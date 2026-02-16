Barwy szczęścia, odcinek 3336: Nowa lokatorka w domu Pyrków! Iwona za plecami Huberta sprzeda jej swoje udziały

"Barwy szczęścia" odcinek 3336 - piątek, 13.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3336 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna wróci do domu Pyrków, w którym zjawi się już wcześniej, gdy Iwona wystawi swoje udziały na sprzedaż. Zwierzchowska od razu zainteresuje się jej ofertą i przyjedzie obejrzeć rodzinne gniazdko Pyrki, które od razu jej się spodoba!

I to mimo atmosfery w domu, która momentalnie mocno zgęstnieje, gdy zawita do niego jedna z klientek. Szczególnie, że Iwona zdecyduje się na ten krok za plecami Huberta, a on nie będzie mógł nic z tym zrobić, w czym uświadomi go Natalia (Maria Dejmek). I stąd Lucyna będzie w stanie nie tylko obejrzeć dom, ale także w 3336 odcinku "Barw szczęścia" odkupić od Pyrki jej udziały!

Lucyna Zwierzchowska kupi udziały Iwony i postanowi zająć jej miejsce w domu Pyrków w 3336 odcinku "Barw szczęścia"!

I w 3336 odcinku "Barw szczęścia" tak właśnie się stanie, gdy Zwierzchowska wróci do Pyrków i oznajmi im, że już podpisała umowę u notariusza i w ten sposób stała się jednym z udziałowców, czym już w ogóle zszokuje i to nie tylko Huberta.

Wszystko przez to, że w 3336 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna oświadczy im jeszcze, że jest gotowa na jak najszybszą przeprowadzkę, co będzie wiązało się z tym, że zamieszka nie tylko z Pyrką, ale także i jego świeżo upieczoną żoną Asią (Anna Gzyra-Augustynowicz) i swoim przybranym synem Emilem (Artem Malashchuk), ale także i Agatą (Natalia Zambrzycka) i Ignacym (Olaf Staszkiewicz), którzy jeszcze wciąż będą tam mieszkać!

Nowa właścicielka udziałów pokrzyżuje plany Huberta ze sprzedażą rodzinnego domu Pyrków w 3336 odcinku "Barw szczęścia"!

A co gorsza, zakup udziałów Iwony przez Lucynę w 3336 odcinku "Barw szczęścia" mocno skomplikuje plany Huberta, który będzie myślał już nawet o sprzedaży rodzinnego domu Pyrków, gdy siostra zacznie coraz bardziej naciskać na niego w sprawie pieniędzy ze swojej części, a on nie będzie w stanie jej spłacić. Tym bardziej, że wraz z Asią będą mogli uzyskać kredyt wyłącznie w wysokości 500 tysięcy złotych, a Iwona zażąda aż 700, co będzie dla nich nierealne do szybkiego zgromadzenia.

I w tej sytuacji Pyrka zacznie myśleć o sprzedaży rodzinnego domu Wilkowi (Adam Szczyszczaj), który będzie zainteresowany wykupem części nieruchomości z ulicy Zacisznej, gdzie będzie miała przebiegać nowa droga. A co więcej, nawet się z nim już spotka i to nie tylko z samymi mieszkańcami, ale i sam na sam, gdzie będzie już z nim wstępnie dogadany.

Do czasu aż niecierpliwa Iwona nie wyskoczy ze swoim kolejnym wymysłem sprzedaży swojej części udziałów, co mocno skomplikuje sprawę, bo gdy Lucyna w 3336 odcinku "Barw szczęścia" je zakupi, to nie będzie mógł już podjąć ten decyzji bez niej! A na dodatek wyrzucić jej z miejsca, w którym dopiero co będzie chciała zamieszkać. Zwłaszcza, że bardzo jej się spodoba!

