M jak miłość, odcinek 1919: Marcin nie odnajdzie Kamy po jej odejściu! Nikt nie będzie wiedział, co się z nią stanie? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1919 - poniedziałek, 23.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Żal będzie patrzeć na to, jak w 1919 odcinku "M jak miłość" zacznie się rozpadać małżeństwo Kamy i Marcina! Niestety sama miłość nie wystarczy, a Chodakowscy zwyczajnie nie będą już potrafili ze sobą rozmawiać. Będą mieli zupełnie różne wizje wspólnej przyszłości. Dla Kamy najważniejsze jest spokojne, bezpieczne życie u boku męża i jego dzieci, z kolei Marcin potrzebuje adrenaliny, wyzwań, których dostarcza mu praca detektywa. To dlatego nie zgodzi się spełnić żądania Kamy, by znalazł sobie inny zawód.

W efekcie małżeński kryzys w 1919 odcinku "M jak miłość" doprowadzi do tego, że Kama odejdzie od Marcina. Po romantycznej kolacji, którą Chodakowski przygotuje dla niej w salonie fryzjerskim urządzonym w dawnym butiku, między bohaterami napięcie sięgnie zenitu. Marcin powie wprost Kamie, że nie rzuci pracy detektywa, bo jest dla niego wszystkim. Szybko jednak pożałuje tych słów. Rozstaną się w gniewie! Nie wrócą razem do mieszkania.

Na koniec 1919 odcinka "M jak miłość" Marcin nie zastanie już Kamy w ich domu. Znajdzie tylko list pożegnalny od żony, w którym uprzedzi, że nie wróci do niego dopóki będzie tak uparcie trwał przy swoim, że chce być detektywem, nie zważając na ciągłe ryzyko.

Oto co Kama napisze Marcinowi w liście pożegnalnym w 1919 odcinku "M jak miłość"

M jak miłość. Kama odejdzie od Marcina. Nie spełni jej ultimatum

"Kochanie, chyba dobrze się stało, że musiałeś wyjść, bo nie miałabym odwagi, żeby odejść. Marcin, chyba jeszcze nigdy tak bardzo cię nie kochałam jak dzisiaj... Jesteś moim wszystkim. Bez ciebie mnie nie ma. I właśnie dlatego odchodzę, bo nie dam rady dłużej tak bardzo się o ciebie bać... Boję się o ciebie straszliwie... Błagam, spróbuj mnie zrozumieć, ale nie wrócę do domu, dopóki nie zmienisz zdania w sprawie swojej pracy. Kocham cię. Kama".

Marcin nie znajdzie Kamy w 1919 odcinku "M jak miłość"

W pierwszym odruchu Marcin w 1919 odcinku "M jak miłość" zniszczy list Kamy, zgnicie kartkę papieru, wściekły na żonę, że nie jest zdolna do żadnego kompromisu w sprawie jego pracy. Potem jednak wyjdzie na ulicę, licząc na to, że jeszcze Kamę zatrzyma. Nie odnajdzie jednak ukochanej, nie będzie widział gdzie jest Kama, co się z nią stało, bo kiedy do niej zadzwoni od razu włączy się poczta głosowa.

Co będzie dalej z Kamą i Marcinem w "M jak miłość"?

Na tym jeszcze nie koniec, bo po odejściu Kamy w kolejnych odcinkach "M jak miłość" już na początku kwietnia życie Marcina znów będzie zagrożone! I choć żona do niego wróci, to już nic między nimi nie będzie jak dawniej. Nie wiadomo, czy miłość Chodakowskich przetrwa.