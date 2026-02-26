Pierwsza miłość, odcinek 4167: Eliza idzie na policję. W celi dochodzi do spotkania

W poprzedniej odsłonie serialu byliśmy świadkami dramatycznych wyborów. Mimo sprzeciwu Ewy, Krystian zdecydował się oświadczyć Reterskiej, ignorując matczyne przestrogi. Z kolei Emilka, próbując otrząsnąć się po koszmarze z Mateuszem Stikiem, wróciła do obowiązków zawodowych, choć postawa Fryderyka, który woli ukrywać ich relację, sprawiła jej przykrość. Równolegle toczyła się mroczna gra Bolesława – mężczyzna szukał sposobu na wyeliminowanie Borysa tuż po pobraniu szpiku. Nie miał pojęcia, że jego zbrodnicze instrukcje dla Darka są rejestrowane przez Elizę.

SKOLIM O CIENIACH SŁAWY: ZROBILI TO MOJEJ MAMIE! KARYGODNE!” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pierwsza miłość, odcinek 4167 – streszczenie wydarzeń

Eliza staje przed potwornym dylematem moralnym. Chce ratować Borysa przed niebezpieczeństwem, ale wie, że bez jego szpiku życie małej Angeliki zawiśnie na włosku. Kobieta decyduje się na działanie dopiero w momencie, gdy dawca trafia na salę zabiegową. Wykorzystując chwilę nieuwagi, ucieka z kliniki i udaje się prosto na komendę, by przedstawić dowody na planowane morderstwo. Tymczasem w warszawskim areszcie robi się niebezpiecznie za sprawą nowych osadzonych, znanych z wywołania krwawego buntu w innej placówce. Bartek z przerażeniem odkrywa wśród nich znajomą twarz. U Emilki następuje przełom – kobieta definitywnie zamyka rozdział związany z Bartkiem, wyrzucając jego rzeczy. Odzyskana energia popycha ją do planowania wyjazdu z przyjaciółkami oraz niezwykle śmiałych kroków w relacji z Fryderykiem.

Gdzie i kiedy oglądać serial Pierwsza miłość?

Fani mogą śledzić losy ulubionych bohaterów na antenie Polsatu od poniedziałku do piątku o stałej porze – 18:00. Najnowszy, 4167. odcinek zostanie wyświetlony w środę, 4 marca 2026 roku. Dla osób, które nie zdążą na premierę telewizyjną, alternatywą pozostaje internet. Wszystkie epizody, zarówno te bieżące, jak i archiwalne, są udostępniane w serwisie Polsat Box Go, co pozwala na nadrabianie zaległości w dowolnym momencie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Barwy Szczęścia", "Na Wspólnej" a może "Pierwsza Miłość"? Dopasuj bohatera do odpowiedniego serialu

Fabuła i obsada produkcji Polsatu

Akcja tej popularnej telenoweli toczy się głównie we Wrocławiu, przeplatając wątki obyczajowe z sensacyjnymi. Oś fabuły stanowią perypetie Marysi i Pawła, ale scenarzyści nie oszczędzają również rodziny Wekslerów czy Kingi, fundując im liczne wzloty i upadki. Widzowie od 2004 roku są świadkami licznych zdrad, powrotów i życiowych dramatów, które często dotykają ważnych problemów społecznych. W obsadzie serialu znajduje się plejada znanych aktorów. Wśród nich występują między innymi: Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler, Karol Strasburger wcielający się w Karola Wekslera czy Michał Koterski jako popularny „Kaśka”. Na ekranie pojawiają się także Patryk Pniewski (Krystian), Wojciech Błach (Michał), Ewa Gawryluk (Ewa) oraz Aneta Zając.