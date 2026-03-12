M jak miłość, odcinek 1921: Marysia zrani Artura, a Joanna to wykorzysta! Nawet ta niespodzianka nie uratuje Rogowskich przed kryzysem - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1921 - poniedziałek, 30.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1921 odcinku "M jak miłość" Artur będzie obchodził swoje urodziny, o czym doskonale będzie wiedziała Joanna, która wparuje go jego gabinetu z kwiatami i życzeniami, czym mocno go zaskoczy. Tym bardziej, że będą znać się dopiero od niedawna, przez co Dobrzańska sprawi mu naprawdę ogromną przyjemność. A sam być może sobie to wyśni, bo nie zdoła zapomnieć o swojej pięknej koleżance i w nocy.

Niestety, w 1921 odcinku "M jak miłość" w zupełnym przeciwieństwie do Marysi, bo to właśnie żona Artura zapomni o tak ważnym dla niego święcie. Szczególnie, że wciąż będzie zabsorbowana opieką nad Antosiem, po którego Paweł (Rafał Mroczek) dalej nie wróci, przez co wciąż będzie się nim zajmować już przemęczona i ledwo żywa Rogowska...

Marysia zapomni o urodzinach Artura w 1921 odcinku "M jak miłość" w przeciwieństwie do Joasi!

Jednak jej postawa w 1921 odcinku "M jak miłość" i tak mocno zrani Artura. Zwłaszcza, gdy o jego urodzinach będzie pamiętać nowo poznana i wcale nie obojętna mu Joanna, a własna żona zapomni! Oczywiście, Rogowski będzie świadomy tego, co dzieje się w ich domu, jednak będzie mu smutno, że nawet w tak ważnym dla niego dniu zejdzie na drugi plan.

Co prawda, finalnie w 1921 odcinku "M jak miłość" bliscy i tak przygotują dla Artura niespodziankę, gdy w imprezowo ozdobionym i pełnym kwiatów domu Mostowiaków zjawią się Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska) z Żakiem (Krzysztof Tyniec).

Seniorzy zaczną przygrywać na gitarze i śpiewać, czym od razu poderwą Marysię i Barbarę (Teresa Lipowska), to na twarzy Artura pojawi się wyłącznie wymuszony uśmiech. Wszystko przez to, że solenizant myślami będzie zupełnie gdzieś indziej, bo kompletnie inaczej będzie wyobrażał sobie ten dzień.

Kryzys w małżeństwie Rogowskich pogłębi się w 1921 odcinku "M jak miłość"!

I to sprawi, że w 1921 odcinku "M jak miłość" kryzys u Rogowskich się pogłębi, a Artur zacznie coraz bardziej i częściej myśleć o Joannie. Czy w końcu zdradzi z nią Marysię? Czy wplącze się w kolejny romans i definitywnie zniszczy swoje małżeństwo?

A może w 1921 odcinku "M jak miłość" do niczego takiego nie dojdzie, bo Joanna po rozmowie z Agnes (Amanda Mincewicz), która doskonale będzie wiedziała, co się święci, odpuści? A Artur pozostanie nieszczęśliwy z Marysią i będzie przy swojej pięknej koleżance tylko platonicznie? Przekonamy się niebawem!

21