M jak miłość, odcinek 1918: Lenka wygada się Kindze o zaręczynach. Zduńska oniemieje! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1918 - wtorek, 17.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

„M jak miłość” odcinek 1918 – wtorek, 17.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2W 1918 odcinku „M jak miłość” Kinga i Piotrek będą mieli zupełnie inne sprawy na głowie niż rodzinne uroczystości. Małżonkowie wyruszą na poszukiwania Pawła, który po śmierci Franki (Dominika Kachlik) wciąż będzie ukrywał się przed bliskimi. W końcu uda im się odnaleźć Zduńskiego, ale spotkanie nie przyniesie przełomu. Paweł nadal nie zdecyduje się wrócić do domu i będzie potrzebował więcej czasu, by poradzić sobie z tragedią.

Zmęczeni i zaniepokojeni Kinga z Piotrkiem ruszą w drogę powrotną na Deszczową. Nie będą mieli pojęcia, że pod ich nieobecność w domu wydarzy się coś naprawdę zaskakującego. Tymczasem Łukasz Buczak (Zbigniew Borek) będzie już gotowy, by wykonać najważniejszy krok. Senior kupi pierścionek zaręczynowy i pojawi się na Deszczowej elegancko ubrany, gotowy uklęknąć przed ukochaną.

Lenka zdradzi tajemnicę zaręczyn

To właśnie dzieciaki Zduńskich jako pierwsi dowiedzą się, że Łukasz Buczak planuje oświadczyć się Krysi Filarskiej (Hanna Mikuć). Mężczyzna przygotuje romantyczną niespodziankę i zadba nawet o odpowiednią scenerię, pięknie udekorowaną altankę w ogrodzie. Dziewczyna spróbuje utrzymać wszystko w tajemnicy, ale w 1918 odcinku „M jak miłość” niechcący zdradzi sekret podczas rozmowy telefonicznej z mamą. Lenka zadzwoni do Kingi, a w tle będzie widać przygotowaną już dekorację.

– Halo, Lenko, co tam… – zapyta Kinga. – Kiedy wracacie? – dopyta dziewczyna. – Właśnie wracamy, a u was co tam? Wszystko w porządku? – Tak, w porządku. – O, jak ktoś ładnie udekorował altankę… – A wiesz co, tak dla zabawy… – zacznie kręcić Lenka. Kinga szybko połączy fakty. – Tak? Bo wygląda jak gotowa sceneria na zaręczyny! – rzuci pół żartem. Na te słowa Lence natychmiast zrzednie mina. – Nie mów, że Misiek ci powiedział, naprawdę? Wygadał się??? – wypali zdenerwowana dziewczyna. – Misiek? Ale o czym? – zdziwi się Kinga. – Znaczy… wiesz… O niczym! – Lenka urwie rozmowę, ale będzie już za późno. Tajemnica wyjdzie na jaw.

Zduńska oniemieje po słowach córki

W 1918 odcinku „M jak miłość” Kinga zrozumie, że coś naprawdę wielkiego wydarzy się na Deszczowej. Informacja o możliwych zaręczynach jej mamy całkowicie ją zaskoczy. Zduńska aż oniemieje, próbując poukładać sobie w głowie to, co właśnie usłyszała od córki.

Czy Krysia przyjmie oświadczyny i zgodzi się znów wyjść za mąż po śmierci Wojtka Marszałka (śp. Emilian Kamiński)? O tym widzowie przekonają się już w 1918 odcinku „M jak miłość”.