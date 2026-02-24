"Akacjowa 38", odcinek 830. Pułkownik traci głowę dla Silvii. Co na to kobieta?

AR
2026-02-24 17:24

Widzowie "Akacjowej 38" wstrzymają oddech. W 830. odcinku surowy pułkownik Valverde wpada w sidła uczuć, ale jego wybranka ma pewien plan. W tle rozgrywają się dramatyczne sceny z górnikami i kwitnie nielegalny biznes. Co wydarzy się w piątek, 20 marca 2026 roku?

Uśmiechnięty don Arturo Valverde z serialu Akacjowa 38 w ciemnym mundurze z czerwonym kołnierzem i odznaczeniami, rozmawiający z innym mężczyzną. Pułkownik traci głowę dla Silvii w 830. odcinku. Więcej o losach bohaterów na Super Seriale.

i

Autor: TVP VOD / Materiały prasowe Uśmiechnięty don Arturo Valverde z serialu "Akacjowa 38" w ciemnym mundurze z czerwonym kołnierzem i odznaczeniami, rozmawiający z innym mężczyzną. Pułkownik traci głowę dla Silvii w 830. odcinku. Więcej o losach bohaterów na Super Seriale.

Serce pułkownika zajęte. Co knuje Silvia?

W najnowszym odcinku serialu emocje sięgają zenitu. Wydawać by się mogło, że pułkownik don Arturo Valverde jest odporny na porywy serca, a jednak traci głowę dla Silvii. Kobieta nie zamierza mu jednak ułatwiać zadania i zapowiada, że wystawi go na niejedną próbę. Czy mężczyzna sprosta jej wymaganiom?

ZOBACZ TAKŻE: Ana Brenda grała główne role w telenowelach "Dzikie serce" i "Zakazane uczucie". Jak się zmieniła? Niedawno została mamą! [ZDJĘCIA]

Tymczasem atmosfera wokół kopalni gęstnieje. Diego i Ramon mają poważne wątpliwości co do oficjalnej wersji wydarzeń – nie wierzą, że górnicy bez powodu zaatakowali zarządcę. Zupełnie inne podejście prezentuje Rosina, która domaga się wprowadzenia drastycznych kroków przeciwko strajkującym. Z kolei Inigo i Flor mają powody do radości, ponieważ ich handel towarami z przemytu rozkręca się coraz bardziej.

Mroczna przeszłość Carmen. Ucieczka przed bestią

Fabuła serialu od początku trzyma w napięciu. Poznajemy wstrząsającą historię Carmen, młodej ciężarnej kobiety, która dzieli życie z brutalnym mężem. Pewnego tragicznego wieczoru pijany mężczyzna wraca do domu i próbuje ją zgwałcić. Carmen w akcie desperackiej obrony uderza go twardym przedmiotem. Przekonana, że zabiła oprawcę, zabiera kosztowności i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie.

To jednak dopiero początek jej dramatu. Uciekając jak najdalej od miejsca zdarzenia, rodzi córkę Inocencię. By chronić dziecko, podejmuje bolesną decyzję o pozostawieniu go w przyklasztornym sierocińcu, przysięgając powrót. Wyczerpana podróżą niemal traci życie, ale ratuje ją lekarz. Ostatecznie kobiety decydują się na zmianę tożsamości – Carmen staje się Manuelą i podejmuje pracę jako pokojówka przy Akacjowej 38.

Gwiazdy serialu. Kto wciela się w ulubionych bohaterów?

Obsada „Akacjowej 38” to plejada utalentowanych aktorów, którzy tworzą niezapomniane kreacje:

  • Gonzalo Trujillo jako Mauro San Emeterio
  • Alejandra Meco jako Teresa Sierra
  • Sara Miquel jako Cayetana Sotelo-Ruz
  • Javi Chou jako Martín Enraje
  • Mónica Portillo jako Humildad Varela
  • Rebeca Alemañy jako Dolores „Lolita” Casado
  • Sandra Marchena jako Rosa María „Rosina” Rubio
  • Juanma Navas jako Ramón Palacios Jarabo
  • Marc Parejo jako Felipe Álvarez-Hermoso
  • Inma Pérez-Quirós jako Fabiana Aguado
  • Montse Alcoverro jako Úrsula Dicenta Koval
  • Inés Aldea jako Celia Verdejo Pedró
  • Ana del Rey jako Trinidad „Trini” Crespo Molero
  • Alba Brunet jako Leonor Hidalgo Rubio
  • Laura Rozalén jako Elvira Valverde
  • Jordi Coll jako Simón Gayarre Ruiz
  • Rubén de Eguía jako Diego Alday Roncero
  • Elena González jako Blanca Dicenta Koval
Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!
Super Seriale SE Google News
Akacjowa 38, odcinek 810: Widząc Blancę z Diegiem, Samuel postanawia ostatecznie ją uwolnić
Galeria zdjęć 10