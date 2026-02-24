Akacjowa 38, odcinek 829: Wstrząsające wieści! Riera ujawnia prawdę o tajemniczym symbolu

Spis treści
Bolesne odrzucenie i rewolucja w biznesie
W nadchodzącym epizodzie pułkownik Valverde będzie musiał przełknąć gorzką pigułkę. Mężczyzna z niecierpliwością wyczekuje Silvii Reyes po jej wielkim triumfie w turnieju, licząc na chwilę bliskości. Niestety, spotyka go srogi zawód – kobieta stanowczo odrzuca próbę rozmowy, pozostawiając pułkownika w osłupieniu. Czy to koniec ich relacji?
Tymczasem w La Deliciosie atmosfera jest zgoła inna, pełna ekscytacji i nowych planów. Po spektakularnym sukcesie spotkania literatów, Inigo i Flora czują wiatr w żaglach. Para wpada na odważny pomysł, by całkowicie zmienić charakter swojego lokalu. Czy zamierzają przekształcić La Deliciosę w dom rozrywki? Mieszkańcy Akacjowej mogą być zaskoczeni tym obrotem spraw.
Mroczny sekret z Odessy wychodzi na jaw
Największe emocje czekają jednak widzów w wątku Ursuli. Riera przychodzi do niej z informacjami, które mogą wywrócić jej świat do góry nogami. Mężczyzna odkrył znaczenie tajemniczego znaku, którym naznaczono jej córki. Okazuje się, że ten symbol to herb religijnej rodziny Koval, której korzenie sięgają aż do Odessy. Co łączy Ursulę z tym rodem i jakie niebezpieczeństwo zwiastuje to odkrycie?
O czym jest serial "Akacjowa 38"?
Produkcja przenosi nas w świat pełen ludzkich dramatów, namiętności i walki o przetrwanie. Wszystko zaczyna się od historii Carmen, ciężarnej kobiety, która żyje w cieniu brutalnego męża. Gdy pewnego wieczoru pijany oprawca próbuje ją zgwałcić, dochodzi do tragedii. Carmen w akcie desperackiej obrony uderza go w głowę. Przekonana, że zadała mężowi śmiertelny cios, zabiera matkę i ucieka, by ratować siebie i nienarodzone dziecko.
Dramatyczna ucieczka kończy się porodem w lesie. Carmen, chcąc chronić nowo narodzoną córeczkę Inocencię, podejmuje łamiącą serce decyzję – zostawia dziecko w przyklasztornym sierocińcu, przysięgając powrót. Los jednak rzuca jej kolejne kłody pod nogi. Podczas podróży do brata kobieta niemal traci życie, ale ratuje ją lekarz, który szybko traci dla niej głowę. Od tej pory Carmen i jej matka zmieniają tożsamość i jako służące zaczynają nowe życie w kamienicy przy ulicy Akacjowej 38. Tak rodzi się Manuela.
Kto tworzy ten niezwykły świat? Obsada serialu
Na ekranie możemy podziwiać plejadę utalentowanych aktorów, którzy wcielają się w barwne postacie mieszkańców madryckiej kamienicy:
- Gonzalo Trujillo jako Mauro San Emeterio
- Alejandra Meco jako Teresa Sierra
- Sara Miquel jako charyzmatyczna Cayetana Sotelo-Ruz
- Javi Chou jako Martín Enraje
- Mónica Portillo jako Humildad Varela
- Rebeca Alemañy jako Dolores "Lolita" Casado
- Sandra Marchena jako Rosa María "Rosina" Rubio
- Juanma Navas jako Ramón Palacios Jarabo
- Marc Parejo jako Felipe Álvarez-Hermoso
- Inma Pérez-Quirós jako Fabiana Aguado
- Montse Alcoverro jako tajemnicza Úrsula Dicenta Koval
- Inés Aldea jako Celia Verdejo Pedró
- Ana del Rey jako Trinidad "Trini" Crespo Molero
- Alba Brunet jako Leonor Hidalgo Rubio
- Laura Rozalén jako Elvira Valverde
- Jordi Coll jako Simón Gayarre Ruiz
- Rubén de Eguía jako Diego Alday Roncero
- Elena González jako Blanca Dicenta Koval