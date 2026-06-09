Barwy szczęścia. Justin nie odpuści, dopóki nie pogrąży Karoliny! Śledztwo zniszczy hotel Bruna w następnym sezonie?

Czy Justin w odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach znajdzie dowód przeciwko Karolinie?

Śledztwo Justina w nowym sezonie "Barw szczęścia" będzie wymierzone nie tylko przeciwko Karolinie! Bo Skotnicki postanowi udowodnić, że żona Bruna działa na szkodę hotelu, że jej działania mogą zniszczyć interes, w który nie tylko oni, lecz także inni inwestorzy, wpakowali sporo pieniędzy. W tym samym czasie Bruno przejrzy na oczy i odkryje, jakie zamiary ma Karolina. Do tej pory cieszył się z tego, że tak świetnie się im układa w związku i ukochana wspaniale się sprawdza jako dyrektorka hotelu.

Ale w odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach do Stańskiego dotrze, że żona nie tylko chce rządzić hotelem, lecz także sterować jego życiem! Będzie dążyła do tego, żeby Bruno był jej podporządkowany we wszystkim. Czy zdoła ją przed tym powstrzymać? Na pewno pożałuje, że pośpieszył się tak ze ślubem, ale znajdzie sposób, jak nieco przystopować zapędy Karoliny.

Już na początku następnego sezonu "Barw szczęścia" Justin uprzedzi Bruna, że znajdzie dowód przeciwko Karolinie, że nie spocznie, dopóki jej nie pogrąży! Skoro ona chce zniszczyć mu życie, to on nie pozostanie jej dłużny. Dzięki zdecydowanym działaniom Justina sfałszowany na jej zlecenie filmik ze zdradą z Reginą (Kamila Kamińska) wkrótce trafi w ręce policji.

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Śledztwo Justina zniszczy hotel Bruna w nowym sezonie "Barw szczęścia"?

Ostrzeżenie Justina wywoła strach Bruna, który w odcinkach "Barw szczęścia" we wrześniu dojdzie do wniosku, że śledztwo w sprawie nagrań z monitoringu hotelu, które specjalista od AI zmontował na zlecenie Karoliny, mocno wpłynie na opinię o jego hotelu. Kiedy inwestorzy dowiedzą się, jak Karolina chce się pozbyć Justina, na pewno będą chcieli się wycofać z prowadzeniem interesu ze Stańskim i jego przebiegłą żoną! A to będzie oznaczało koniec hotelu Bruna!

Kiedy wrócą "Barwy szczęścia" po przerwie wakacyjnej na antenę TVP2?

Data premiery następnego sezonu "Barw szczęścia" nie została jeszcze ogłoszona przez TVP, ale wiele wskazuje na to, że nowe odcinki będą emitowane dopiero od poniedziałku, 7.09.2026 r.

Barwy szczęścia. Karolina przyłapie Justina na grzebaniu w monitoringu hotelu! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

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