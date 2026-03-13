M jak miłość, odcinek 1924: Tak przebiegnie ślub Kasi i Mariusza. Już wiadomo, czy Jakub przerwie ceremonię - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1924 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W naszej galerii możesz zobaczyć przebieg ślubu Kasi i Mariusza z "M jak miłość". Lekarka całkiem niedawno przyjęła pierścionek zaręczynowy, bo niewiele wcześniej była jeszcze żoną Jakuba. Kasia zdradziła Karskiego z Mariuszem, potem dowiedziała się o ciąży i postanowiła sfałszować wyniki DNA, by architekt myślał, że jest biologicznym ojcem dziecka. Kuba odpuścił, bo przecież była ukochana dała mu "dowód", że to nie on jest tatą jej córeczki. Panowie nadal nie znają prawdy.

Kasi udaje się utrzymywać kłamstwo, do tego stopnia, że już w 1924 odcinku "M jak miłość" wyjdzie za Mariusza za mąż! Skromna liczba gości zjawi się w Urzędzie Stanu Cywilnego, ale miny niektórych nie będą wcale radosne. Chodzi np. o Anetę (Ilona Janyst), która od początku kibicowała związkowi Kasi i Jakuba. Chodakowska uważała, że lekarka źle robi wybierając Sanockiego. Nawet ona nie ma pojęcia, że malutka Zosia to córka detektywa.

Kasia nie ma rodziny, a siostra Justyna (Magdalena Wieczorek) ukrywa się z rodziną za granicą. Lekarka nie będzie miała w wielkim dniu dużego wsparcia bliskich, ale to nie przekreśli powodzenia ceremonii.

Tak przebiegnie ślub Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość". Jakub nie przerwie ceremonii

Kasia zdecyduje się na dopasowaną, prostą suknię ślubną w odcieniu bieli. Mariusz zaprezentuje się w garniturze, a jego radość będzie widoczna gołym okiem. Już wiadomo, że nic ani nikt nie przerwie ceremonii. Państwo młodzi złożą przysięgę i podpisy na papierach, a potem pocałują się przed USC wśród zgromadzonych. Posypią się gratulacje i uściski. Jakub nie przerwie ślubu byłej żony, nie odegra sceny zazdrosnego byłego męża, który próbuje odwieść Kasię od bycia żoną Mariusza. Nic takiego nie będzie miało miejsca, a Kasia zostanie żoną Sanockiego.

Czy prawda o ojcostwie wyjdzie na jaw?

Kasia po urodzeniu córki nie powiedziała Mariuszowi i Jakubowi prawdy. Szantażystka Anka (Katarzyna Russ) również zakomunikowała lekarce, że odpuszcza podłe zagrywki. Wiele wskazuje na to, że Kasi plan zadziałał. Czy kłamstwo zostanie ujawnione? Jeśli już, wydarzy się to dopiero w kolejnych odcinkach "M jak miłość", ponieważ do ślubu Kasi i Mariusza dojdzie, a ceremonia przebiegnie po ich myśli.