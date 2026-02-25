Kusy miał zniknąć z "Rancza". Zdecydowała jedna osoba

2026-02-25 11:52

Fani serialu "Ranczo" nie wyobrażają sobie tej produkcji bez Kusego, który stał się jedną z najważniejszych postaci w historii Wilkowyj. Okazuje się jednak, że pierwotne plany scenarzystów były zupełnie inne. Bohater grany przez Pawła Królikowskiego miał pojawić się na ekranie tylko na chwilę. Dlaczego zmieniono zdanie?

Ilona Ostrowska jako Lucy i Paweł Królikowski jako Kusy, ubrani w luźne stroje, uśmiechają się przed starym, zaniedbanym budynkiem. To zdjęcie aktorów z kultowego serialu Ranczo, o którym można przeczytać więcej na portalu Super Seriale.

Autor: Mikulski Ilona Ostrowska jako Lucy i Paweł Królikowski jako Kusy, ubrani w luźne stroje, uśmiechają się przed starym, zaniedbanym budynkiem. To zdjęcie aktorów z kultowego serialu "Ranczo", o którym można przeczytać więcej na portalu Super Seriale.

Fenomen serialu "Ranczo" i postać Kusego

Emitowana na antenie Telewizji Polskiej w latach 2006–2016 produkcja zyskała miano kultowej, a grono jej sympatyków wciąż się powiększa. Powtórki "Rancza", dostępne zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i na platformach streamingowych, przyciągają przed ekrany nie tylko starych widzów, ale także zupełnie nowe pokolenie. 

W panteonie telewizyjnych osobowości szczególne miejsce zajmują bohaterowie z Wilkowyj, a wśród nich prym wiedzie Kusy. Widzowie poznają go jako niegroźnego pijaczka i włóczęgę, który wykonuje drobne prace i żyje w pakamerze w pobliżu dworku Lucy. Z czasem wychodzi na jaw, że ten zaniedbany mężczyzna jest w rzeczywistości wrażliwym artystą, którego życiorys naznaczyły bolesne wydarzenia, takie jak śmierć żony oraz pożar domu.

Udział Kusego w opowieści o mieszkańcach wsi mógł zakończyć się na etapie epizodycznej postaci, gdyby nie interwencja jednego ze scenarzystów. Jerzy Niemczuk, współtwórca sukcesu produkcji, w rozmowie z nami ujawnił kulisy ewolucji tej postaci.

Jerzy Niemczuk o wątku miłosnym z Lucy

Scenarzysta podkreśla, że to właśnie on wpadł na pomysł, by rozbudować rolę zaplanowaną jedynie jako epizod. Kluczem do sukcesu okazało się stworzenie wątku romantycznego łączącego Kusego z Amerykanką Lucy. Relacja ta błyskawicznie podbiła serca publiczności i stała się motorem napędowym akcji w pierwszych seriach, dzięki czemu Paweł Królikowski pozostał w obsadzie przez pełne 10 sezonów.

Robert Gonera miał zagrać Kusego zamiast Królikowskiego

Interesująco prezentują się również kulisy castingu do tej roli. Z informacji przekazywanych przez ekipę filmową wynika, że pierwotnie w postać artysty miał wcielić się znany aktor Robert Gonera. Artysta zrezygnował jednak z udziału w projekcie zaledwie kilkanaście dni przed rozpoczęciem zdjęć, co zmusiło producentów do gorączkowych poszukiwań zastępstwa, które zakończyły się angażem Pawła Królikowskiego.

Według nieoficjalnych doniesień, kandydaturę zmarłego w 2020 roku aktora podsunęła sama Ilona Ostrowska. To właśnie serialowa Lucy miała wskazać Pawła Królikowskiego jako idealnego partnera ekranowego.

Przyszłość postaci Pawła Królikowskiego w nowych odcinkach

W bieżącym roku planowana jest emisja finałowych sześciu odcinków, mających stanowić epilog całej opowieści. Śmierć Pawła Królikowskiego w 2020 roku wywołuje jednak uzasadniony niepokój wśród fanów, którzy zastanawiają się nad losem uwielbianego bohatera w kontynuacji produkcji.

Twórcy stoją przed trudnym wyborem, a widzowie spekulują, czy ulubieniec publiczności zostanie uśmiercony w scenariuszu. Oprócz tego radykalnego rozwiązania możliwe są również inne potencjalne warianty:

  • wysłanie postaci na wyjazd, co uzasadniłoby jej nieobecność na ekranie,
  • wykorzystanie nowoczesnych technologii i stworzenie cyfrowego awatara na podstawie archiwalnych nagrań,
  • zastąpienie zmarłego artysty innym aktorem (część widzów wskazuje tu na Rafała Królikowskiego, brata Pawła).

Wydaje się, że opcje związane z recastingiem lub cyfrową rekonstrukcją są mało prawdopodobne. Z drugiej strony, nagłe zniknięcie Kusego mogłoby zostać odebrane jako zabieg sztuczny i niespójny z psychologią postaci, która słynęła z domatorstwa i niechęci do podróży.

Sytuację komplikuje fakt, że scenariusze do nowych odcinków powstały jeszcze za życia Pawła Królikowskiego, co sugeruje, że wątek Kusego był w nich mocno rozbudowany. Rozwiązanie tej zagadki poznamy prawdopodobnie jesienią, kiedy to zapowiadana kontynuacja "Rancza" ma trafić do telewizyjnej ramówki.

Ławeczka z Rancza była autorskimn pomysłem Jerzego Niemczuka
