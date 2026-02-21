M jak miłość. Paweł znów się zakocha? Rafał Mroczek ujawnił, kiedy po śmierci Franki spotka nową miłość - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2026-02-21 17:56

Czy śmierć Franki w "M jak miłość" oznacza, że Paweł już do końca życia będzie sam? Nic bardziej mylnego! Rafał Mroczek tylko w rozmowie z "Super Expressem" ujawnił, co będzie z Pawłem w nadchodzących odcinkach serialu, kiedy wróci do syna i rodziny ze swojej kryjówki w lesie, a także czy w jego życiu pojawi się nowa miłość. Chociaż scenarzyści nie oszczędzają Pawła, który nie ma szczęście w miłości i często spadają na niego nieszczęścia, to jeszcze nic straconego. Mroczek uchylił rąbka tajemnicy, czy Paweł się zakocha po odejściu Franki.

Czy Paweł wróci do syna i rodziny w "M jak miłość"?

Co będzie z Pawłem w nadchodzących odcinkach "M jak miłość" po jego nagłym zniknięciu po śmierci Franki? Nie ma już wątpliwości, że aż do połowy marca Zduński nie opuści swojej kryjówki. Wiadomo już, że będzie się ukrywał w domku w lesie nad jeziorem w Kampinosie. I chociaż Magda (Anna Mucha) trafi na trop Pawła, to jednak go tam nie znajdzie.

Aż wreszcie na poszukiwania brata wyruszy Piotrek (Marcin Mroczek). Bliscy Pawła będą mieli dosyć tego, że na tak długo zostawił syna Antosia, że zerwał kontakt z rodziną, izoluje się od ludzi, którzy chcą tylko mu pomóc. Szczególnie, że dojdą do wniosku, że ukrywanie się, ucieczka nie są dobrym lekarstwem na ukojenie bólu po śmierci Franki. 

Rafał Mroczek w wywiadzie dla "Super Expressu" na wiosennej ramówce TVP potwierdził, że Paweł wróci, a on sam jest ciekawy, co scenarzyści przygotują dla jego bohatera. Znów Zduńskiemu nie udało się stworzyć pięknej, wiecznej miłości, ale jeszcze nic straconego. 

Z kim będzie Paweł Zduński w "M jak miłość" po śmierci Franki?

Czy nowa miłość Pawła pojawi się na horyzoncie w nadchodzących odcinkach "M jak miłość"? A może już ją poznał i w jego życiu jest kobieta, która za jakiś czas, jak tylko żałoba po France minie, sprawi, że serce Pawła znów otworzy się na miłość, kolejny raz się zakocha?

Widzowie prześcigają się w domysłach, jak wielki wpływ na dalsze losy Pawła wywrze Agnes (Amanda Mincewicz), córka jego ojczyma Artura Rogowskiego (Robert Moskwa), którą ocalił przed śmiercią. Póki co nie ma pewności, że Paweł i Agnes będą razem, ale to mogłaby być ogromne zaskoczenie! 

Na pewno do końca tego sezonu "M jak miłość" Paweł będzie sam. Wróci do syna i to na wychowaniu Antosia się teraz skupi. Rafał Mroczek jest otwarty na nową miłość swojego bohatera, ale jeszcze nie teraz. 

- Ja nie wiem za ile lat może to nastąpić, ale mam nadzieję, że tak - powiedział "Super Expressowi". 

Rafał Mroczek o dramatycznych zmianach w "M jak miłość". Co dalej z Pawłem Zduńskim?

