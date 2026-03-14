Panna młoda, odcinek 60: Hancer ofiarą manipulacji. Cemil podejmuje drastyczną decyzję

2026-03-14 11:30

Turecka produkcja "Panna młoda" opowiada historię osieroconej Hancer. Kobieta zmuszona jest zawalczyć o siebie i zdrowie brata. Decyduje się na zaaranżowane małżeństwo z zamożnym Cihanem, aby opłacić koszty leczenia. Transakcja szybko przeradza się w prawdziwe uczucie. Co przyniesie 60 odcinek serialu "Panna młoda", który TVP2 wyemituje we wtorek, 31 marca? Przygotowaliśmy szczegółowe streszczenie 60 odcinka!

Hancer w zielonej bluzce, z długimi ciemnymi włosami, zmartwionym wyrazem twarzy, trzymająca otwarte drzwi, pogrążona w zamyśleniu. Scena z serialu Panna młoda, przedstawiająca dramatyczne wydarzenia z 60. odcinka. Więcej o losach bohaterów przeczytasz na portalu Super Seriale.

Autor: Gelin/ Behind the Veil/ YouTube Hancer w zielonej bluzce, z długimi ciemnymi włosami, zmartwionym wyrazem twarzy, trzymająca otwarte drzwi, pogrążona w zamyśleniu. Scena z serialu "Panna młoda", przedstawiająca dramatyczne wydarzenia z 60. odcinka. Więcej o losach bohaterów przeczytasz na portalu Super Seriale.

Turecki serial "Panna młoda" na TVP2. Co się wydarzy w 60. odcinku?

Serial "Panna młoda" zadebiutował w polskiej telewizji 20 stycznia 2026 roku, zajmując w ramówce miejsce "Miłości i nadziei". Produkcja pochodzi z Turcji, gdzie jej premiera odbyła się w 2024 roku. Widzowie z niecierpliwością czekają na kolejne losy bohaterów. Poniżej zdradzamy szczegóły 60. odcinka.

"Panna młoda" odcinek 60 - streszczenie wydarzeń z 31 marca 2026 roku

Jak podaje Radio Eska, w 60. odcinku "Panny młodej" Cihan zażąda od Beyzy, aby ta wyprowadziła się z rezydencji. Mukadder z kolei zacznie knuć intrygi, nastawiając Hancer przeciwko Cihanowi. Sytuację skomplikuje również telefon od Beyzy, która podając się za byłą żonę, skontaktuje się z Hancer. W tym samym czasie Cemil zdecyduje się na sprzedaż swojego sklepu i odmówi jakiegokolwiek kontaktu z lekarzem.

Aktorzy i bohaterowie tureckiej telenoweli "Panna młoda"

Główne role w serialu grają Talya Çelebi, wcielająca się w postać Hançer, oraz Türkseve, odgrywający Cihana. W produkcji występuje również plejada innych aktorów:

  • Can Tarakçı jako Cemil
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
  • Elif Çapkin jako Yonca
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya
  • Sidal Damar jako Sinem
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine
  • Türker Kantar jako Emir
  • Çisel Kuskan jako Beyza
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin

Ile odcinków ma serial "Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?

Produkcja należy do kategorii długich seriali tureckich. Obecnie składa się z trzech sezonów, w których wyemitowano już 325 odcinków. Oryginalne epizody trwają około dwóch godzin, dlatego w polskiej telewizji zostaną one podzielone na krótsze części, co automatycznie podwoi ich liczbę. Warto zaznaczyć, że w Turcji serial jest nadal emitowany, więc ostateczna liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Oznacza to, że polscy widzowie spędzą z Hançer i Cihanem jeszcze wiele lat, zanim zobaczą finałowe sceny.

