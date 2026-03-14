Panna młoda, odcinek 60: Hancer ofiarą manipulacji. Cemil podejmuje drastyczną decyzję

Turecki serial "Panna młoda" na TVP2. Co się wydarzy w 60. odcinku?
Serial "Panna młoda" zadebiutował w polskiej telewizji 20 stycznia 2026 roku, zajmując w ramówce miejsce "Miłości i nadziei". Produkcja pochodzi z Turcji, gdzie jej premiera odbyła się w 2024 roku. Widzowie z niecierpliwością czekają na kolejne losy bohaterów. Poniżej zdradzamy szczegóły 60. odcinka.
"Panna młoda" odcinek 60 - streszczenie wydarzeń z 31 marca 2026 roku
Jak podaje Radio Eska, w 60. odcinku "Panny młodej" Cihan zażąda od Beyzy, aby ta wyprowadziła się z rezydencji. Mukadder z kolei zacznie knuć intrygi, nastawiając Hancer przeciwko Cihanowi. Sytuację skomplikuje również telefon od Beyzy, która podając się za byłą żonę, skontaktuje się z Hancer. W tym samym czasie Cemil zdecyduje się na sprzedaż swojego sklepu i odmówi jakiegokolwiek kontaktu z lekarzem.
Aktorzy i bohaterowie tureckiej telenoweli "Panna młoda"
Główne role w serialu grają Talya Çelebi, wcielająca się w postać Hançer, oraz Türkseve, odgrywający Cihana. W produkcji występuje również plejada innych aktorów:
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Sidal Damar jako Sinem
- Günes Ebrar Özgül jako Mine
- Türker Kantar jako Emir
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin
Ile odcinków ma serial "Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?
Produkcja należy do kategorii długich seriali tureckich. Obecnie składa się z trzech sezonów, w których wyemitowano już 325 odcinków. Oryginalne epizody trwają około dwóch godzin, dlatego w polskiej telewizji zostaną one podzielone na krótsze części, co automatycznie podwoi ich liczbę. Warto zaznaczyć, że w Turcji serial jest nadal emitowany, więc ostateczna liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Oznacza to, że polscy widzowie spędzą z Hançer i Cihanem jeszcze wiele lat, zanim zobaczą finałowe sceny.