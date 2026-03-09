M jak miłość, odcinek 1919: Marcin spełni marzenie Kamy! Podejmie bolesną decyzję i zniknie z domu - WIDEO

W 1919 odcinku "M jak miłość" Marcin (Mikołaj Roznerski) przygotuje dla Kamy (Michalina Sosna) niespodziankę na jej powrót do Warszawy! Postanowi w ten sposób nieco okupić swoje winy i zrekompensować żonie czas, jaki musiała spędzić na Śląsku, ukrywając się wraz z jego byłą żoną Izą (Adriana Kalska) i dziećmi - Mają (Laura Jankowska) i Szymkiem (Staś Szczypiński) przed niebezpieczeństwem, jakie na nich sprowadził. W pierwszej chwili w 1919 odcinku "M jak miłość" Chodakowska będzie zachwycona prezentem od męża, tym bardziej, że spełni on jej marzenia, ale gdy pozna jego cenę, to niestety szybko zmieni zdanie! Koniecznie poznaj szczegóły, zobacz WIDEO i ZDJĘCIA!

"M jak miłość" odcinek 1919 - poniedziałek, 23.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2 

W 1919 odcinku "M jak miłość" Kama w końcu będzie mogła wrócić do Warszawy, gdy niebezpieczeństwo, jakie sprowadzi na siebie i swoich najbliższych Marcin w końcu minie. Chodakowska wreszcie wróci do domu, w którym mąż powita ją kwiatami, ale nie będzie to jedyna rzecz, jaką dla niej przygotuje.

Wszystko przez to, że Chodakowski będzie chciał nieco zrekompensować jej poniesione straty i czas, w którym musiała się ukrywać na Śląsku, przez co nie mogła podejść do egzaminu fryzjerskiego i otworzyć swojego wymarzonego salonu. A przy okazji i na nowo wkupić się w łaski żony. 

Zdradzamy, że w 1919 odcinku "M jak miłość" Marcin przygotuje dla żony wyjątkową niespodziankę, która będzie spełnieniem jej najskrytszych marzeń! Chodakowski urządzi w jej dawnym sklepie salon fryzjerski, dzięki czemu będzie mogła działać w swoim ukochanym zwodzie. Oczywiście, w pierwszej chwili Chodakowska ogromnie się ucieszy, ale niestety jej radość wcale nie potrwa długo!

- Marcin zdaje sobie sprawę z tego też, jak dużo to kosztuje Kamę i ile ona poświęca. Ale gdzieś z tyłu głowy ma coś takiego, że nic innego nie potrafi robić, że wszędzie indziej się dusi, że ta praca w agencji to jest jego po prostu życie - przyznał Mikołaj Roznerski w "Kulisach M jak miłość".

Marcinowi nie uda się przekupić Kamy w 1919 odcinku "M jak miłość"!

A to dlatego, że w 1919 odcinku "M jak miłość" i Chodakowski nie będzie miał zamiaru rezygnować z tego, co kocha! Marcin nie zgodzi się spełnić wcześniejszego ultimatum Kamy i porzucić pracy detektywa na rzecz czegoś spokojniejszego, co zapewniłoby bezpieczeństwo jemu i jego najbliższym. Detektyw powie żonie o swojej decyzji, przez co czar szybko pryśnie. 

- Marcin bardzo kocha Kamę, ale chyba sobie nie wyobraża życia bez agencji detektywistycznej... - dodał Roznerski w "Kulisach M jak miłość".

Do tego stopnia, że w 1919 odcinku "M jak miłość" Kama już dłużej nie wytrzyma i zdecyduje się odejść od Marcina! Chodakowska będzie miała już dość niezrozumienia ze strony męża, bo co z tego, że sprawi jej tak piękną niespodziankę, która będzie spełnieniem jej marzeń, jak w każdej chwili i tak będzie mogła ją stracić, właśnie z uwagi na jego pracę. Tyle tylko, że i ona nie będzie bez znaczenia dla niego. I przez to małżonkowie nie będą w stanie się dogadać, bo żadne z nich nie będzie chciało zrezygnować z tego, co pragnie!

Małżeństwo Kamy i Marcina rozpadnie się w 1919 odcinku "M jak miłość"?

Czy zatem w 1919 odcinku "M jak miłość" to będzie już koniec małżeństwa Chodakowskich? Czy Kama i Marcin rozstaną się już na dobre? A może w końcu któreś z nich się ugnie i para do siebie wróci? Kto będzie w stanie odpuścić? I jakie będzie mogło mieć to konsekwencje dla ich związku, bo przecież jedna strona nie będzie do końca szczęśliwa? A może obydwoje odpuszczą? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach "M jak miłość"!

M jak miłość. Kama odejdzie od Marcina. Nie spełni jej ultimatum

