Farma 5, odcinek 6: Nowy Farmer Tygodnia kompletnie zawali? Ucieczka kucyka to początek

Farma odcinek 6 - co się wydarzy?

Już na początku dnia sielanka podczas rządów nowego Farmera Tygodnia przerodzi się w katastrofę. Jeden z uczestników nie zdoła utrzymać porządku, a kucyk wymknie się z gospodarstwa. To niewybaczalne niedopatrzenie wywoła falę konfliktów między Farmerami, którzy będą wzajemnie obarczać się winą.

Okazuje się, że nie tylko ludzie będą wzburzeni. Zwierzęta udowodnią uczestnikom, że porządek na farmie to sprawa priorytetowa. Krowy i konie pokażą, że ich dobrostan nie może zostać zaniedbany, a chaos będzie miał swoje konsekwencje dla całej grupy.

Farmer Tygodnia pod presją

Nowy Farmer Tygodnia stanie przed trudnym zadaniem – przywrócenie kontroli i porządku na farmie, a jednocześnie utrzymanie dobrej atmosfery między uczestnikami. Każda decyzja może teraz wywołać kolejne napięcia i konflikty.

Farma, sezon 5 – kiedy i gdzie oglądać?

6. odcinek „Farmy” będzie można oglądać w poniedziałek 23 lutego o 20:30 na antenie Polsatu.