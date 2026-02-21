Barwy szczęścia, odcinek 3331: Cwany Wilk podejdzie Huberta? Kupi rodzinny dom Pyrków za bezcen? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3331 - piątek, 6.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3331 odcinku "Barw szczęścia" podstawiony pod ścianą przez Iwonę (Izabela Zwierzyńska) Hubert spotka się z Wilkiem, aby omówić z nim sprzedaż rodzinnego domu Pyrków. Tym bardziej, że deweloper i tak będzie zainteresowany zakupem jego działki, w związku z zatwierdzoną budową drogi na Zacisznej, która będzie się wiązać z wykupem części nieruchomości. A że Pyrka zażyczy sobie od brata 700 tysięcy złotych na już, a on będzie w stanie załatwić jedynie 500, to nie będzie miał wyboru, bo siostra nie zgodzi się na mniejszą kwotę.

I w efekcie w 3331 odcinku "Barw szczęścia" Pyrka zaprosi do siebie Wilka, aby omówić z nim kwestię sprzedaży domu, czego początkowo chciał uniknąć. Zwłaszcza, że będzie ogromnie do niego przywiązany, bo będzie on w ich rodzinie od pokoleń. Jednak w walce o jego utrzymanie zostanie z rodzeństwa już zupełnie sam, bo nawet Agata (Natalia Zambrzycka) nie będzie chciała mu pomóc. Mimo iż wciąż będzie tam mieszkać i to jeszcze z Ignacym (Olaf Staszkiewicz)!

Hubert wyśmieje ofertę Macieja w 3331 odcinku "Barw szczęścia"!

I stąd w 3331 odcinku "Barw szczęścia" Hubert nie będzie miał wyboru i zgodzi się na spotkanie z Maciejem. Pyrka poprosi, aby od razu przeszli do konkretów, ale gdy usłyszy propozycję Wilka, to natychmiast pożałuje, że w ogóle go do siebie zaprosił. Szczególnie, że deweloper zaproponuje mu śmieszną cenę i to na dodatek jeszcze właściwie nie za dom, który dla niego nie będzie miał żadnej wartości, a za działkę! I tym już wyprowadzi jego właściciela z równowagi!

- Może przejdziemy do konkretów... Ile pan proponuje za dom? - zapyta go Hubert.

- Dom nie przedstawia większej wartości... Właściwie wycenić należałoby samą działkę - uzna Maciej.

- Proszę nie żartować... Ten dom jest bezwartościowy? - zdenerwuje się Pyrka.

- Półtora miliona - zaoferuje mu Wilk, czym w 3331 odcinku "Barw szczęścia" już do reszty go zirytuje - Niepotrzebnie pan przychodził!

Wilk zaproponuje Pyrce pewien układ w 3331 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3331 odcinku "Barw szczęścia" Pyrka przedstawi Wilkowi swoją propozycję, która z kolei nie będzie do zaakceptowania przez dewelopera. Maciej zacznie przedstawiać Hubertowi swoje argumenty, aby właściciel zszedł z ceny i przystał na jego propozycję, ale mocno się przeliczy, gdyż w ten sposób go nie złamie!

- Działka i dom są warte trzy i pół miliona… - oznajmi mu Hubert.

- Są warte tyle, ile ktoś jest gotów zapłacić. A kto panu tyle da za dom przy dwupasmowej drodze? - spróbuje podejść go Maciej, ale Pyrka nie da się nabrać - To jest dom z duszą i pięknym ogrodem... Trzy i pół miliona to cena rynkowa, uczciwa i moja ostateczna!

- Ja rozumiem te emocje... Dom rodzinny, sentyment… Gdybyśmy mieli doliczyć straty moralne z powodu utraty tego miejsca, nie znaleźlibyśmy godnej kwoty, ale… - zacznie wymieniać Wilk, ale Hubert zdecydowanie wejdzie mu w słowo - Z mojej perspektywy nie ma żadnego „ale”!

Jednak wtedy w 3331 odcinku "Barw szczęścia" i Wilk zmieni swoją taktykę i spróbuje uderzyć w Pyrkę nieco inaczej. Maciej zaproponuje Hubertowi pewien układ, w ramach którego za pomoc mu, obieca coś ekstra i jemu!

- Szkoda by było, gdyby pan przegapił okazję, którą niektórzy pana sąsiedzi już dostrzegli… - spróbuje raz jeszcze Wilk.

- Tylko niektórzy? Może jednak nie ma pan takiego daru przekonywania… - zakpi z niego Pyrka.

- I tu otwiera się pole do negocjacji! Jeśli pan mi pomoże... przekonać nieprzekonanych, mogę coś dorzucić do mojej oferty… - obieca mu Maciej. Ale czy Hubert na to przystanie? Czy pomoże pazernemu i nieczuciowemu deweloperowi, który znów będzie górą? Czy Wilk tylko wykorzysta, a na końcu jeszcze oszuka Pyrkę? Przekonamy się już niebawem!

