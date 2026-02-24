"Akacjowa 38", odcinek 830. Pułkownik traci głowę dla Silvii. Co na to kobieta?

Serce pułkownika zajęte. Co knuje Silvia?

W najnowszym odcinku serialu emocje sięgają zenitu. Wydawać by się mogło, że pułkownik don Arturo Valverde jest odporny na porywy serca, a jednak traci głowę dla Silvii. Kobieta nie zamierza mu jednak ułatwiać zadania i zapowiada, że wystawi go na niejedną próbę. Czy mężczyzna sprosta jej wymaganiom?

Tymczasem atmosfera wokół kopalni gęstnieje. Diego i Ramon mają poważne wątpliwości co do oficjalnej wersji wydarzeń – nie wierzą, że górnicy bez powodu zaatakowali zarządcę. Zupełnie inne podejście prezentuje Rosina, która domaga się wprowadzenia drastycznych kroków przeciwko strajkującym. Z kolei Inigo i Flor mają powody do radości, ponieważ ich handel towarami z przemytu rozkręca się coraz bardziej.

Mroczna przeszłość Carmen. Ucieczka przed bestią

Fabuła serialu od początku trzyma w napięciu. Poznajemy wstrząsającą historię Carmen, młodej ciężarnej kobiety, która dzieli życie z brutalnym mężem. Pewnego tragicznego wieczoru pijany mężczyzna wraca do domu i próbuje ją zgwałcić. Carmen w akcie desperackiej obrony uderza go twardym przedmiotem. Przekonana, że zabiła oprawcę, zabiera kosztowności i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie.

To jednak dopiero początek jej dramatu. Uciekając jak najdalej od miejsca zdarzenia, rodzi córkę Inocencię. By chronić dziecko, podejmuje bolesną decyzję o pozostawieniu go w przyklasztornym sierocińcu, przysięgając powrót. Wyczerpana podróżą niemal traci życie, ale ratuje ją lekarz. Ostatecznie kobiety decydują się na zmianę tożsamości – Carmen staje się Manuelą i podejmuje pracę jako pokojówka przy Akacjowej 38.

Gwiazdy serialu. Kto wciela się w ulubionych bohaterów?

Obsada „Akacjowej 38” to plejada utalentowanych aktorów, którzy tworzą niezapomniane kreacje:

Gonzalo Trujillo jako Mauro San Emeterio

Alejandra Meco jako Teresa Sierra

Sara Miquel jako Cayetana Sotelo-Ruz

Javi Chou jako Martín Enraje

Mónica Portillo jako Humildad Varela

Rebeca Alemañy jako Dolores „Lolita” Casado

Sandra Marchena jako Rosa María „Rosina” Rubio

Juanma Navas jako Ramón Palacios Jarabo

Marc Parejo jako Felipe Álvarez-Hermoso

Inma Pérez-Quirós jako Fabiana Aguado

Montse Alcoverro jako Úrsula Dicenta Koval

Inés Aldea jako Celia Verdejo Pedró

Ana del Rey jako Trinidad „Trini” Crespo Molero

Alba Brunet jako Leonor Hidalgo Rubio

Laura Rozalén jako Elvira Valverde

Jordi Coll jako Simón Gayarre Ruiz

Rubén de Eguía jako Diego Alday Roncero

Elena González jako Blanca Dicenta Koval

