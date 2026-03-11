Pierwsza miłość, odcinek 4177: Emilka utrudnia Bartkowi kontakt z synem. Frustracja mężczyzny narasta - ZDJĘCIA

Poprzedni odcinek serialu "Pierwsza miłość" z pewnością dostarczył fanom solidnej dawki emocji, mieszając chwile nadziei z nowymi konfliktami. Długo wyczekiwany powrót Bartka z zakładu karnego, zamiast radosnego świętowania u Śmiałków, rozpoczął się od ostrej kłótni z Emilką, której nie załagodziła nawet interwencja Fryderyka. W tym samym czasie pojawił się jednak promyk nadziei, ponieważ leki ostatniej szansy zadziałały i Angelika w końcu się wybudziła. Ta wiadomość uskrzydliła zakochanego Białego, który szczęśliwy wrócił do wojska, nie zważając na grożące mu konsekwencje. Niestety, poprawa zdrowia Angeliki nie rozwiązała wszystkich problemów w małżeństwie Bolesława, a posłuszna mu Eliza w samotności zmagała się z trudnymi emocjami. Co przyniesie bohaterom kolejny dzień?

"Pierwsza miłość" odc. 4177 - streszczenie

Borys staje przed ogromnym wyzwaniem, uświadamiając sobie, że jego klub piłkarski wymaga potężnych nakładów finansowych, aby zacząć przynosić dochody. Zaniedbany budynek i boisko to tylko część problemów, ponieważ zarówno piłkarze, jak i trenerzy wciąż czekają na wypłatę zaległych wynagrodzeń. Sytuację pogarsza Bolesław, który odmawia wsparcia finansowego, jednocześnie oczekując od Borysa imponujących wyników. Równie trudne chwile przeżywa Bartek, którego frustracja narasta w związku z nowym związkiem Emilki, co utrudnia mu kontakt z synem i budzi tęsknotę za dawnym życiem. Tymczasem Jadzia, przyjaciółka Adrianny, boryka się z dramatem rodzinnym – u jej córki zdiagnozowano wadę serca, a brak pieniędzy na niezbędne badania pogłębia jej rozpacz, zwłaszcza po utracie pracy przez męża. Jurek, nieświadomy, że Adrianna ma mu do przekazania coś ważnego, postanawia pomóc kobiecie.

"Pierwsza miłość" odc. 4177 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wielu fanów z pewnością z niecierpliwością wyczekuje na najnowsze losy ulubionych bohaterów i zastanawia się, co przyniesie kolejny tydzień w serialu. Nowy odcinek rozwieje wiele wątpliwości i dostarczy kolejnej porcji emocji, które od lat przyciągają widzów przed ekrany. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić nadchodzących wydarzeń, mamy najważniejsze informacje dotyczące emisji. Premierowy odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w środę, 18 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskim rynku serialowym, który od 2004 roku nieprzerwanie gości w domach widzów. Akcja osadzona w malowniczym Wadlewie i dynamicznym Wrocławiu wciąga nas w świat pełen miłosnych uniesień, bolesnych rozstań i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Serial zgrabnie łączy wątki obyczajowe z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału, poruszając przy tym ważne i aktualne tematy społeczne. To właśnie ta różnorodność sprawia, że losy Marysi, Kingi i reszty bohaterów są nam tak bliskie. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)