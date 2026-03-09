M jak miłość, odcinek 1915: Aneta wezwie Dorotę do szpitala. Przekaże jej fatalne wieści - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1915 - poniedziałek, 9.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Aneta wezwie Dorotę do kliniki w 1915 odcinku "M jak miłość". Wizyty w szpitalu z pewnością nie kojarzą się Kaweckiej dobrze. Przecież kobieta wiele miesięcy toczyła walkę z nowotworem, leczyła się w Ameryce, z dala od bliskich. Potem musiała kontrolować wyniki, a los sprawił, że ponownie wylądowała w szpitalu, tym razem w klinice w Warszawie, gdzie Olek (Maurycy Popiel) ratował jej rękę po upadku. Właśnie wtedy żona Bartka (Arkadiusz Smoleński) poznała historię Franka (Jarosław Śmigielski). To pokrzywdzony chłopiec, który załamał się po poważnym urazie nogi, przez który nie może grać w piłkę nożną. Kawecka mocno zainteresowała się losem dziecka.

Aneta wezwie Dorotę do szpitala w 1915 odcinku "M jak miłość"

Chodakowska także nie jest obojętna na los małego pacjenta. Zauważy, że Franek nie chce z nią rozmawiać, jest skryty, obrażony, wręcz się boi. Żona Olka (Maurycy Popiel) pomyśli, by odezwać się do Doroty, która nawiązała z chłopcem więź. I faktycznie, milionerka przyjedzie do szpitala, ale bynajmniej nie po swoje badania czy na wizytę lekarską. Uda się porozmawiać z Frankiem, ale szybko zauważy, że z młodym chłopcem jest źle.

Dorota z Anetą zmartwione losem Franka

- I jak? - zapyta Aneta po wizycie Doroty u Franka. - Daj spokój, w ogóle nie chce ze mną rozmawiać. Ja nie wiem, to jest zupełnie inny chłopak. - Może ten szpital tak na niego działa? Wszystko mu się przypomina... - Wiesz co, myślę, że to jest jakaś głębsza sprawa. Mówiłam ci, od miesiąca kontakt nam się urwał. Franek nie odbierał telefonów, ale myślałam, że to dlatego, że dobrze mu w tym nowym miejscu. Ma inne zajęcia, szkołę... Ale nie! Z tym chłopakiem dzieje się coś złego, ja tego tak nie zostawię - twardo ogłosi Dorota. I faktycznie, niebawem Kawecka podejmie odważne działania, by wyciągnąć Franka z kiepskiej sytuacji. Finalnie chłopak zamieszka z nią i Bartkiem w Grabinie.