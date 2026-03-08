M jak miłość, odcinek 1918: Paweł odnaleziony! Tak będzie teraz wyglądał! Kinga i Piotrek znajdą go w opłakanym stanie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1918 - wtorek, 17.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1918 odcinku "M jak miłość" Kindze i Piotrkowi w końcu uda się odnaleźć ukrywającego się już od dłuższego czasu Pawła! Przypomnijmy, że miesiąc po śmierci Franki (Dominika Kachlik), jej mąż oddał ich synka Antosia (Mark Myronenko) pod opiekę Marysi, po czym zdecydował się wyjechać, aby wszystko na nowo sobie poukładać. Zduński odciął się od rodziny i zerwał z nimi kontakt, pisząc jedynie krótkie wiadomości do matki.

Ale w 1918 odcinku "M jak miłość" niespodziewanie i Marysia straci z nim kontakt, bo Paweł nagle i do niej przestanie się odzywać. Wówczas Rogowska zacznie już straszliwie martwić się o syna, którego nie będzie już od 1908 odcinka. Jednak w międzyczasie, za poleceniem Kingi (Katarzyna Cichopek), brata wciąż będzie szukał Piotrek! I z pomocą swojej żony wreszcie do niego dotrą!

W tym domku w lesie Kinga i Piotrek znajdą Pawła w 1918 odcinku "M jak miłość"!

W 1918 odcinku "M jak miłość" Piotrek w końcu odnajdzie brata w leśniczówce w Kampinosie. Tej samej, do której wcześniej już przyjechali Magda z Andrzejem (Krystian Wieczorek), gdy Budzyńska domyśliła się, że właśnie tam może ukrywać się Zduński. I to nie bez przyczyny, gdyż właśnie tam Paweł chował się także po swoim rozwodzie, który równie mocno przeżył.

Tyle tylko, że Paweł nie pokazał się Budzyńskim, przez co Magda z Andrzejem ustąpili. Ale Piotrek podąży ich śladem i w 1918 odcinku "M jak miłość" wraz z Kingą wreszcie dotrą do Zduńskiego, bo przed nimi już się nie ukryje! Małżonkowie wkroczą do środka leśniczówki i w końcu spotkają się z wdowcem twarzą w twarz, gdzie już na wstępie nieźle mu nawrzucają! Tym bardziej, że wciąż będzie on w opłakanym stanie...

- W zasadzie, to powinienem ci natrzaskać, brat!… Masz tu jakieś lustro? Widziałeś, jak wyglądasz?... Nawet nie będę pytał, czy… - zacznie Piotrek, ale Paweł nie pozwoli mu dokończyć zdania - Nie piję! Jeśli tego się obawialiście... Po prostu… staram się przeżyć jakoś kolejny dzień. I kolejny.… Siedzę tu, bo… na razie to jedyny sposób, żeby utrzymać się jakoś nad powierzchnią. Jeśli wrócę, zatonę…

- ...A co z Antosiem? - usłyszy w odpowiedzi.

- Mama się nim zajmuje. Mój syn ma najlepszą opiekę na świecie… - uzna Zduński.

Paweł w żałobie nie wróci do rodziny w 1918 odcinku "M jak miłość"!

Jednak w 1918 odcinku "M jak miłość" Paweł od razu uspokoi bliskich, że w końcu wróci, ale póki co jeszcze wciąż nie będzie na to gotowy. Zduński poprosi brata i bratową, aby uszanowali jego wolę, ale zniecierpliwiona Kinga absolutnie nie będzie chciała się na to zgodzić. Tym bardziej, że wydłużająca się nieobecność szwagra już naprawdę będzie ją irytować. Ale Piotrek zda sobie sprawę, że na siłę nic nie ugrają i w tej sytuacji stanie po stronie bliźniaka, a nie żony!

- Wrócę na pewno. Wrócę po Antka... Ale nie teraz. Nie mogę z tym, co we mnie buzuje... Z nienawiścią, buntem, z gniewem... Nie chcę… z tym wszystkim do mojego dziecka! Potrzebuję czasu… Proszę, uszanujcie to… - poprosi ich Paweł.

- I co, mamy cię tak po prostu tu zostawić i odjechać?… Piotrek, powiedz coś! - zbulwersuje się Kinga.

- Co?... Wszystko, co miałem do powiedzenia, już powiedziałem… - skwituje Piotrek w 1918 odcinku "M jak miłość".

25