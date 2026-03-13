M jak miłość. Gra żołnierza Michała Winiara, ale naprawdę jest wojskowym. Tomasz Rożniatowski stracił rękę na misji. Oto jego historia - WIDEO

Historia Michała Winiara w "M jak miłość". Młodszy chorąży Tomasz Rożniatowski naprawdę to przeżył!

Michał Winiar po raz pierwszy w "M jak miłość" pojawił się pod koniec listopada 2025 roku, jako przyrodni brat Janka (Jakub Sirko), przyjaciela Mateusza Mostowiaka (Rafał Kowalski) z wojska i uczelni. Ale początkowo Tomasz Rożniatowski na planie serialu był konsultantem wojskowym. Doradzał produkcji i scenarzystom w kwestiach związanych z wątkiem Mateusza i młodszych żołnierzy z Wojskowej Akademii Technicznej. Propozycja roli w "M jak miłość" przyszła nieco później od samego Tadeusza Lampki.

Tomasz Rożniatowski w ostatnim wywiadzie, który jest dostępny na oficjalnym profilu "M jak miłość" na Facebooku opowiedział o tym, jak to się stało, że trafił do serialu i z konsultanta do spraw wojskowych stanął przed kamerą i zaczął grać postać Michała.

- Po iluś rozmowach jako konsultant wojskowy pan Tadeusz Lampka przeczytał moją książkę i stwierdził, że historia Michała Winiara sama się napisała. Zaproponował mi odegranie Michała i jestem... - przyznał młodszy chorąży Rożniatowski.

Jak to się stało, że Tomasz Rożniatowski, który gra Michała w "M jak miłość", stracił rękę na wojnie?

Historia Michała Winiara w "M jak miłość" jest oparta na tragicznych doświadczeniach żołnierza podczas wojny w Afganistanie. Tomasz Rożniatowski naprawdę przeżył wybuch miny pułapki, po której stracił rękę. Cudem uniknął śmierci, ale został tak ciężko ranny, że rękę trzeba było amputować.

- W 2011 roku w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie na dziewiątej zmianie mój patrol wpadł w zasadzkę. Mój pojazd pod wpływem wybuchu miny pułapki przekoziołkował na dach. Ja byłem gunnerem, czyli tym gościem, który siedzi na dachu z karabinem maszynowym. Wypadłem z tego pojazdu, zostałem przygnieciony całym pojazdem 26. tonowym. Niestety trzeba było amputować rękę w szpitalu, nie dało się jej uratować. A szerzej o swojej historii opowiadam w książce "Walkę mamy we krwi" - wyznał żołnierz, który stał się bohater nie tylko w "M jak miłość".

Jak znany z "M jak miłość" Tomasz Rożniatowski został żołnierzem?

Tomasz Rożniatowski, który dzięki roli Michała w "M jak miłość" zyskał ogromną popularność wśród widzów, wojskowym jest z krwi i kości. Od pokoleń mężczyźni z jego rodziny służyli w polskiej armii, więc od dziecka marzył o tym, żeby zostać żołnierzem.

- Jako 7-latek narysowałem swojej mamie obrazek, w którym ja jestem żołnierzem, wyjeżdżam gdzieś na poligon na misję. Nie wiem, ciężko mi to teraz określić. To było takie dziecięce marzenie, które przerodziło się w życiową pasję i życiowy zawód. Ojciec był spadochroniarzem, dziadek walczył pod Monte Cassino, a pradziadek walczył w I-szej wojnie światowej. Także w żyłach płynie wojskowa krew od pokoleń - ujawnił Rożniatowski w wywiadzie.