Farma 5, odcinek 6: Nowy Farmer Tygodnia kompletnie zawali? Ucieczka kucyka to początek

Małgorzata Pala
2026-02-23 11:49

W 6. odcinku „Farmy” sielanka na farmie szybko się skończy. Kucyk wymknie się z gospodarstwa, co wywoła falę napięć między uczestnikami. Farmerzy będą wzajemnie obarczać się winą, a dobrostan zwierząt znów stanie się priorytetem. Czy uda im się przywrócić porządek? Nowy Farmer Tygodnia będzie miał naprawdę trudne zadanie.

Farma odcinek 6 - co się wydarzy?

Już na początku dnia sielanka podczas rządów nowego Farmera Tygodnia przerodzi się w katastrofę. Jeden z uczestników nie zdoła utrzymać porządku, a kucyk wymknie się z gospodarstwa. To niewybaczalne niedopatrzenie wywoła falę konfliktów między Farmerami, którzy będą wzajemnie obarczać się winą.

Okazuje się, że nie tylko ludzie będą wzburzeni. Zwierzęta udowodnią uczestnikom, że porządek na farmie to sprawa priorytetowa. Krowy i konie pokażą, że ich dobrostan nie może zostać zaniedbany, a chaos będzie miał swoje konsekwencje dla całej grupy.

Farmer Tygodnia pod presją

Nowy Farmer Tygodnia stanie przed trudnym zadaniem – przywrócenie kontroli i porządku na farmie, a jednocześnie utrzymanie dobrej atmosfery między uczestnikami. Każda decyzja może teraz wywołać kolejne napięcia i konflikty.

Farma, sezon 5 – kiedy i gdzie oglądać?

6. odcinek „Farmy” będzie można oglądać w poniedziałek 23 lutego o 20:30 na antenie Polsatu.

