Barwy szczęścia, odcinek 3336: Nowa lokatorka w domu Pyrków! Iwona za plecami Huberta sprzeda jej swoje udziały

Sylwia Fiutkowska
2026-02-16 9:21

W 3336 odcinku "Barw szczęścia" do domu Pyrków wróci Lucyna, która już wcześniej będzie zainteresowana udziałami, które wystawi na sprzedaż Iwona (Izabela Zwierzyńska) za plecami Huberta (Marek Molak). Zwierzchowskiej tak spodoba się jej rodzinne gniazdko, że bez zastanowienia pójdzie do notariusza i podpisze umowę, dzięki której stanie się nową współlokatorką. W 3336 odcinku "Barw szczęścia" kobieta kompletnie zszokuje Pyrków. Tym bardziej, gdy oznajmi im, że jest jeszcze gotowa do niezwłocznej przeprowadzki! Koniecznie poznaj szczegóły!

"Barwy szczęścia" odcinek 3336 - piątek, 13.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3336 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna wróci do domu Pyrków, w którym zjawi się już wcześniej, gdy Iwona wystawi swoje udziały na sprzedaż. Zwierzchowska od razu zainteresuje się jej ofertą i przyjedzie obejrzeć rodzinne gniazdko Pyrki, które od razu jej się spodoba!

I to mimo atmosfery w domu, która momentalnie mocno zgęstnieje, gdy zawita do niego jedna z klientek. Szczególnie, że Iwona zdecyduje się na ten krok za plecami Huberta, a on nie będzie mógł nic z tym zrobić, w czym uświadomi go Natalia (Maria Dejmek). I stąd Lucyna będzie w stanie nie tylko obejrzeć dom, ale także w 3336 odcinku "Barw szczęścia" odkupić od Pyrki jej udziały!

Lucyna Zwierzchowska kupi udziały Iwony i postanowi zająć jej miejsce w domu Pyrków w 3336 odcinku "Barw szczęścia"!

I w 3336 odcinku "Barw szczęścia" tak właśnie się stanie, gdy Zwierzchowska wróci do Pyrków i oznajmi im, że już podpisała umowę u notariusza i w ten sposób stała się jednym z udziałowców, czym już w ogóle zszokuje i to nie tylko Huberta.

Wszystko przez to, że w 3336 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna oświadczy im jeszcze, że jest gotowa na jak najszybszą przeprowadzkę, co będzie wiązało się z tym, że zamieszka nie tylko z Pyrką, ale także i jego świeżo upieczoną żoną Asią (Anna Gzyra-Augustynowicz) i swoim przybranym synem Emilem (Artem Malashchuk), ale także i Agatą (Natalia Zambrzycka) i Ignacym (Olaf Staszkiewicz), którzy jeszcze wciąż będą tam mieszkać!

Nowa właścicielka udziałów pokrzyżuje plany Huberta ze sprzedażą rodzinnego domu Pyrków w 3336 odcinku "Barw szczęścia"!

A co gorsza, zakup udziałów Iwony przez Lucynę w 3336 odcinku "Barw szczęścia" mocno skomplikuje plany Huberta, który będzie myślał już nawet o sprzedaży rodzinnego domu Pyrków, gdy siostra zacznie coraz bardziej naciskać na niego w sprawie pieniędzy ze swojej części, a on nie będzie w stanie jej spłacić. Tym bardziej, że wraz z Asią będą mogli uzyskać kredyt wyłącznie w wysokości 500 tysięcy złotych, a Iwona zażąda aż 700, co będzie dla nich nierealne do szybkiego zgromadzenia.

I w tej sytuacji Pyrka zacznie myśleć o sprzedaży rodzinnego domu Wilkowi (Adam Szczyszczaj), który będzie zainteresowany wykupem części nieruchomości z ulicy Zacisznej, gdzie będzie miała przebiegać nowa droga. A co więcej, nawet się z nim już spotka i to nie tylko z samymi mieszkańcami, ale i sam na sam, gdzie będzie już z nim wstępnie dogadany.

Do czasu aż niecierpliwa Iwona nie wyskoczy ze swoim kolejnym wymysłem sprzedaży swojej części udziałów, co mocno skomplikuje sprawę, bo gdy Lucyna w 3336 odcinku "Barw szczęścia" je zakupi, to nie będzie mógł już podjąć ten decyzji bez niej! A na dodatek wyrzucić jej z miejsca, w którym dopiero co będzie chciała zamieszkać. Zwłaszcza, że bardzo jej się spodoba!

