La Promesa, odcinek 338: Upokorzenie po oświadczynach i niesłuszne oskarżenia

Sytuacja w luksusowej rezydencji staje się nie do zniesienia, a echa ostatnich wydarzeń wciąż wybrzmiewają na korytarzach. Bezwzględna decyzja markizy o wyrzuceniu Maríi, którą oskarżyła o przywłaszczenie cennego zegarka, wstrząsnęła posadami pałacu. Służba żyje w strachu, a Jana robi wszystko, by unikać konfrontacji z Manuelem. W tle tych wydarzeń Cruz wraz z Lorenzem dopracowują szczegóły spisku, który ma na celu definitywne usunięcie Curra.

„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 338

Dramatyczne zwolnienie Maríi Fernandez wywołuje lawinę nieszczęść i wzajemnych podejrzeń wśród pracowników. Atmosfera zagęszcza się z minuty na minutę, a palec oskarżycielski zostaje wymierzony w kolejną osobę. Tym razem to Vera zostaje niesłusznie posądzona o kradzież zegarka. W tej beznadziejnej sytuacji, ku zaskoczeniu wszystkich, w jej obronie staje Lope. Czy jego interwencja wystarczy, by uratować dziewczynę przed gniewem państwa?

Jana nie zamierza patrzeć bezczynnie na tragedię przyjaciółki. Zdesperowana pokojówka potajemnie organizuje dla wygnanej Maríi schronienie w domu Ramony, mogąc przy tym liczyć na wsparcie Abla, który wciąż łudzi się nadzieją na ich wspólną przyszłość. Tymczasem na wyższych piętrach również wrze. Markiza Cruz urządza Catalinie piekielną awanturę, robiąc jej wyrzuty z powodu gwałtownej reakcji na oświadczyny Pelaya. Bezlitosna arystokratka jednocześnie finalizuje swój plan pozbycia się Curra z posiadłości raz na zawsze.

„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Widzowie spragnieni emocji powinni zasiąść przed telewizorami w piątek, 27 lutego 2026 roku. To właśnie wtedy, punktualnie o godzinie 15:05, TVP2 wyemituje 338. odcinek tej pasjonującej historii. Dla tych, którzy nie mogą śledzić losów bohaterów na żywo, wszystkie epizody są dostępne online w serwisie TVP VOD.

"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Ten hiszpański serial to nie tylko wystawne kostiumy, ale przede wszystkim mroczna opowieść o zemście i tajemnicach skrywanych latami. Jana, pragnąc odkryć prawdę o śmierci matki, wkracza w świat pełen manipulacji, gdzie każdy fałszywy ruch może kosztować ją życie. Relacja z Manuelem stawia ją przed dramatycznym wyborem między sercem a misją, którą sobie wyznaczyła.

W rolach głównych występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)