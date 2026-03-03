Pierwsza miłość, odcinek 4171: Krasny staje na czele buntu, a Ilona zostaje wzięta na zakładniczkę - ZDJĘCIA

Ostatni odcinek serialu "Pierwsza miłość" po raz kolejny udowodnił, że życie ulubionych bohaterów do prostych nie należy, rzucając ich w wir nowych wyzwań i niebezpiecznych układów. Borys, zamiast uciekać, odważnie zaproponował Bolesławowi umowę, w ramach której miał odpracować swój dług, podczas gdy Olszewski skutecznie udaremnił próby kontaktu Filipa i Igi z Elizą. Więzienne wątki również nabrały tempa, gdy Marta rozpoznała na zdjęciu z buntu osadzonych Łukasza, a starający się nie rzucać w oczy Bartek, jak na ironię, wzbudził zainteresowanie samego inicjatora rebelii. Na bardziej osobistym froncie, plany Tomka i Jolki dotyczące wspólnego wynajmu mieszkania napotkały opór ze strony jego matki, a na domiar złego chłopak został poproszony przez Mikiego o pomoc w odzyskaniu własnej dziewczyny. Przy tak wielu napiętych sytuacjach, stawka dla bohaterów znacznie wzrosła. Jakie zwroty akcji przyniesie im los?

"Pierwsza miłość" odc. 4171 - streszczenie

Pogarszające się relacje z Fryderykiem sprawiają, że Emilka jest w coraz gorszym nastroju, co natychmiast zauważają jej koleżanki z pracy. W fabryce zaczynają krążyć plotki o rzekomych wyrzutach sumienia dziewczyny i problemach w jej związku. Jednak żadna z pracownic nie ma pojęcia, jak mroczna jest prawdziwa przyczyna jej stanu psychicznego. Równolegle Borys toczy walkę o przyszłość klubu Iskra, który mimo jego starań nie przynosi zysków, co uniemożliwia mu zaimponowanie ojcu i dotrzymanie danej mu obietnicy. Choć znajduje potencjalne wyjście z tej trudnej sytuacji, jego wdrożenie okaże się niezwykle skomplikowane. W tym samym czasie dramatyczne wydarzenia mają miejsce w więzieniu, gdzie dochodzi do buntu pod wodzą Krasnego, a Ilona staje się jego zakładniczką.

"Pierwsza miłość" odc. 4171 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się, by zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a na ekranie nie zabraknie dramatycznych zwrotów akcji. Wszyscy, którzy z niecierpliwością wyczekują na premierę, powinni zapisać sobie datę w kalendarzu. Nowy, 4171. odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 10 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to produkcja, która od 2004 roku niezmiennie gości na ekranach polskich telewizorów, zabierając widzów w podróż po losach mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa. Serial po mistrzowsku łączy wątki obyczajowe, takie jak miłosne uniesienia i bolesne rozstania, z elementami sensacji, komedii, a nawet kryminału. Twórcy nie boją się także poruszać ważnych problemów społecznych, co sprawia, że opowieść pozostaje aktualna i bliska sercom fanów. Obsada tego serialu to m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)