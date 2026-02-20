Barwy szczęścia, odcinek 3336: Tak Patryk uwiedzie Grażynę! Nawet Tomek ich nie powstrzyma - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3336 - piątek, 13.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3336 odcinku "Barw szczęścia" relacja Grażyny i Patryka będzie trwać w najlepsze. Tym bardziej, że Wiracka kompletnie straci głowę dla młodszego partnera. Do tego stopnia, że para nie poprzestanie wyłącznie na jednym spotkaniu, bo starsza kobieta wpadnie w oko i Jezierskiemu, dokładnie tak samo jak wcześniej Regina (Kamila Kamińska) jego najlepszemu przyjacielowi Justinowi (Jasper Sołtysiewicz), czego wcześniej on nie mógł zrozumieć.

Jednak, gdy pozna Grażynę, to wszystko się zmieni. Zwłaszcza, że sam w 3336 odcinku "Barw szczęścia" także przepadnie i będzie chciał pokazać się Wirackiej z jak najlepszej strony. Zdradzamy, że na kolejne spotkanie Jezierski zabierze ze sobą piękną czerwoną różę, którą na dobre ją kupi.

Patryk oczaruje Grażynę w 3336 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że w 3336 odcinku "Barw szczęścia" Grażyna będzie zachwycona Patrykiem, dzięki czemu jego plan wypali. Szczęśliwa Wiarcka odżyje u boku młodszego partnera, co nie ujdzie uwadze ani Tomka, który już wcześniej odkryje, że jego byłą kochanka się z kimś spotyka, ani Wiktora (Grzegorz Kestranek).

Jednak w 3336 odcinku "Barw szczęścia" Tomkowi nawet przez myśl nie przejdzie, że wybrankiem Grażyny mógłby zostać Patryk! I to nie tylko ze względu na jego wiek, gdyż przecież sam będzie spotykał się z młodszą od siebie Oliwką (Wiktoria Gąsiewska), ale także z uwagi na fakt, że Jezierski zainteresuje się już kolejną jego kobietą, bo przecież wcześniej sam rywalizował z nim o Zbrowską. A teraz on weźmie się za Wiaracką!

Tomkowi nie uda wpłynąć się na byłą kochankę w 3336 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3336 odcinku "Barw szczęścia" Kępski nie pochwali związku Wirackiej z Jezierskim i czym prędzej postanowi rozmówić się na ten temat ze swoją młodszą kochanką. Tym bardziej, że sam będzie miał problemy w swojej relacji ze Zbrowską, która nie dość, że nie będzie chciała mieć z nim dziecka, to jeszcze w ogóle nie będzie mieć dla niego czasu.

Podobnie z resztą jak i Grażyna, która także będzie mieć go dla niego coraz mniej, bo w 3336 odcinku "Barw szczęścia" zacznie budować własne szczęście u boku Patryka. Szczególnie, że młodszy Jezierski już zdąży ją oczarować, dokładnie tak samo jak Kępskiego kiedyś Zbrowska. I z tego względu raczej nic sobie nie zrobi z jego uwag. Zwłaszcza, że dla mniej on będzie już skończonym tematem! Ale jak widać ona dla Tomka niekoniecznie!

