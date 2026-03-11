Barwy szczęścia, odcinek 3337: Zazdrosny Tomek nie zdzierży szczęścia Grażyny i Patryka! Tak spróbuje obrzydzić jej młodszego kochanka - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3337 - poniedziałek, 16.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3337 odcinku "Barw szczęścia" Grażyna odwiedzi w showroomie Madzię, aby przyjaciółka pomogła jej wybrać kreację na kolejną randkę z Patrykiem. Oczywiście, Banaś znajdzie dla niej wyjątkową sukienkę, która będzie pasować jak ulał. Zwłaszcza do uśmiechu Wirackiej, który nie zejdzie jej z twarzy ani przez chwilę, bo kobieta tak rozkwitnie u boku młodszego kochanka, że aż nie będzie mogła doczekać się kolejnego spotkania!

A to w 3337 odcinku "Barw szczęścia" nie ujdzie uwadze Tomka, który także zwita do showroomu, gdzie natknie się jeszcze i na Grażynę. Byłą kochanka od razu poprosi go o radę co do sukienki, jaką wybrała na randkę z Jezierskim. Ale Kępski nie podzieli jej entuzjazmu! A wręcz przeciwnie!

- Co myślisz Tomek? - spyta go Grażyna.

- Świetnie - odpowie Kępski z wymuszonym uśmiechem.

Tomek już nie zdoła ukryć swojej zazdrości o Grażynę w 3337 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak na tym w 3337 odcinku "Barw szczęścia" Kępski nie poprzestanie, bo będzie tak zazdrosny o swoją byłą kochankę, że aż nie zdoła przejść obojętnie obok jej kolejnej randki z Jezierskim. Tym bardziej, gdy zobaczy uśmiech na twarzy Wirackiej!

- Widzę, że miłość kwitnie… - skwituje jeszcze Tomek.

- Zobaczę, co przyniesie przyszłość... Na razie cieszę się tym, co jest! - wyzna mu Grażyna, ale ta odpowiedź wcale nie ucieszy.

Do tego stopnia, że jeszcze w 3337 odcinku "Barw szczęścia" za wszelką cenę spróbuje wybić Grażynie tą znajomość z głowy. Szczególnie, że przecież Patryk będzie byłym chłopakiem jego obecnej partnerki Oliwki (Wiktoria Gąsiewska), którą z resztą wcześniej mu odbił. I w przypadku Wirackiej będzie liczył na to samo, ale mocno się przeliczy, bo byłą ukochana nie będzie miała zamiaru tak łatwo z niego zrezygnować, jak zrobiła to Zbrowska!

- A nie sądzisz, że będzie dziwnie, kiedy gdzieś na siebie wpadniemy? Ja z Oliwką, a ty... z nim? - spyta ją Kępski.

- To wtedy będziemy się martwić, nie teraz... Jest miło i niech tak trwa jak najdłużej! - uzna Wiracka, po czym poleci na kolejną randkę z Jezierskim.

Kępski nie przestanie myśleć o Wirackiej w 3337 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3337 odcinku "Barw szczęścia" Grażyna i Patryk spędzą kolejne miłe chwile, których nie zdoła zniszczyć nawet zazdrosny Tomek - Przeszłość się nie liczy... Tylko to, co przed nami... I sami o tym zdecydujemy!

Jednak myślami w 3337 odcinku "Barw szczęścia" Kępski wciąż będzie przy swojej byłej kochance. I to mimo wyjścia z Oliwką, co w ostatnim czasie będzie prawdziwym świętem, bo Zbrowską nie obchodziło nic innego poza pracą. A teraz podobnie będzie z nieobecnym Tomkiem - Tomek?! - przywoła go do porządku Oliwka, gdy będzie gapił się w telefon.

18