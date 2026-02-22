Malwina Wędzikowska nie obejrzy "The Traitors". Powód jej decyzji jest zaskakujący

Emocje sięgają zenitu, bo trzecia odsłona "The Traitors. Zdrajcy" rusza lada moment. Tym razem fani formatu, ramię w ramię z Malwiną Wędzikowską, przeniosą się do niezwykłej scenerii. Akcja rozgrywa się we francuskim Chateau de Bournel – rezydencji pełnej mrocznych sekretów. Okazuje się jednak, że posiadłość ma nie tylko tajemniczą historię, ale i wyjątkowego właściciela, który skradł serce prowadzącej.

Francuski romans, który musi zostać tajemnicą

Kiedy w październiku ekipa programu weszła na plan, oczy wszystkich zwróciły się na wystrój pełen kocich motywów. Dla Malwiny Wędzikowskiej, która prywatnie kocha te zwierzęta, był to prawdziwy raj. Szybko wyszło na jaw, że panem na włościach jest czarny kocur o imieniu Jean-Pierre. To właśnie z nim gwiazda nawiązała niezwykłą więź, towarzysząc mu niemal na każdym kroku. Jest jednak pewien problem. W domu na Malwinę czekają jej dwaj pupile: Stanisław i Andrzej. Czy wiedzą o tej "zdradzie"? Prowadząca dba o to, by prawda nigdy nie wyszła na jaw. Gwiazda nie włączy telewizora, by jej koty nie dowiedziały się o francuskim romansie swojej pani.

Dramatyczna walka o życie i domowe niesnaski

To nie jedyne wyzwania w życiu prywatnym gospodyni programu. Niedawno media żyły historią z Indonezji, gdzie Wędzikowska natknęła się na konającego szczeniaka i postanowiła zawalczyć o jego los. Suczka Ibu została uratowana, ale happy end tej historii ma swoje drugie dno. Jak na nowego członka rodziny zareagowali rezydenci, Stanisław i Andrzej? Okazuje się, że sytuacja w domu była napięta, bo koty nie przyjęły entuzjastycznie psiej konkurencji. Wędzikowska musi teraz wykazać się nie lada sprytem, by zapanować nad terytorialnymi instynktami swoich podopiecznych.

Wierzę w tę miłość. Wierzę, że to przetrwa. Naprawdę poczyniłam bardzo duże zakupy - smaczki, nowe karmy, wspaniałe smakołyki z najwyższych półek. Pracuję nad tym, żeby przestać być ignorowaną - wyjaśniła w wywiadzie dla ESKI.

