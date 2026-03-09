Pierwsza miłość, odcinek 4175: Biały uświadamia sobie, że kocha Angelikę. Bez pozwolenia opuszcza jednostkę - ZDJĘCIA

Ostatnie wydarzenia w serialu "Pierwsza miłość" dostarczyły fanom prawdziwego rollercoastera emocji, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej. Kinga, po tym jak Janek poinformował ją o swoim wyjeździe do Ameryki Łacińskiej, zdecydowała się na rozwód, a na domiar złego musiała zmierzyć się z wyrokiem skazującym dla jej matki. Dramatycznych chwil nie zabrakło również u Emilki, która niestety poroniła, co z kolei jej partner, Fryderyk, przyjął z ukrywaną ulgą. W tym samym czasie Biały zaczął podejrzewać Angelikę o romans z Filipem, gdy nie dostrzegł jej wśród gości. Nie miał jednak pojęcia, że w rzeczywistości dziewczyna walczyła o życie w szpitalu, podłączona do respiratora. Po tak intensywnym finale, co przyniesie bohaterom kolejny dzień?

"Pierwsza miłość" odc. 4175 - streszczenie

Samotność coraz bardziej doskwiera Róży, co niestety odbija się na jej relacji z Olkiem, traktowanym przez teściową jak pomoc domowa. Kiedy mężczyzna skarży się na to Wiktorii, ta okazuje więcej zrozumienia dla swojej matki. Sytuację dodatkowo komplikuje Kazanowa, która niespodziewanie oskarża Różę o próbę uwiedzenia jej męża. W tym samym czasie Emilka, mimo pozorów normalności, zmaga się z poważną traumą po porwaniu, cierpiąc na ataki paniki i koszmary. Dopiero szczera rozmowa z Martą uświadamia jej, że potrzebuje specjalistycznej pomocy, by poradzić sobie z dręczącymi ją lękami. Tymczasem Biały dowiaduje się o złym stanie zdrowia Angeliki, samowolnie opuszcza jednostkę i pędzi do szpitala, gdzie wreszcie zdaje sobie sprawę, jak bardzo ją kocha.

"Pierwsza miłość" odc. 4175 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekujący dalszych losów swoich ulubionych bohaterów już wkrótce będą mogli zaspokoić swoją ciekawość. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno nowe konflikty, jak i wzruszające wyznania. Warto zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kluczowych wydarzeń w życiu postaci. Premierowa emisja odcinka 4175 serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w poniedziałek, 16 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku niezmiennie przyciąga widzów przed ekrany. Historia mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa to fascynująca mieszanka miłosnych uniesień, dramatycznych zwrotów akcji, ale też humoru i wątków sensacyjnych. Twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, dzięki czemu losy Marysi, Kingi i ich przyjaciół są tak bliskie sercom fanów. W serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)