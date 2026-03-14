M jak miłość, odcinek 1924: Ślub Kasi i Mariusza bez ważnej osoby! Nie tylko jej zabraknie wśród gości w urzędzie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1924 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Kasia i Mariusz wezmą ślub w 1924 odcinku "M jak miłość" i wbrew temu, co wydarzy się wcześniej, obędzie się bez przeszkód! Nie dość, że wciąż nie wyda się, że Zosia (Oliwia Zygier) wcale nie jest córką Sanockiego, bo jej prawdziwym ojcem jest Jakub, to jeszcze Kasia będzie nadal brnęła w swoje kłamstwa. Nie tylko po to, żeby Mariusz i Kuba nie odkryli prawdy, ale także po to, by nie przejrzała jej jedyna przyjaciółka - Aneta Chodakowska (Ilona Janyst).

Tej osoby zabraknie na ślubie Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość"!

Skromny ślub Kasi i Mariusza w urzędzie w 1924 odcinku "M jak miłość" będzie kolejnym popisem zdolności aktorskich panny młodej, udającej wielkie szczęście u boku narzeczonego, którego cały czas oszukuje! W tym pięknym dniu Kasia będzie mogła liczyć tylko na wsparcie Anety, jedynej bliskiej osoby, bo wśród gości zabraknie ważnego członka jej rodziny. Chodzi o siostrę Kasi...

Wiadomo już, że Justyna (Magdalena Wieczorek) nie przyjedzie do Polski na ślub Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość". Od ponad roku kryminalistka, skazana na odsiadkę w więzieniu za kradzieże i rozboje, ukrywa się ze swoim partnerem Krzyśkiem (Adrian Brząkała) i małą córeczką Krysią na Dominikanie. Tylko co jakiś czas kontaktuje się z Kasią, ale na powrót Justyny nie ma co liczyć. Uciekła z kraju, żeby uniknąć więzienia po wyroku, który zapadł w jej sprawie i nie będzie ryzykowała, aby być z Kasią na jej ślubie.

Nieznani goście na ślubie Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość"! Nic nie wie o rodzinie męża

Aneta i Olek (Maurycy Popiel), którzy zostaną świadkami na ślubie Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość" będą ich jedynymi znajomymi z nielicznego grona gości. Reszta zebranych na ślubie tej pary to bohaterowie, których widzowie nawet nie rozpoznają. Zagrają ich statyści, więc nie ma mowy o tym, żeby na ślubie w urzędzie pojawił się ktoś z rodziny Mariusza. Tak naprawdę to Kasia nic nie wie o bliskich Sanockiego, czy ma rodziców, rodzeństwo, kogokolwiek z rodziny.

M jak miłość. Jakub po porodzie Kasi wybierze dla córki piękne imię! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.