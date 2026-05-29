W 938. epizodzie Ayse zgromadziła kolejne materiały obciążające Deryę, stając się jej największym wrogiem. Cansel otrzymała od Trucizny ostateczne ostrzeżenie po zepsutej operacji, a Poyraz przelał swoje uczucia do Nany na papier. Portal Eska przypomina również, że Aynur załamała się informacją o matrymonialnych planach Lerzan wobec prokuratora Sinana.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Derya planuje zabójstwo policjantki. Streszczenie 939. odcinka serialu "Dziedzictwo"

Uwikłany w podstępny plan Lerzan prokurator Sinan zmaga się z potężnymi wyrzutami sumienia oraz głębokim niesmakiem. Jednocześnie Aynur ledwie radzi sobie z ukrywaniem rosnącej zazdrości o ukochanego mężczyznę. Napięcie między tą dwójką sięga zenitu w momencie, gdy zbieg okoliczności zmusza ich do przebywania w zamknięciu na niewielkiej przestrzeni.

W tym samym czasie bezlitosna Derya dochodzi do wniosku, że jedynym rozwiązaniem jej problemów jest fizyczna eliminacja wścibskiej Ayse. Kobieta zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i za wszelką cenę próbuje zatuszować ślady swojej przestępczej działalności, które nieustępliwa policjantka zdążyła już bezbłędnie poskładać w spójną całość.

Poyraz wreszcie mobilizuje siły, aby otwarcie poinformować Nanę o swojej płomiennej miłości. Jego plany legną jednak w gruzach, ponieważ kobieta traktuje go wyłącznie jak dobrego przyjaciela i namawia do zdobywania innej wybranki. Taka postawa doprowadza mężczyznę do ogromnej wściekłości, przez co w ostatniej chwili rezygnuje ze szczerej rozmowy i odchodzi w gniewie.

Cansel próbuje posłusznie realizować zadania zlecone przez Truciznę, choć wewnętrznie bardzo się z tym boryka. Kobieta toczy niezwykle wyczerpującą walkę z własnym sumieniem, ale paraliżujący strach bierze górę. Świadomość, że szantażysta w mgnieniu oka zdradzi jej bliskim mroczne tajemnice z przeszłości, zmusza ją do kontynuowania kryminalnej współpracy i wypełniania poleceń przestępcy.

10

Kiedy telewizja TVP1 pokaże 939. odcinek serialu "Dziedzictwo"?

Turecką produkcję „Dziedzictwo” można śledzić każdego dnia tygodnia na antenie stacji TVP1 punktualnie o godzinie 16:05. Najnowszy, 939. odcinek zadebiutuje na ekranach w piątek, 5 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie zdążą na premierową emisję telewizyjną, mają możliwość nadrobienia wszystkich archiwalnych oraz najświeższych epizodów za pośrednictwem oficjalnej platformy streamingowej TVP VOD.

Fani tureckiej telenoweli mogą również sprawdzić swoją wiedzę, rozwiązując internetowe quizy z cyklu prawda czy fałsz, które weryfikują szczegółową znajomość zawiłych losów bohaterów serialu „Dziedzictwo”.

Turecki serial "Dziedzictwo". Poznaj fabułę i obsadę produkcji

Córki Yusufa, Seher i Kevser, dorastają w ubogiej, ale niezwykle radosnej atmosferze. Ich wspólne życie kończy się w momencie, gdy Kevser decyduje się na ślub z majętnym przedstawicielem rodu Kyrymly. Kobieta wkrótce rodzi syna, któremu nadaje imię na cześć swojego ojca. Z biegiem czasu traci męża, a następnie zaczyna bardzo ciężko chorować. Umierając, błaga siostrę o zapewnienie opieki swojemu pięcioletniemu dziecku. Po śmierci Kevser mały Yusuf trafia w ręce oziębłego i apodyktycznego Yamana. Od tego momentu Seher robi wszystko, aby odzyskać ukochanego siostrzeńca.

W serialu występują: