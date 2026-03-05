Pierwsza miłość. Horror Pawła w więzieniu w Kolumbii. Tam Artur i Janek znajdą byłego męża Marysi - ZDJĘCIA

Kiedy Paweł wróci do "Pierwszej miłości"? Mateusz Kościukiewicz pierwszy raz w roli byłego męża Marysi

Powrót Pawła Krzyżanowskiego do "Pierwszej miłości" po 13. latach od jego tajemniczego zniknięcia to największa sensacja nowych odcinków wiosną 2026 roku. Byłego męża Marysi (Aneta Zając) nie zagra już Mikołaj Krawczyk. Jego miejsce w obsadzie zajął Mateusz Kościukiewicz, który po raz pierwszy jako nowy Paweł pojawi się w 4180 odcinku wyemitowanym 23 marca 2026 r.

Właśnie wtedy Marysia urządzi 16. urodziny Julki, która podczas zdmuchiwania świeczek na torcie wypowie zaskakujące życzenie. Nikt się nie będzie tego spodziewał. Julka wymarzy sobie powrót prawdziwego ojca, będzie chciała poznać Pawła Krzyżanowskiego, który zniknął z jej życia jak miała niespełna 3 lata, więc nawet go nie pamięta.

Janek znajdzie Pawła w więzieniu w Kolumbii w 4182 odcinku "Pierwszej miłości"

W tym czasie w "Pierwszej miłości" Janek Stańczuk dostanie zlecenie na zrobienie reportaży z najgroźniejszych więzień na świecie. W 4181 odcinku trafi do więzienia La Corona. w Kolumbii, gdzie panuje piekło na ziemi. Przestępcy będą stłoczeni niczym szczury w ciasnych klatkach. Między skazańcami dochodzi do brutalnych aktów agresji i przemocy.

Mąż Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) zorientuje się, że w obecności strażników więźniowie nie zdobędą się na szczerość. Nieoczekiwanie wpadnie na trop, który może pomóc mu nakręcić materiał wykraczający poza zwykły dokument.

Janek podczas przygotowań do reportażu i wywiadów ze strażnikami dowie się, że mają tu też jednego Polaka. Nie będzie jednak wiedział, że to Paweł Krzyżanowski, uznany za zmarłego były mąż Marysi, przyjaciel Artura Kulczyckiego (Łukasz Płoszajski).

W 4182 odcinku "Pierwszej miłości" Janek będzie chciał przeprowadzić wywiad z polskim skazańcem, brutalnie pobitym i dręczonym przez innych, który od lat przeżywa horror za krami więzienia w Kolumbii. To będzie Paweł! Nie zechce jednak rozmawiać z dziennikarzem z Polski. Do czasu. Zauważy bowiem w telefonie Janka zdjęcie Kingi i od razu rozpozna przyjaciółkę Marysi... Okaże się, że w więziennej celi Paweł wciąż trzyma zdjęcie byłej żony.

Minie sporo czasu w "Pierwszej miłości" nim z pomocą Artura Janek odkryje tożsamość Pawła Krzyżanowskiego. Zrobi wszystko, by wyciągnąć go na wolność. To wydarzenie wstrząśnie wieloma bohaterami. Nie tylko Marysią i Julką...

Co się działo z Pawłem w "Pierwszej miłości" po odejściu Mikołaja Krawczyka w obsady?

Odnalezienie Pawła w więzieniu w Kolumbii przez Janka w 4182 odcinku "Pierwszej miłości" będzie tylko zapowiedzią wstrząsającej historii Krzyżanowskiego, który od 2013 roku nie dawał żadnego znaku życia.

Jesienią 2014 roku w "Pierwszej miłości" Marysia wyjechała do Kolumbii, by odnaleźć Pawła. Teraz została jednak porwana! Właśnie wtedy w trakcie intensywnych poszukiwań byłego męża wpadła w niezłe tarapaty i długo nie mogła wrócić do Polski. Poznała przerażającą prawdę o współpracy Pawła z mafią narkotykową. Dotarła do niej także tragiczna wiadomość, że Paweł zginął w katastrofie jachtu w Peru. Nigdy jednak nie znaleziono ciała Krzyżanowskiego. Marysia straciła nadzieję, że Paweł żyje...

