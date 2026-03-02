Pierwsza miłość, odcinek 4170: Bartek ponownie w tarapatach. Znajdzie się na celowniku przywódcy buntu - ZDJĘCIA

W ostatnim odcinku serialu "Pierwsza miłość" twórcy zafundowali nam prawdziwy rollercoaster emocji, otwierając kilka niepokojących wątków. Skatowana Eliza w końcu zeznała na policji, że to Darek ją pobił, choć wraz z mężem próbowali ukryć ten fakt przed coraz bardziej podejrzliwą Angeliką. Dramatycznych chwil nie brakowało również Borysowi, który w strachu o własne życie szukał pomocy u Filipa, jednak ten go odprawił, gdy na jaw wyszło żądanie zapłaty za szpik. Jakby tego było mało, ludzie Bolesława byli już o krok od zdesperowanego Wojnara. W tle tych poważnych wydarzeń, przez roztargnienie Lucynki, która zaczęła podejrzewać, że jest w ciąży, Jędrek skończył z podbitym okiem, ale za to z nową znajomością. Tyle napięcia i otwartych spraw z pewnością zwiastuje burzliwy rozwój wydarzeń.

"Pierwsza miłość" odc. 4170 - streszczenie

Borys, stając przed poważnym problemem, decyduje się na ryzykowny krok i zamiast uciekać, składa Bolesławowi nietypową propozycję. Oferuje, że odpracuje swój dług, generując dla niego znaczne zyski finansowe. Co zaskakujące, Olszewski zgadza się na ten układ, co jednocześnie komplikuje plany Filipa i Igi, którzy bezskutecznie próbują skontaktować się z Elizą. W tym samym czasie Marta, czytając w gazecie artykuł o buncie więźniów, na jednym ze zdjęć ze zdumieniem rozpoznaje Łukasza. Z kolei Bartek, starający się nie zwracać na siebie uwagi za kratami, nieoczekiwanie wpada w oko inicjatorowi buntu. Tymczasem Tomek układa sobie życie u boku Jolki i planuje z nią wynająć mieszkanie, jednak jego matka stanowczo sprzeciwia się temu związkowi, a na domiar złego Miki prosi go o pomoc w odzyskaniu własnej dziewczyny.

"Pierwsza miłość" odc. 4170 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują kolejnych zwrotów akcji i emocjonujących momentów w życiu swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle interesująco, dlatego warto zapisać sobie w kalendarzu datę jego premiery, by nie przegapić kluczowych wydarzeń. Nowe perypetie postaci będzie można śledzić już niebawem na antenie popularnej stacji telewizyjnej. Premierową emisję odcinka 4170 serialu "Pierwsza miłość" zaplanowano na poniedziałek, 9 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na kanale Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku niezmiennie przyciąga widzów przed ekrany. Historia bohaterów, których losy splatają się między Wrocławiem a malowniczym Wadlewem, to mieszanka wzruszeń, miłosnych uniesień, ale też sensacyjnych intryg i wątków kryminalnych. Twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, co sprawia, że serial jest bliski prawdziwemu życiu i jego wyzwaniom. To właśnie ta różnorodność sprawia, że od lat z zapartym tchem śledzimy losy Marysi, Kingi i reszty postaci. W serialu występują między innymi:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)