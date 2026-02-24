Akacjowa 38, odcinek 829: Wstrząsające wieści! Riera ujawnia prawdę o tajemniczym symbolu

Bolesne odrzucenie i rewolucja w biznesie

W nadchodzącym epizodzie pułkownik Valverde będzie musiał przełknąć gorzką pigułkę. Mężczyzna z niecierpliwością wyczekuje Silvii Reyes po jej wielkim triumfie w turnieju, licząc na chwilę bliskości. Niestety, spotyka go srogi zawód – kobieta stanowczo odrzuca próbę rozmowy, pozostawiając pułkownika w osłupieniu. Czy to koniec ich relacji?

Tymczasem w La Deliciosie atmosfera jest zgoła inna, pełna ekscytacji i nowych planów. Po spektakularnym sukcesie spotkania literatów, Inigo i Flora czują wiatr w żaglach. Para wpada na odważny pomysł, by całkowicie zmienić charakter swojego lokalu. Czy zamierzają przekształcić La Deliciosę w dom rozrywki? Mieszkańcy Akacjowej mogą być zaskoczeni tym obrotem spraw.

ZOBACZ TAKŻE: Ana Brenda grała główne role w telenowelach "Dzikie serce" i "Zakazane uczucie". Jak się zmieniła? Niedawno została mamą! [ZDJĘCIA]

Mroczny sekret z Odessy wychodzi na jaw

Największe emocje czekają jednak widzów w wątku Ursuli. Riera przychodzi do niej z informacjami, które mogą wywrócić jej świat do góry nogami. Mężczyzna odkrył znaczenie tajemniczego znaku, którym naznaczono jej córki. Okazuje się, że ten symbol to herb religijnej rodziny Koval, której korzenie sięgają aż do Odessy. Co łączy Ursulę z tym rodem i jakie niebezpieczeństwo zwiastuje to odkrycie?

O czym jest serial "Akacjowa 38"?

Produkcja przenosi nas w świat pełen ludzkich dramatów, namiętności i walki o przetrwanie. Wszystko zaczyna się od historii Carmen, ciężarnej kobiety, która żyje w cieniu brutalnego męża. Gdy pewnego wieczoru pijany oprawca próbuje ją zgwałcić, dochodzi do tragedii. Carmen w akcie desperackiej obrony uderza go w głowę. Przekonana, że zadała mężowi śmiertelny cios, zabiera matkę i ucieka, by ratować siebie i nienarodzone dziecko.

Dramatyczna ucieczka kończy się porodem w lesie. Carmen, chcąc chronić nowo narodzoną córeczkę Inocencię, podejmuje łamiącą serce decyzję – zostawia dziecko w przyklasztornym sierocińcu, przysięgając powrót. Los jednak rzuca jej kolejne kłody pod nogi. Podczas podróży do brata kobieta niemal traci życie, ale ratuje ją lekarz, który szybko traci dla niej głowę. Od tej pory Carmen i jej matka zmieniają tożsamość i jako służące zaczynają nowe życie w kamienicy przy ulicy Akacjowej 38. Tak rodzi się Manuela.

Kto tworzy ten niezwykły świat? Obsada serialu

Na ekranie możemy podziwiać plejadę utalentowanych aktorów, którzy wcielają się w barwne postacie mieszkańców madryckiej kamienicy:

Gonzalo Trujillo jako Mauro San Emeterio

Alejandra Meco jako Teresa Sierra

Sara Miquel jako charyzmatyczna Cayetana Sotelo-Ruz

Javi Chou jako Martín Enraje

Mónica Portillo jako Humildad Varela

Rebeca Alemañy jako Dolores "Lolita" Casado

Sandra Marchena jako Rosa María "Rosina" Rubio

Juanma Navas jako Ramón Palacios Jarabo

Marc Parejo jako Felipe Álvarez-Hermoso

Inma Pérez-Quirós jako Fabiana Aguado

Montse Alcoverro jako tajemnicza Úrsula Dicenta Koval

Inés Aldea jako Celia Verdejo Pedró

Ana del Rey jako Trinidad "Trini" Crespo Molero

Alba Brunet jako Leonor Hidalgo Rubio

Laura Rozalén jako Elvira Valverde

Jordi Coll jako Simón Gayarre Ruiz

Rubén de Eguía jako Diego Alday Roncero

Elena González jako Blanca Dicenta Koval

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.