Pierwsza miłość, odcinek 4173: Fryderyk dowie się o ciąży Emilki. Ucieszy się, że to nie on jest ojcem! - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4173 - piątek, 12.03.2026, o godz. 18 w Polsacie

W 4173 odcinku „Pierwszej miłości” Emilka nie będzie już mieć wątpliwości, kto jest ojcem dziecka. Będzie wiedziała, że to Mateusz Stik (Lesław Żurek) – psychopata, który porwał ją i przetrzymywał w jaskini, zmuszając do życia w chorej iluzji rodziny. Załamana kobieta pojedzie z Martą na badania, próbując zmierzyć się z rzeczywistością. Ciąża stanie się dla niej kolejnym ciosem po traumie, z której dopiero zaczęła się podnosić.

Fryderyk dowie się o ciąży od Śmiałka

.Test ciążowy Emilki znajdzie Śmiałek. Senior nie będzie miał wątpliwości i od razu uzna, że ojcem dziecka jest Fryderyk. Bez wahania skonfrontuje biznesmena, który dopiero wtedy dowie się, że Emilka spodziewa się dziecka. Dla Fryderyka wiadomość okaże się ogromnym szokiem. Głównie dlatego, że między nim a Emilką wcale nie będzie kolorowo. Wręcz przeciwnie, on sam zacznie dystansować się od Emilki po dramatycznych wydarzeniach z Mateuszem i bardzo skomplikowanych wydazreniach. Perspektywa ojcostwa w tak szokującej sytuacji wywoła w nim jeszcze większe napięcie.

Fryderyk dowie się, że ojcem dziecka Emilki jest Mateusz

W kolejnym, 4174 odcinku „Pierwszej miłości” ciąża Emilki okaże się dla Fryderyka większym problemem, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Mężczyzna zacznie zmagać się z własnymi lękami i odpowiedzialnością, która nagle stanie mu przed oczami. W końcu Emilka nie wytrzyma i wykrzyczy mu prawdę, że to nie on jest ojcem dziecka. Wtedy wszystko się zmieni. Fryderyk, kryjąc ogromną ulgę, obsypie ją kwiatami i zacznie zapewniać o swojej miłości. Na zewnątrz będzie wspierającym partnerem, gotowym trwać przy niej mimo dramatycznej przeszłości.

Czy jednak ta ulga nie okaże się bardziej wymowna niż wszystkie deklaracje? Emilka stanie przed kolejnym bolesnym odkryciem, że nawet jeśli Fryderyk zostanie przy niej, świadomość, iż dziecko nie jest jego, przyniesie mu wyraźne poczucie oddechu.