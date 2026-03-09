Pierwsza miłość, odcinek 4175: Biały uświadamia sobie, że kocha Angelikę. Bez pozwolenia opuszcza jednostkę - ZDJĘCIA

Redakcja se.pl
2026-03-09 8:27

Nadchodzący 4175. odcinek serialu „Pierwsza miłość” przyniesie potężną dawkę emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Podczas gdy samotność Róży doprowadzi do kolejnych rodzinnych spięć i zaskakującego oskarżenia, Emilka w końcu zdecyduje się zawalczyć o siebie i zmierzyć z traumą. Na wieść o stanie Angeliki, Biały podejmie desperacką decyzję, która na zawsze może odmienić jego życie.

Ostatnie wydarzenia w serialu "Pierwsza miłość" dostarczyły fanom prawdziwego rollercoastera emocji, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej. Kinga, po tym jak Janek poinformował ją o swoim wyjeździe do Ameryki Łacińskiej, zdecydowała się na rozwód, a na domiar złego musiała zmierzyć się z wyrokiem skazującym dla jej matki. Dramatycznych chwil nie zabrakło również u Emilki, która niestety poroniła, co z kolei jej partner, Fryderyk, przyjął z ukrywaną ulgą. W tym samym czasie Biały zaczął podejrzewać Angelikę o romans z Filipem, gdy nie dostrzegł jej wśród gości. Nie miał jednak pojęcia, że w rzeczywistości dziewczyna walczyła o życie w szpitalu, podłączona do respiratora. Po tak intensywnym finale, co przyniesie bohaterom kolejny dzień?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Pierwsza miłość" odc. 4175 - streszczenie

Samotność coraz bardziej doskwiera Róży, co niestety odbija się na jej relacji z Olkiem, traktowanym przez teściową jak pomoc domowa. Kiedy mężczyzna skarży się na to Wiktorii, ta okazuje więcej zrozumienia dla swojej matki. Sytuację dodatkowo komplikuje Kazanowa, która niespodziewanie oskarża Różę o próbę uwiedzenia jej męża. W tym samym czasie Emilka, mimo pozorów normalności, zmaga się z poważną traumą po porwaniu, cierpiąc na ataki paniki i koszmary. Dopiero szczera rozmowa z Martą uświadamia jej, że potrzebuje specjalistycznej pomocy, by poradzić sobie z dręczącymi ją lękami. Tymczasem Biały dowiaduje się o złym stanie zdrowia Angeliki, samowolnie opuszcza jednostkę i pędzi do szpitala, gdzie wreszcie zdaje sobie sprawę, jak bardzo ją kocha.

"Pierwsza miłość" odc. 4175 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekujący dalszych losów swoich ulubionych bohaterów już wkrótce będą mogli zaspokoić swoją ciekawość. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno nowe konflikty, jak i wzruszające wyznania. Warto zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kluczowych wydarzeń w życiu postaci. Premierowa emisja odcinka 4175 serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w poniedziałek, 16 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

Polecany artykuł:

Pierwsza miłość, odcinek 4178: Marysia w ciąży z Kacprem?! Zacznie nalegać na d…

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku niezmiennie przyciąga widzów przed ekrany. Historia mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa to fascynująca mieszanka miłosnych uniesień, dramatycznych zwrotów akcji, ale też humoru i wątków sensacyjnych. Twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, dzięki czemu losy Marysi, Kingi i ich przyjaciół są tak bliskie sercom fanów. W serialu występują m.in.:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
  • Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
  • Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
  • Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
  • Jan Bielski (jako Arczi)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
Pierwsza miłość, odcinek 4175: Biały uświadamia sobie, że kocha Angelikę. Bez pozwolenia opuszcza jednostkę - ZDJĘCIA
Galeria zdjęć 8