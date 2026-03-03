Pierwsza miłość, odcinek 4171: Krasny staje na czele buntu, a Ilona zostaje wzięta na zakładniczkę - ZDJĘCIA

2026-03-03 7:19

Co czeka fanów w 4171. odcinku serialu „Pierwsza miłość”? Przygotujcie się na ogromne emocje, bo za więziennymi murami rozegra się prawdziwy dramat z Iloną w roli zakładniczki! Tymczasem tajemnica, która dręczy Emilkę, okaże się o wiele bardziej przerażająca, niż sugerują krążące plotki. Czy Borysowi uda się znaleźć wyjście z biznesowych tarapatów?

Ostatni odcinek serialu "Pierwsza miłość" po raz kolejny udowodnił, że życie ulubionych bohaterów do prostych nie należy, rzucając ich w wir nowych wyzwań i niebezpiecznych układów. Borys, zamiast uciekać, odważnie zaproponował Bolesławowi umowę, w ramach której miał odpracować swój dług, podczas gdy Olszewski skutecznie udaremnił próby kontaktu Filipa i Igi z Elizą. Więzienne wątki również nabrały tempa, gdy Marta rozpoznała na zdjęciu z buntu osadzonych Łukasza, a starający się nie rzucać w oczy Bartek, jak na ironię, wzbudził zainteresowanie samego inicjatora rebelii. Na bardziej osobistym froncie, plany Tomka i Jolki dotyczące wspólnego wynajmu mieszkania napotkały opór ze strony jego matki, a na domiar złego chłopak został poproszony przez Mikiego o pomoc w odzyskaniu własnej dziewczyny. Przy tak wielu napiętych sytuacjach, stawka dla bohaterów znacznie wzrosła. Jakie zwroty akcji przyniesie im los?

"Pierwsza miłość" odc. 4171 - streszczenie

Pogarszające się relacje z Fryderykiem sprawiają, że Emilka jest w coraz gorszym nastroju, co natychmiast zauważają jej koleżanki z pracy. W fabryce zaczynają krążyć plotki o rzekomych wyrzutach sumienia dziewczyny i problemach w jej związku. Jednak żadna z pracownic nie ma pojęcia, jak mroczna jest prawdziwa przyczyna jej stanu psychicznego. Równolegle Borys toczy walkę o przyszłość klubu Iskra, który mimo jego starań nie przynosi zysków, co uniemożliwia mu zaimponowanie ojcu i dotrzymanie danej mu obietnicy. Choć znajduje potencjalne wyjście z tej trudnej sytuacji, jego wdrożenie okaże się niezwykle skomplikowane. W tym samym czasie dramatyczne wydarzenia mają miejsce w więzieniu, gdzie dochodzi do buntu pod wodzą Krasnego, a Ilona staje się jego zakładniczką.

"Pierwsza miłość" odc. 4171 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się, by zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a na ekranie nie zabraknie dramatycznych zwrotów akcji. Wszyscy, którzy z niecierpliwością wyczekują na premierę, powinni zapisać sobie datę w kalendarzu. Nowy, 4171. odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 10 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to produkcja, która od 2004 roku niezmiennie gości na ekranach polskich telewizorów, zabierając widzów w podróż po losach mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa. Serial po mistrzowsku łączy wątki obyczajowe, takie jak miłosne uniesienia i bolesne rozstania, z elementami sensacji, komedii, a nawet kryminału. Twórcy nie boją się także poruszać ważnych problemów społecznych, co sprawia, że opowieść pozostaje aktualna i bliska sercom fanów. Obsada tego serialu to m.in.:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
  • Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
  • Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
  • Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
  • Jan Bielski (jako Arczi)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
