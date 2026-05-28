W ubiegłym, 302. epizodzie posiadłość ogarnął potężny zamęt po napaści na Ifakat, a Ferit rozpoczął samodzielne przygotowania do krwawego odwetu. Chcąc uchronić bliskich przed masakrą, Suna w ścisłej tajemnicy udała się do Abidina. Równocześnie Seyran dowiedziała się o katastrofalnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i całkowitym braku środków na wypłaty dla załogi. Mimo ogromnego ryzyka Orhan, Kazim oraz Ferit postanowili zagrać va banque, opracowując potajemny plan odbicia Suny z rąk bandytów.

Złoty chłopak odcinek 303. Ferit wzmacnia ochronę, Seyran negocjuje z pracownikami

Przewidując rychły i bezwzględny atak ze strony rozwścieczonego Abidina, Ferit decyduje się na drastyczne zwiększenie środków bezpieczeństwa wokół całej posiadłości. Te błyskawiczne działania wzbudzają spore podejrzenia u Orhana, który dostrzega, że jego potomek zataja przed nim istotne fakty dotyczące planowanych działań obronnych.

Ignorując wiszące w powietrzu niebezpieczeństwo, Seyran wraz z Ifakat udają się bezpośrednio do firmowej pracowni. Kobiety wykorzystują serię desperackich obietnic, aby namówić wściekłą i zbuntowaną z powodu braku wypłat załogę do sfinalizowania kluczowego zlecenia mimo trudnych okoliczności.

Bezwzględna Wielka Pani oficjalnie deklaruje okrutny odwet na wszystkich członkach rodu Halisa, na co nie trzeba długo czekać. Wynajęci przez Abidina uzbrojeni mężczyźni nagle okrążają rezydencję i otwierają ogień z karabinów. Wywiązuje się dramatyczna strzelanina, w wyniku której Ferit i Seyran odnoszą obrażenia, a bezbronna Suna staje w obliczu utraty życia.

Złoty chłopak. Gdzie i o której oglądać turecki hit na TVP1?

Turecką produkcję można śledzić na kanale TVP1 od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 14:00. We wtorek, 2 czerwca 2026 roku stacja wyemituje pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji i rodzinnych spisków 302 odcinek formatu. Codzienna obecność w ramówce pozwala widzom na systematyczne obserwowanie zawiłych losów Sinana, Seyran, Ferita oraz pozostałych kluczowych bohaterów telenoweli.

Obsada serialu Złoty chłopak na antenie TVP1

Na ekranie w tej popularnej produkcji pojawia się wieloosobowa plejada zagranicznych gwiazd. W stałej obsadzie docenianego serialu obyczajowego znajdują się następujący aktorzy:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

Çetin Tekindor jako Halis Korhan

Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

Emre Altuğ jako Orhan Korhan

Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

Ersin Arıcı jako Abidin

Beril Pozam jako Suna Şanlı

İrem Altuğ jako Sultan

Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

Hülya Duyar jako Şefika

Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

Yiğit Tuncay jako Latif

Selen Özbayrak jako Dicle

Umut Gezer jako Yusuf

Taro Emir jako Tekin Kaya

Binnur Kaya jako Nükhet