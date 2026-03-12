M jak miłość, odcinek 1921: Relacja Rogowskiego i Joanny nabierze rozpędu! Agnes będzie musiała wkroczyć do akcji - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1921 - poniedziałek, 30.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1921 odcinku "M jak miłość" Joanna i Artur jeszcze bardziej się do siebie zbliżą, co zacznie niepokoić już nie tylko Marysię (Małgorzata Pieńkowska), która zauważy, jak po pracy jej mąż wymyka się do nowej lekarki, spędzając z nią całe wieczory.

Ale także w 1921 odcinku "M jak miłość" i Judytę (Paulina Chruściel) i Agnes, które będą pracować w ich przychodni i będą widziały, co na co dzień tam się między nimi dzieje, w czasie, gdy nieobecna Rogowska będzie zajmować się Antosiem (Mark Myronenko) w domu. Tym bardziej, że już przestaną się z tym kryć!

Agnes nie pozwoli Joannie zniszczyć rodziny Rogowskich w 1921 odcinku "M jak miłość"!

W 1921 odcinku "M jak miłość" relacja Dobrzańskiej i Rogowskiego nabierze takiego rozpędu, że lekarze przestaną się hamować nawet w pracy i już nie będą musieli spotykać się poza, aby ze sobą poflirtować. Szczególnie, że Joanna nie odpuści i zrobi wszystko, aby zdobyć Artura.

Zwłaszcza, gdy zobaczy, że powoli on mięknie! I wykorzysta do tego jego urodziny i zjawi się w jego gabinecie z bukietem pięknych róż, aby jeszcze bardziej wkupić się w jego łaski! A to z kolei nie ujdzie uwadze Agnes w 1921 odcinku "M jak miłość", która w końcu także przejrzy Joannę i postanowi interweniować, aby nie zniszczyła ona jej nowej rodziny!

- Joanna na początku zdaje się bardzo sympatyczna, pomocna, troskliwa. Jednak Agnes jest coraz bardziej czujna, bo ta bliskość jej do jej taty, do Artura, budzi strach - tłumaczyła Amanda Mincewicz w "Kulisach M jak miłość".

- Interesujesz się moim ojcem - wytknie jej Agnes, po czym da jasno do zrozumienia - Naprawdę nie chcę, żeby coś rozwaliło tą rodzinę...

Córka Rogowskiego uratuje jego małżeństwo z Marysią w 1921 odcinku "M jak miłość"?

Jednak, czy w 1921 odcinku "M jak miłość" Joanna jej posłucha? I to w momencie, gdy już pojawi się w myślach Artura przez 24 godziny na dobę, bo Rogowski nie będzie mógł zapomnieć o niej nawet w nocy, gdy będzie nawiedzać go w snach. Czy Dobrzańska zrezygnuje?

A może w 1921 odcinku "M jak miłość" zdecyduje się iść za swoim i ostatecznie odbić Artura, Marysi, a tym samym zniszczyć rodzinę Rogowskich? Szczególnie, że kryzys w ich małżeństwie, który pogłębi się po zapomnieniu przez Marysię o urodzinach męża, będzie jej jeszcze bardziej na rękę i da szansę na więcej. Czy zatem Joanna z tego skorzysta? Przekonamy się już niebawem!

