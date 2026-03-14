Panna młoda, odcinek 60: Hancer ofiarą manipulacji. Cemil podejmuje drastyczną decyzję

Turecki serial "Panna młoda" na TVP2. Co się wydarzy w 60. odcinku?

Serial "Panna młoda" zadebiutował w polskiej telewizji 20 stycznia 2026 roku, zajmując w ramówce miejsce "Miłości i nadziei". Produkcja pochodzi z Turcji, gdzie jej premiera odbyła się w 2024 roku. Widzowie z niecierpliwością czekają na kolejne losy bohaterów. Poniżej zdradzamy szczegóły 60. odcinka.

"Panna młoda" odcinek 60 - streszczenie wydarzeń z 31 marca 2026 roku

Jak podaje Radio Eska, w 60. odcinku "Panny młodej" Cihan zażąda od Beyzy, aby ta wyprowadziła się z rezydencji. Mukadder z kolei zacznie knuć intrygi, nastawiając Hancer przeciwko Cihanowi. Sytuację skomplikuje również telefon od Beyzy, która podając się za byłą żonę, skontaktuje się z Hancer. W tym samym czasie Cemil zdecyduje się na sprzedaż swojego sklepu i odmówi jakiegokolwiek kontaktu z lekarzem.

Aktorzy i bohaterowie tureckiej telenoweli "Panna młoda"

Główne role w serialu grają Talya Çelebi, wcielająca się w postać Hançer, oraz Türkseve, odgrywający Cihana. W produkcji występuje również plejada innych aktorów:

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin

Ile odcinków ma serial "Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?

Produkcja należy do kategorii długich seriali tureckich. Obecnie składa się z trzech sezonów, w których wyemitowano już 325 odcinków. Oryginalne epizody trwają około dwóch godzin, dlatego w polskiej telewizji zostaną one podzielone na krótsze części, co automatycznie podwoi ich liczbę. Warto zaznaczyć, że w Turcji serial jest nadal emitowany, więc ostateczna liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Oznacza to, że polscy widzowie spędzą z Hançer i Cihanem jeszcze wiele lat, zanim zobaczą finałowe sceny.