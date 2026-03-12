M jak miłość, odcinek 1918: Pierwsza kłótnia Budzyńskiego z Pauliną. Nie tak wyobrażała sobie ich ponowne spotkanie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1918 - wtorek, 17.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Powrót Pauliny Lipskiej do Warszawy wywróci życie Andrzeja do góry nogami. Kobieta była przed laty nauczycielką rysunku jego córki Ani (Gabriela Świerczyńska), a między nią a Budzyńskim narodziło się wtedy silne uczucie. Dziś jednak ich relacja wygląda zupełnie inaczej. Paulina jest żoną Igora Jabłońskiego, czyli człowieka, który oficjalnie uchodzi za biznesmena, lecz w rzeczywistości ma opinię bezwzględnego gangstera. To właśnie dlatego Lipska zgłosi się do Andrzeja z prośbą o pomoc przy rozwodzie. Budzyński postanowi jej pomóc, ale szybko okaże się, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana.

Nieudane negocjacje z Pauliną w 1918 odcinku "M jak miłość"

W 1918 odcinku „M jak miłość” do rozmowy w kancelarii włączy się Kamil Gryc. Prawnik doskonale zna nazwisko Jabłońskiego i wie, z kim ma do czynienia. To właśnie gangster stał kiedyś za brutalnym atakiem na Gryca, gdy ten odmówił reprezentowania jego interesów i pomógł biznesowemu konkurentowi. Dlatego Kamil postanowi wykorzystać pojawienie się Pauliny. Uzna, że jeśli kobieta naprawdę chce uwolnić się od męża tyrana, powinna pomóc w doprowadzeniu do jego aresztowania.

– Jeżeli chce się pani naprawdę uwolnić, to jest tylko jedna droga. Musi mi pani pomóc wsadzić swojego męża za kratki – powie Gryc bez ogródek w obecności Andrzeja.

Dla Kamila to jedyna szansa, by w końcu rozprawić się z niebezpiecznym przeciwnikiem. Jednak reakcja Pauliny będzie zupełnie inna, niż się spodziewał.

Paulina wybiegnie z kancelarii. Pierwsza kłótnia z Andrzejem

Słowa Gryca wyraźnie przerażą Lipską. Kobieta będzie zdenerwowana i zamiast zgodzić się na współpracę, zakończy rozmowę jednym zdaniem.

– Do widzenia – rzuci chłodno i natychmiast wyjdzie z kancelarii.

Andrzej od razu ruszy za nią. Na ulicy spróbuje ją uspokoić i wytłumaczyć całą sytuację.

– Paulina, zaczekaj, przepraszam cię bardzo. Ja rozmawiałem z nim, prosiłem, mówiłem, że to zły pomysł! – zacznie Budzyński.

Lipska jednak jasno postawi sprawę.

– Igor jest złym człowiekiem, gangsterem. Uważam, że powinien ponieść odpowiedzialność za to, co zrobił, ale nie wymagaj, żebym przyłożyła do tego rękę – odpowie zdenerwowana.

– Nie wymagam!

– Nie jestem żadną bohaterką. Jestem dziewczyną, która zakochała się w nieodpowiedniej osobie…

Ta rozmowa będzie dla obojga bardzo trudna. W końcu Andrzej zaproponuje coś, co może pomóc Paulinie wyrwać się z małżeństwa.

– Chodź, pojedziemy po twoje rzeczy – zaproponuje, by zażegnać konflikt.

Niebezpieczne spotkanie z Jabłońskim

Budzyński zabierze Lipską pod dom jej męża, licząc, że podczas jego nieobecności kobieta spokojnie się wyprowadzi. Plan szybko jednak legnie w gruzach, bo na miejscu pojawi się sam Igor Jabłoński.

Gangster od razu zacznie podejrzliwie wypytywać o powód wizyty.

– Musiałem wrócić po ważne dokumenty… A ty gdzieś wyjeżdżasz? Mogę wiedzieć dokąd?

Andrzej postanowi powiedzieć prawdę.

– Będę reprezentował pańską żonę podczas rozprawy rozwodowej. Uznała, że to ja mam o tym pana poinformować. Chciała się wyprowadzić podczas pańskiej nieobecności, no ale…

Słowo „rozwód” wywoła u Jabłońskiego tylko zimny uśmiech.

– Rozwód? Myślałem, że mnie już nic w życiu nie zaskoczy…

Paulina spróbuje zakończyć rozmowę.

– Pozwól mi odjechać… – poprosi.

Odpowiedź gangstera nie pozostawi jednak żadnych złudzeń.

– Odjechać możesz, ale odejść ci nie pozwolę, kochanie – rzuci lodowato.

Na koniec zwróci się jeszcze do Budzyńskiego.

– Do zobaczenia niebawem, panie mecenasie…

W 1918 odcinku „M jak miłość” stanie się jasne, że Andrzej i Paulina wpakowali się w bardzo niebezpieczną sprawę. A to dopiero początek konfliktu z gangsterem, który nie zamierza tak łatwo pozwolić żonie odejść.