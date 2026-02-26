Dziedzictwo, odcinek 848. Romantyczne chwile przerwane przez żądzę zemsty

W poprzedniej odsłonie serialu widzowie mogli obserwować nerwowe przygotowania Nany do ślubu. Kobieta, chcąc mieć chwilę spokoju, odesłała domowników na zakupy, a sama pod pretekstem pikniku zorganizowała w ogrodzie próbną ceremonię. Yaman cierpliwie poddawał się jej wizji, by ukochana mogła oswoić się z nową sytuacją, choć jego myśli krążyły wokół oczekiwanych wyników ekspertyzy grafologicznej. W tym samym czasie Nese podrzuciła do auta Berkaya anonimowy list z żądaniem okupu, co wywołało u mężczyzny panikę i skłoniło go do kontaktu z Basak. Z kolei Ferit bezskutecznie starał się odkryć powód dziwnego zachowania Ayse, która zbywała go kolejnymi wymówkami.

Streszczenie 848. odcinka serialu Dziedzictwo

Nese ponosi klęskę w próbie zdobycia materiałów kompromitujących Basak i jej wspólnika, co wpędza ją w stan głębokiej rozpaczy. Ayse podejmuje ostateczną decyzję o wyjawieniu całej prawdy Feritowi, jednak postanawia wstrzymać się z wyznaniem do momentu zakończenia trwającej akcji. Policyjna obława na porywacza kończy się sukcesem, a funkcjonariuszom udaje się odnaleźć uprowadzoną dziewczynkę całą i zdrową. Wieczorem Yaman zabiera Nanę na romantyczną kolację, podczas której para wspomina czasy ukrywania swoich uczuć. Nie są jednak świadomi, że ogarnięty żądzą zemsty Trucizna tylko czeka na odpowiedni moment, by uderzyć w Yamana.

Kiedy i gdzie oglądać serial Dziedzictwo?

Fani tureckiej telenoweli mogą śledzić losy swoich ulubionych bohaterów przez cały tydzień, od poniedziałku do niedzieli, o stałej godzinie 16:05 na antenie TVP1. Premiera najnowszego, 848. odcinka odbędzie się we wtorek, 3 marca 2026 roku. Widzowie, którzy nie będą mogli zasiąść przed telewizorami w porze emisji, mają możliwość nadrobienia zaległości w internecie. Wszystkie wyemitowane dotychczas epizody są dostępne legalnie na platformie streamingowej TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Dziedzictwo" QUIZ: prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz turecki hit!

O czym jest serial Dziedzictwo? Fabuła i obsada

Historia koncentruje się na życiu dwóch sióstr, Seher i Kevser, które pochodzą z ubogiej, ale kochającej się rodziny. Ich drogi rozchodzą się, gdy Kevser wychodzi za mąż za członka bogatego rodu Kyrymly, rodzi syna Yusufa, a wkrótce potem zostaje wdową. Gdy kobieta zapada na śmiertelną chorobę, prosi siostrę, by ta zaopiekowała się jej osieroconym dzieckiem. Po śmierci Kevser, Seher rozpoczyna trudną walkę o chłopca z jego stryjem, surowym i bezwzględnym biznesmenem Yamanem, co daje początek skomplikowanej relacji.

W rolach głównych w produkcji występują:

Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman,

Sıla Türkoğlu wcielająca się w postać Seher,

Berat Rüzgar Özkan grający małego Yusufa ,

, Gülderen Güler jako Kiraz,

Melih Özkaya odgrywający rolę komisarza Alego,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

İpek Arkan wcielająca się w policjantkę Duygu,

Seda Dadaşova jako Yasemin, siostra Duygu.