Barwy szczęścia, odcinek 3339: Kłótnia Asi i Huberta o ojca Emila! Nie pozwoli mu się wtrącać - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3339 - środa, 18.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3339 odcinku "Barw szczęścia" Emil przez przypadek zniszczy stary fotel bujany Lucyny, który będzie pamiątką po jej babci. Oczywiście, jak podaje swiatseriali.interia.pl Hubert obieca seniorce, że pokryje straty, ale Zwierzchowskiej wcale nie będzie zależeć na pieniądzach.

- Lewą płozę trzeba wymienić - uzna Hubert.

- Przepraszam... - wyzna Emil.

- Najważniejsze, że ty jesteś cały - zapewni go Lucyna.

Jednak miłe chwile w 3339 odcinku "Barw szczęścia" przerwie niespodziewane pojawienie się Daniela. Mężczyzna będzie chciał zabrać syna na quady, a w rzeczywistości znów na strzelnicę, ale Asia kategorycznie się na to nie zgodzi! Zwłaszcza po tym, co przed chwilą się stanie!

- Ja po syna... Wpadłem zabrać go na quady - oznajmi Daniel.

- Nie ma mowy. Na jakie quady? I na pewno nie po tym, co nawyrabiał - zdenerwuje się Asia.

Asia nie wyda Danielowi syna w 3339 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3339 odcinku "Barw szczęścia" Emil opowie ojcu, jak zniszczył fotel Lucyny, a ten natychmiast postanowi rozwiązać tę sprawę, aby móc zabrać syna. Ojciec chłopaka od ręki wręczy seniorce ogromną kwotę, czym tylko dodatkowo zirytuje Asię.

- Sam tego nie naprawię, ale oczywiście pokryję koszty. Tysiąc wystarczy? - zapyta Lucynę i odliczy wymieloną kwotę, nawet nie czekając na odpowiedź.

- Zawsze musisz zrobić cyrk, prawda? - wyrzuci mu Pyrka, na co jej były mąż przypomni jej, że przecież Emil to jego syn, więc czuje się w obowiązku, aby pokryć za niego straty.

- Pani Lucyno, uznajmy temat za zamknięty, dobrze? Emil, zbieramy się - zarządzi jego ojciec.

Do tego stopnia, że w 3339 odcinku "Barw szczęścia" Asia kategorycznie nie zgodzi się na ich wspólne wyjście. A na dodatek wyprosi Daniela z domu!

- Siedź, nigdzie nie idziesz - powie stanowczo Asia.

- I niby ja robię cyrk? - zakpi z niej Daniel, na co jego była żona tylko powtórzy to, co wcześniej i pokaże mu drzwi.

Pyrka nastraszy Huberta swoim byłem mężem w 3339 odcinku "Barw szczęścia"!

A następnie w 3339 odcinku "Barw szczęścia" poskarży się na zachowanie swojego byłego męża temu obecnemu. Asia wyzna Hubertowi, iż ma wrażenie, ze Daniel chce po prostu przeciągnąć Emila na swoją stronę. Jednak jej zadaniem wcale nie będzie miał na niego dobrego wpływu!

- Byłam pewna, że ten człowiek będzie miał na niego zły wpływ - zwierzy mu się Asia, po czym doda, ze nigdy nie zgodzi się, aby jej syn brał udział w tak niebezpiecznych atrakcjach.

- Wolałabyś, żeby Daniel zabrał Emila do cukierni na lody, tak? Albo na spacer do parku? Emil jest już duży i kręcą go inne rzeczy - uświadomi ją Hubert.

- Daniel zaczyna się wtrącać w nasze życie i naprawdę sądzę, że będą z tego kłopoty. Co to była za demonstracja z tymi pieniędzmi za naprawę fotela? - przypomni mu Pyrka, a gdy w tej sytuacji mąż przyzna jej rację, to ona w 3339 odcinku "Barw szczęścia" kontynuuje, aby sama mogła przeciągnąć go na swoją stronę w sprawie Daniela - Całe szczęście, że nie dałeś się sprowokować, ale sam widzisz - on zaczyna rywalizować z tobą o względy Emila...

- Nie pozwolę mu na to - zapewni ją mąż.

16

Barwy szczęścia. Cwany Wilk podejdzie Huberta. Kupi dom Pyrków za bezcen? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.