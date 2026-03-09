Pierwsza miłość, odcinek 4175: Biały uświadamia sobie, że kocha Angelikę. Bez pozwolenia opuszcza jednostkę - ZDJĘCIA

Spis treści
Ostatnie wydarzenia w serialu "Pierwsza miłość" dostarczyły fanom prawdziwego rollercoastera emocji, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej. Kinga, po tym jak Janek poinformował ją o swoim wyjeździe do Ameryki Łacińskiej, zdecydowała się na rozwód, a na domiar złego musiała zmierzyć się z wyrokiem skazującym dla jej matki. Dramatycznych chwil nie zabrakło również u Emilki, która niestety poroniła, co z kolei jej partner, Fryderyk, przyjął z ukrywaną ulgą. W tym samym czasie Biały zaczął podejrzewać Angelikę o romans z Filipem, gdy nie dostrzegł jej wśród gości. Nie miał jednak pojęcia, że w rzeczywistości dziewczyna walczyła o życie w szpitalu, podłączona do respiratora. Po tak intensywnym finale, co przyniesie bohaterom kolejny dzień?
"Pierwsza miłość" odc. 4175 - streszczenie
Samotność coraz bardziej doskwiera Róży, co niestety odbija się na jej relacji z Olkiem, traktowanym przez teściową jak pomoc domowa. Kiedy mężczyzna skarży się na to Wiktorii, ta okazuje więcej zrozumienia dla swojej matki. Sytuację dodatkowo komplikuje Kazanowa, która niespodziewanie oskarża Różę o próbę uwiedzenia jej męża. W tym samym czasie Emilka, mimo pozorów normalności, zmaga się z poważną traumą po porwaniu, cierpiąc na ataki paniki i koszmary. Dopiero szczera rozmowa z Martą uświadamia jej, że potrzebuje specjalistycznej pomocy, by poradzić sobie z dręczącymi ją lękami. Tymczasem Biały dowiaduje się o złym stanie zdrowia Angeliki, samowolnie opuszcza jednostkę i pędzi do szpitala, gdzie wreszcie zdaje sobie sprawę, jak bardzo ją kocha.
"Pierwsza miłość" odc. 4175 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekujący dalszych losów swoich ulubionych bohaterów już wkrótce będą mogli zaspokoić swoją ciekawość. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno nowe konflikty, jak i wzruszające wyznania. Warto zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kluczowych wydarzeń w życiu postaci. Premierowa emisja odcinka 4175 serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w poniedziałek, 16 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku niezmiennie przyciąga widzów przed ekrany. Historia mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa to fascynująca mieszanka miłosnych uniesień, dramatycznych zwrotów akcji, ale też humoru i wątków sensacyjnych. Twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, dzięki czemu losy Marysi, Kingi i ich przyjaciół są tak bliskie sercom fanów. W serialu występują m.in.:
