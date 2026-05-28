Panna młoda, odcinek 120. Cihan z Beyzą szykują pokój. Co się wydarzy?

Turecka telenowela to tegoroczna nowość w ramówce stacji TVP2. W Turcji produkcja zadebiutowała w 2024 roku, a polscy widzowie mogą ją śledzić od 20 stycznia 2026 roku, gdy w ofercie kanału zajęła miejsce "Miłości i nadziei". Przekonajmy się, jakie losy spotkają główne postaci. W naszym zestawieniu znajdziesz szczegóły 120. odsłony serialu.

"Panna młoda" streszczenie 120. odcinka (emisja 11 czerwca 2026)

Najnowszy epizod popularnej w Polsce "Panny młodej" przyniesie kolejne zawirowania w relacjach bohaterów. Beyza sukcesywnie wzmacnia swoją więź z Cihanem. Z kolei zachowanie Meliha budzi wyraźną zazdrość u Sinem. W tym samym czasie Derya stara się dotrzeć do Hancer i przemówić jej do rozsądku. Cihan, działając w pełnej dyskrecji, wspólnie z Beyzą aranżuje pokój dla dziecka.

Kto gra w "Pannie młodej"? Pełna obsada tureckiego hitu

Główne postacie w produkcji to Hançer oraz Cihan, w których wcielają się odpowiednio Talya Çelebi i Türkseve. Na ekranie towarzyszy im grono innych aktorów.

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin

Ile odcinków ma turecki serial "Panna młoda"? Zakończenie emisji w Polsce

Produkcja należy do bardzo rozbudowanych tureckich formatów. Obecnie powstały trzy sezony obejmujące 325 oryginalnych odcinków. Ponieważ pojedynczy epizod trwa w Turcji blisko 2 godziny, polski nadawca emituje go w krótszych fragmentach, co podwaja ogólną liczbę odcinków. Warto podkreślić, że serial ciągle jest nagrywany w ojczyźnie, przez co ostateczna długość historii pozostaje zagadką. Z pewnością widzowie nad Wisłą mogą spodziewać się wieloletniej telenoweli z Hançer i Cihanem na ekranach telewizorów.

