Polak zagra w gigantycznym hicie Disneya. Jego rola to prawdziwy przełom

Wielki świat upomniał się o Polaka w sposób, o jakim marzą tysiące początkujących aktorów. To nie są plotki, a fakt, który zelektryzował fanów fantasy nad Wisłą. Hubert Jerzyk Śmielecki wkracza do świata Hollywood i to od razu na szczyt – a konkretnie na mityczny Olimp. Młody artysta pojawi się w obsadzie serialu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy", który bije rekordy popularności na platformie Disney+. Czy to początek wielkiej, międzynarodowej kariery naszego rodaka?

Polski akcent w świecie bogów i herosów

Producenci serialu szykują dla widzów prawdziwą bombę w nadchodzącym, trzecim sezonie, który będzie adaptacją tomu "Klątwa tytana". Jak donosi serwis Variety, Polak wcieli się w rolę boga Apolla. To nie jest postać, która przemknie niezauważona w tle. Apollo to bliźniaczy brat Artemidy, określany mianem "złotego chłopca Olimpu". Widzowie mogą spodziewać się bohatera pełnego charyzmy, ale i niemałej arogancji. Śmielecki ma odegrać kluczową rolę jako sojusznik głównych bohaterów, przypominając wszystkim, jak skomplikowane i burzliwe potrafią być rodzinne relacje wśród nieśmiertelnych.

Kim jest wschodząca gwiazda z Polski?

Dla wielu osób ten wybór castingowy może być sporym zaskoczeniem. Hubert Jerzyk Śmielecki do tej pory kojarzony był głównie ze swoją działalnością w mediach społecznościowych oraz modelingiem. Czy internetowa sława wystarczy, by udźwignąć presję wielkiej produkcji? Warto zaznaczyć, że chłopak ma już za sobą pierwsze kroki w branży – wystąpił w produkcji Netflixa "Ransom Canyon". Choć jego rola w "Percym Jacksonie" zapowiadana jest jako występ gościnny, tak wyrazista postać w globalnym hicie z pewnością otworzy mu drzwi do dalszej, światowej kariery. Czy wykorzysta swoją szansę?

Fenomen, który pokochały miliony widzów

Serial "Percy Jackson i bogowie olimpijscy" to ekranizacja bestsellerowej prozy Ricka Riordana, która zawładnęła wyobraźnią młodzieży na całym świecie. Historia chłopaka, który odkrywa, że jest półbogiem i trafia do Obozu Herosów, to opowieść o dorastaniu, stracie i poszukiwaniu własnej tożsamości. Bohater, przemierzając Amerykę i uciekając przed mitycznymi potworami, musi stawić czoła nie tylko wrogom, ale i własnemu przeznaczeniu. Produkcja dostępna na Disney+ z każdym sezonem przyciąga przed ekrany rzesze wiernych fanów, czekających na kolejne przygody Percy'ego, Annabeth i Grovera.

Dramatyczne wydarzenia w trzecim sezonie

Co czeka nas w nowych odcinkach? Emocje sięgną zenitu, ponieważ bohaterowie staną przed wyzwaniem, od którego zależą losy świata. Zgodnie z fabułą książki "Klątwa tytana", herosi ruszą na ratunek porwanej Artemidzie, próbując jednocześnie za wszelką cenę zapobiec wybuchowi wojny między olimpijskimi bóstwami. Atmosfera gęstnieje, a stawka jest wyższa niż kiedykolwiek. Oprócz Polaka, do obsady dołączają inne wielkie nazwiska – Ming-Na Wen jako Hera oraz Jennifer Beals jako Demeter. Czy Hubert Jerzyk Śmielecki odnajdzie się w tak doborowym towarzystwie?

