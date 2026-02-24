"Akacjowa 38", odcinek 830. Pułkownik traci głowę dla Silvii. Co na to kobieta?

Spis treści
Serce pułkownika zajęte. Co knuje Silvia?
W najnowszym odcinku serialu emocje sięgają zenitu. Wydawać by się mogło, że pułkownik don Arturo Valverde jest odporny na porywy serca, a jednak traci głowę dla Silvii. Kobieta nie zamierza mu jednak ułatwiać zadania i zapowiada, że wystawi go na niejedną próbę. Czy mężczyzna sprosta jej wymaganiom?
Tymczasem atmosfera wokół kopalni gęstnieje. Diego i Ramon mają poważne wątpliwości co do oficjalnej wersji wydarzeń – nie wierzą, że górnicy bez powodu zaatakowali zarządcę. Zupełnie inne podejście prezentuje Rosina, która domaga się wprowadzenia drastycznych kroków przeciwko strajkującym. Z kolei Inigo i Flor mają powody do radości, ponieważ ich handel towarami z przemytu rozkręca się coraz bardziej.
Mroczna przeszłość Carmen. Ucieczka przed bestią
Fabuła serialu od początku trzyma w napięciu. Poznajemy wstrząsającą historię Carmen, młodej ciężarnej kobiety, która dzieli życie z brutalnym mężem. Pewnego tragicznego wieczoru pijany mężczyzna wraca do domu i próbuje ją zgwałcić. Carmen w akcie desperackiej obrony uderza go twardym przedmiotem. Przekonana, że zabiła oprawcę, zabiera kosztowności i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie.
To jednak dopiero początek jej dramatu. Uciekając jak najdalej od miejsca zdarzenia, rodzi córkę Inocencię. By chronić dziecko, podejmuje bolesną decyzję o pozostawieniu go w przyklasztornym sierocińcu, przysięgając powrót. Wyczerpana podróżą niemal traci życie, ale ratuje ją lekarz. Ostatecznie kobiety decydują się na zmianę tożsamości – Carmen staje się Manuelą i podejmuje pracę jako pokojówka przy Akacjowej 38.
Gwiazdy serialu. Kto wciela się w ulubionych bohaterów?
Obsada „Akacjowej 38” to plejada utalentowanych aktorów, którzy tworzą niezapomniane kreacje:
- Gonzalo Trujillo jako Mauro San Emeterio
- Alejandra Meco jako Teresa Sierra
- Sara Miquel jako Cayetana Sotelo-Ruz
- Javi Chou jako Martín Enraje
- Mónica Portillo jako Humildad Varela
- Rebeca Alemañy jako Dolores „Lolita” Casado
- Sandra Marchena jako Rosa María „Rosina” Rubio
- Juanma Navas jako Ramón Palacios Jarabo
- Marc Parejo jako Felipe Álvarez-Hermoso
- Inma Pérez-Quirós jako Fabiana Aguado
- Montse Alcoverro jako Úrsula Dicenta Koval
- Inés Aldea jako Celia Verdejo Pedró
- Ana del Rey jako Trinidad „Trini” Crespo Molero
- Alba Brunet jako Leonor Hidalgo Rubio
- Laura Rozalén jako Elvira Valverde
- Jordi Coll jako Simón Gayarre Ruiz
- Rubén de Eguía jako Diego Alday Roncero
- Elena González jako Blanca Dicenta Koval