Barwy szczęścia. Bruno pozna prawdziwą twarz Karoliny i będzie miał na nią haka! Domyśli się, co planuje zachłanna żona w nowym sezonie

Czy Bruno w następnym sezonie "Barw szczęścia" unieważni ślub z Karoliną?

Nad małżeństwem Bruna i Karoliny na początku następnego sezonu "Barw szczęścia" zawisną czarne chmury! Jako pierwsi w SuperSeriale.se.pl podawaliśmy, że już w 3392 odcinku Stański dojdzie do wniosku, że nie może pozwolić na to, żeby żona sterowała jego życiem, zarządzała hotelem, jakby był jej własnością.

Wykona sprytny ruch, aby Karolina przekonała się, że nie ma co liczyć na jego majątek. Podsunie żonie intercyzę zanim urząd stanu cywilnego uzna ich za małżeństwo! Wtedy Karolina wybuchnie, że ich związek to nie jest żadna umowa.

- Może zamiast się pobierać, powinniśmy się rozstać?! - zagrozi mężowi.

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Bruno przejrzy zamiary Karoliny w odcinkach "Barw szczęścia" we wrześniu!

Ale na tym nie koniec, bo w nowym sezonie "Barw szczęścia" do Bruna dotrze, że Karolina wcale nie jest taka, za jaką ją uważał. Kiedy wreszcie pozna prawdziwą twarz ukochanej, postawi jej swoje warunki. Nie zgodzi się na podpisanie wniosku o zarejestrowanie ich ślubu w Las Vegas w Urzędzie Stanu Cywilnego, by amerykański akt małżeństwa czynił z niej jego prawowitą żonę także w Polsce, dopóki Karolina nie podpisze intercyzy.

W ten sposób Bruno w odcinkach "Barw szczęścia" będzie chciał zabezpieczyć swój majątek przed skutkami przestępstwa, jakie Karolina dopuściła się wobec Justina! Bo przecież sfałszowanie nagrań z monitoringu z hotelu, wrobienie go w zdradę w Reginą, może ściągnąć na nic kłopoty! Jeśli Justin wniesie oskarżenie na policji, to inwestorzy mogą się wycofać i to będzie koniec jego hotelu.

Karolina będzie chciała zniszczyć Justina w następnym sezonie "Barw szczęścia"! Bruno jej nie powstrzyma?

Jakby tego było mało w następnym sezonie "Barw szczęścia" we wrześniu Karolina zapowie Stańskiemu wprost, że zrobi wszystko, żeby pozbyć się Justina z hotelu, nie zważając na cenę, jaką będzie musiała za to zapłacić. Jak podaje światseriali.interia.pl żona Bruna nie będzie się już kryła ze swoimi zamiarami, prawdziwymi intencjami.

Dla Stańskiego stanie się jasne, że ukochana chce sama zarządzać jego hotelem, bez Justina i innych wspólników, mieć całkowitą kontrolę nad finansami męża. Dotrze do niego, że Karolina chce całkowicie go od siebie uzależnić! Ale jej na to nie pozwoli.

Barwy szczęścia. Karolina przyłapie Justina na grzebaniu w monitoringu hotelu! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

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