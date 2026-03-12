M jak miłość. Jakub dopiero po ślubie Kasi i Mariusza dowie się, że Zosia jest jego córką? Prawda się wyda, kiedy pozna imię dziecka?

Kiedy Jakub w "M jak miłość" dowie się, że Zosia jest jego córką, a Kasia go oszukała?

Na ten moment czekają wszyscy widzowie "M jak miłość"! Bo w końcu jak długo Kasia może okłamywać nie tylko Jakuba, ale także Mariusza, którzy wierzy w to, że to właśnie on jest ojcem Zosi, która dopiero co przyszła na świat. Scenarzyści serialu tak rozpisali ten wątek, żeby zbudować odpowiednie napięcie wokół kłamstwa Kasi, pokazać, że po narodzinach córki dopadną ją wyrzuty sumienia, że oszukuje wszystkich. I będzie bliska przyznania się do tego, co zrobiła - podrobienia wyniku testu na ojcostwo!

Jedno jest pewne - prawda w "M jak miłość" zwycięży, Jakub dowie się, że Zosia jest jego córką, ale nie nastąpi to tak szybko. Mimo że wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że spełni się marzenie Jakuba o dziecku z Kasią. Zgodnie z tym, co powiedziała mu ostatnio Martyna (Magdalena Turczeniewicz), że będzie miał swoją małą Zosię, córeczkę, dla której wybrał takie imię na cześć swojej zmarłej matki.

Poza tym prawdę o tym, że Jakub ma córkę ujawniła już podczas porodu Kasi położna. Przekazała Karskiemu, że ma śliczną, zdrową córeczkę, nieświadoma tego, że on cały czas myśli, że dziecko jest Mariusza.

Fani "M jak miłość" prześcigają się w domysłach w jakich okolicznościach Jakub dowie się, że Zosia jest jego córką. Tutaj kluczowe może być imię dziewczynki, a także termin porodu. Póki co Mariusz myśli, że Zosia jest wcześniakiem, urodziła się ponad miesiąc przed terminem. Jednak Kasia zaszła w ciążę z Jakubem na długo przed zdradą!

Jakub pozna prawdę w "M jak miłość", kiedy pozna imię córki Kasi

Możliwy jest scenariusz w "M jak miłość", że Karski jako świetny detektyw dojdzie do prawdy, jak tylko pozna imię Zosi. Nieprzypadkowo bowiem Kasia nazwała córkę imieniem zmarłej matki Jakuba. Tak jak on tego zawsze chciał...

Z relacji aktorów z planu serialu wynika jednak, że prawda o córce Jakuba nie wyjdzie na jaw przed ślubem Kasi i Mariusza. Na profilach Pauliny Lasoty i Mateusz Mosiewicza na Instagramie już w styczniu pojawiły się zdjęcia ze ślubu ich bohaterów.

- "Czy dla Kasi to będzie winda do nieba? Zobaczymy 😉 Nagrywamy dla Was nowe odcinki" - napisała Paulina Lasota pod zdjęciem Kasi z suknią ślubną.

Czy Jakub przerwie ślub Kasi i Mariusza w "M jak miłość"?

Poza tym w "Kulisach serialu M jak miłość" było widać fragmentu ślubu tej pary. Nie ma jednak pewności, że ślub Kasi i Mariusza dojdzie do skutku. Niewykluczone, że Jakub przerwie ceremonię, kiedy dowie się, że Zosia jest jego córką.

Te wydarzenia w "M jak miłość" rozegrają się w odcinkach wyemitowanych wiosną - w kwietniu i maju, a więc tuż przed finałem sezonu. Wygląda na to, że zanosi się na trzymające w napięciu zakończenie emisji przed przerwą wakacyjną.

