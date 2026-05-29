W 304. epizodzie rodzina Korhanów czekała w klinice na finał interwencji medycznej Suny. Operacja zakończyła się sukcesem, jednak kondycja kobiety wciąż pozostawała krytyczna. Specjaliści przekazali krewnym zaskakującą informację o ciąży pacjentki, z kolei zbuntowany Abidin zlekceważył wolę Wielkiej Pani i wszedł na oddział. Załamany mężczyzna błyskawicznie opuścił budynek w ogromnym szoku, kiedy Gulgun wyjawiła mu całą prawdę o nienarodzonym dziecku.
Streszczenie 305. odcinka serialu „Złoty chłopak”. Ferit szuka zemsty
Zamiast czuwać przy chorych bliskich, wściekły Ferit po cichu wychodzi z placówki medycznej i rusza na poszukiwania głównej bazy wrogiej Wielkiej Pani. Przerażony Halis natychmiast wzywa do siebie lojalnego Cengiza. Starszy mężczyzna nakazuje pracownikowi pilnowanie nieobliczalnego wnuka i zablokowanie jego zbrodniczych zamiarów, podczas gdy Kazim zaczyna niezwykle uważnie obserwować każdy ruch ukrywającego się w cieniu Abidina.
Abidin otwiera się przed nowymi bliskimi i oficjalnie potwierdza im radosne wieści o błogosławionym stanie Suny. To szczere wyznanie jedynie potęguje rodzinny niepokój o losy owładniętego żądzą rewanżu Ferita. Zdesperowany Halis Korhan widzi narastające zagrożenie, dlatego przywódca klanu dzwoni bezpośrednio do Wielkiej Pani z konkretną propozycją szybkiego zakończenia wyniszczających konfliktów.
„Złoty chłopak” w TVP1. Kiedy i o której oglądać najnowszy odcinek?
Losy bohaterów zagranicznej produkcji można śledzić w każdy dzień roboczy punktualnie o godzinie 14:00 na głównym kanale TVP1. Widzowie stacji zobaczą wspomniany wyżej epizod serii dokładnie w czwartek 4 czerwca 2026 roku. Regularna emisja zapewnia odbiorcom bieżący dostęp do pełnych napięcia wątków z udziałem Ferita, Seyran czy Sinana, dostarczając mnóstwa intryg oraz niespodziewanych obrotów spraw.
Kto gra w serialu „Złoty chłopak”? Pełna obsada produkcji
Na ekranach telewizorów w tej produkcji pojawiają się między innymi:
- Afra Saraçoğlu w roli Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir kreujący postać Ferita Korhana
- Çetin Tekindor grający Halisa Korhana
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu wcielająca się w İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu w roli Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı grający Abidina
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ kreująca postać Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar wcielająca się w Şefikę
- Diren Polatoğulları grający Kazıma Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay w roli Latifa
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer kreujący postać Yusufa
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya wcielająca się w Nükhet