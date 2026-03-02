Pierwsza miłość, odcinek 4174: Rozwód Kingi i Janka! Podejmie ostateczną decyzję i wyjedzie z Polski!

"Pierwsza miłość" odcinek 4174 - poniedziałek, 13.03.2026, o godz. 18 w Polsacie

Kryzys w małżeństwie Kingi i Janka będzie miał swoje źródło w dramatycznych wydarzeniach sprzed kilku tygodni. Kinga zaangażowała się w opiekę nad Polą, córką Janka i Lilki, do tego stopnia, że zacznie być oskarżana o obsesję. Po śmierci własnej córeczki Jaśminki emocje wezmą nad nią górę, a Lilka (Sylwia Sokołowska) bezlitośnie to wykorzysta.

Walka Kingi z Lilką wykończy jej małżeństwo

To właśnie Lilka wrobi Kingę w rzekome porwanie Poli. Oskarży ją o podanie leków nasennych i uprowadzenie dziecka. W efekcie Kinga trafi do aresztu, a Janek, zmanipulowany przez byłą kochankę, zacznie mieć wątpliwości wobec własnej żony. Sytuacja doprowadzi do rodzinnej tragedii, a nawet do bójki Janka z synem Kingi, Tomkiem (Oskar Wojciechowski), który nie wytrzyma napięcia po zatrzymaniu matki.

Choć prawda w końcu wyjdzie na jaw, a Janek przyparty do muru zmusi Lilkę do przyznania się do intrygi, w małżeństwie Kingi i Stańczuka pozostanie głęboka rysa. Tego, że w nią zwątpił i pozwolił, by trafiła za kratki, Kinga nie będzie potrafiła mu wybaczyć.

Rozwód Kingi z Jankiem. Wyjedzie z Polski

W 4174 odcinku „Pierwszej miłości” Janek spotka się z Kingą, by uprzedzić ją o swoich planach zawodowych. Podejmie decyzję o dłuższym wyjeździe, będzie realizował reportaż o więzieniach w Ameryce Łacińskiej. Wyjazd stanie się dla niego nie tylko szansą zawodową, ale też ucieczką od osobistego chaosu.

Dla Kingi ta rozmowa okaże się momentem przełomowym. Zrozumie, że między nią a Jankiem nie ma już czego ratować. Po wszystkim, co przeszła – od oskarżeń o porwanie, przez areszt, aż po utratę zaufania – zdecyduje się na rozwód. Nie będzie chciała dłużej tkwić w związku, w którym zabrakło lojalności i wsparcia.

