateuszem Stikiem. Po pogrzebie zwyrodnialca, kiedy Emilka i Marta wyrzuciły jego prochy do rzeki, przez krótką chwilę wydawało się, że obie ofiary psychola wreszcie uwolnią się od horroru, które przeżyły. Ale ciąża Emilki, dziecko, którego ojcem jest Mateusz, już na zawsze będą ją przypominały o tym, co przeszła przez Stika.

Emilka powie Marcie o ciąży z gwałtu w 4172 odcinku "Pierwszej miłości"

Marta będzie jedyną osobą, której Emilka w 4172 odcinku "Pierwszej miłości" powie o ciąży. Załamana przyjaciółka najpierw poprosi, żeby przywiozła jej test ciążowy, a potem ujawni, że ojcem jej dziecka nie jest wcale Fryderyk, lecz Mateusz, który ją zgwałcił tuż po porwaniu, gdy więził ją w opuszczonym domu!

W tej najgorszej chwili Marta nie zostawi Emilki bez wsparcia. Chociaż sama nie będzie wiedziała, jak pocieszyć przyjaciółkę, która urodzi przecież dziecko swojego oprawcy. Uświadomi Emilce, że skoro padła ofiarą gwałtu, to może pozbyć się ciąży. Ale najpierw powinna iść na badania do lekarza, by upewnić się, w którym tygodniu ciąży jest.

Śmiałek dowie się o ciąży Emilki i zaatakuje Fryderyka w 4173 odcinku "Pierwszej miłości"

Pozytywny wynik testu ciążowego w 4173 odcinku "Pierwszej miłości" załamie Emilkę. Tak jak myśl o ciąży z gwałtu, dziecku psychopaty! Pojedzie z Martą na badania do Wrocławia i wtedy wszystko stanie się jasne. Tymczasem Marian Śmiałek (Paweł Okoński) znajdzie w domu Emilki test ciążowy i zaatakuje Fryderyka, że zostawił jego córkę, która spodziewa się dziecka. W ten sposób Graff dowie się o ciąży Emilki, która nie będzie mu na rękę. Bo "król dżemu" z Wadlewa wcale nie chciał poważnego związku.

Emilka straci ciążę w 4174 odcinku "Pierwszej miłości"

Trauma Emilki związana z ciążą z gwałtu w 4174 odcinku "Pierwszej miłości" będzie miała przerażający ciąg dalszy. Dojdzie do poronienia i straci dziecko Mateusza Stika. Jak w tej sytuacji zachowa się Fryderyk? Na wieść o ciąży nie będzie krył swojego niezadowolenia, ale informacja o poronieniu sprawi, że otoczy partnerkę opieką, starając się ukryć własne poczucie ulgi. Nieświadomy tego, że to wcale nie było jego dziecko.

