Panna młoda, odcinek 120. Cihan z Beyzą szykują pokój. Co się wydarzy?

Turecka telenowela to tegoroczna nowość w ramówce stacji TVP2. W Turcji produkcja zadebiutowała w 2024 roku, a polscy widzowie mogą ją śledzić od 20 stycznia 2026 roku, gdy w ofercie kanału zajęła miejsce "Miłości i nadziei". Przekonajmy się, jakie losy spotkają główne postaci. W naszym zestawieniu znajdziesz szczegóły 120. odsłony serialu.
"Panna młoda" streszczenie 120. odcinka (emisja 11 czerwca 2026)
Najnowszy epizod popularnej w Polsce "Panny młodej" przyniesie kolejne zawirowania w relacjach bohaterów. Beyza sukcesywnie wzmacnia swoją więź z Cihanem. Z kolei zachowanie Meliha budzi wyraźną zazdrość u Sinem. W tym samym czasie Derya stara się dotrzeć do Hancer i przemówić jej do rozsądku. Cihan, działając w pełnej dyskrecji, wspólnie z Beyzą aranżuje pokój dla dziecka.
Kto gra w "Pannie młodej"? Pełna obsada tureckiego hitu
Główne postacie w produkcji to Hançer oraz Cihan, w których wcielają się odpowiednio Talya Çelebi i Türkseve. Na ekranie towarzyszy im grono innych aktorów.
- Can Tarakçı jako Cemil
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
- Elif Çapkin jako Yonca
- Ceren Yuksekkaya jako Derya
- Sidal Damar jako Sinem
- Günes Ebrar Özgül jako Mine
- Türker Kantar jako Emir
- Çisel Kuskan jako Beyza
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin
Ile odcinków ma turecki serial "Panna młoda"? Zakończenie emisji w Polsce
Produkcja należy do bardzo rozbudowanych tureckich formatów. Obecnie powstały trzy sezony obejmujące 325 oryginalnych odcinków. Ponieważ pojedynczy epizod trwa w Turcji blisko 2 godziny, polski nadawca emituje go w krótszych fragmentach, co podwaja ogólną liczbę odcinków. Warto podkreślić, że serial ciągle jest nagrywany w ojczyźnie, przez co ostateczna długość historii pozostaje zagadką. Z pewnością widzowie nad Wisłą mogą spodziewać się wieloletniej telenoweli z Hançer i Cihanem na ekranach telewizorów.
