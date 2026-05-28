Panna młoda, odcinek 120. Cihan z Beyzą szykują pokój. Co się wydarzy?

NN
2026-05-28 11:55

"Panna młoda" (tur. "Gelin") to historia Hancer, która jako sierota szybko musiała zadbać o własny byt. Chcąc ratować chorego brata, kobieta zgadza się na układ z zamożną rodziną i wychodzi za Cihana. Z czasem zaaranżowane małżeństwo przeradza się w głębokie uczucie. 120. epizod zadebiutuje w TVP2 już w czwartek 11 czerwca. Zobacz, co czeka bohaterów.

Zbliżenie na twarz kobiety, prawdopodobnie Talya Çelebi jako Hancer, z tureckiego serialu Panna młoda, ubrana w jasnofioletową bluzkę i złote kolczyki z perłami. Jej wyraz twarzy jest zamyślony, co oddaje emocje związane z fabułą 120. odcinka. Więcej o tym serialu przeczytasz na Super Seriale.

i

Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube Zbliżenie na twarz kobiety, prawdopodobnie Talya Çelebi jako Hancer, z tureckiego serialu "Panna młoda", ubrana w jasnofioletową bluzkę i złote kolczyki z perłami. Jej wyraz twarzy jest zamyślony, co oddaje emocje związane z fabułą 120. odcinka. Więcej o tym serialu przeczytasz na Super Seriale.

Turecka telenowela to tegoroczna nowość w ramówce stacji TVP2. W Turcji produkcja zadebiutowała w 2024 roku, a polscy widzowie mogą ją śledzić od 20 stycznia 2026 roku, gdy w ofercie kanału zajęła miejsce "Miłości i nadziei". Przekonajmy się, jakie losy spotkają główne postaci. W naszym zestawieniu znajdziesz szczegóły 120. odsłony serialu.

"Panna młoda" streszczenie 120. odcinka (emisja 11 czerwca 2026)

Najnowszy epizod popularnej w Polsce "Panny młodej" przyniesie kolejne zawirowania w relacjach bohaterów. Beyza sukcesywnie wzmacnia swoją więź z Cihanem. Z kolei zachowanie Meliha budzi wyraźną zazdrość u Sinem. W tym samym czasie Derya stara się dotrzeć do Hancer i przemówić jej do rozsądku. Cihan, działając w pełnej dyskrecji, wspólnie z Beyzą aranżuje pokój dla dziecka.

PRZECZYTAJ TEŻ: Dziedzictwo, odcinek 935: Cansel w rozpaczy. Teraz to ona wpadła w sidła bezwzględnego gangstera - ZDJĘCIA

Kto gra w "Pannie młodej"? Pełna obsada tureckiego hitu

Główne postacie w produkcji to Hançer oraz Cihan, w których wcielają się odpowiednio Talya Çelebi i Türkseve. Na ekranie towarzyszy im grono innych aktorów.

  • Can Tarakçı jako Cemil
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
  • Elif Çapkin jako Yonca
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya
  • Sidal Damar jako Sinem
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine
  • Türker Kantar jako Emir
  • Çisel Kuskan jako Beyza
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin

Ile odcinków ma turecki serial "Panna młoda"? Zakończenie emisji w Polsce

Produkcja należy do bardzo rozbudowanych tureckich formatów. Obecnie powstały trzy sezony obejmujące 325 oryginalnych odcinków. Ponieważ pojedynczy epizod trwa w Turcji blisko 2 godziny, polski nadawca emituje go w krótszych fragmentach, co podwaja ogólną liczbę odcinków. Warto podkreślić, że serial ciągle jest nagrywany w ojczyźnie, przez co ostateczna długość historii pozostaje zagadką. Z pewnością widzowie nad Wisłą mogą spodziewać się wieloletniej telenoweli z Hançer i Cihanem na ekranach telewizorów.

PRZECZYTAJ TEŻ: Złoty chłopak, odcinek 302: W rezydencji wybucha chaos! Suna dołącza do Abidina, a Ferit szykuje odwet - ZDJĘCIA

Rozpoznaj turecki serial po postaci. Tylko mistrz zdobędzie 9/9!
Pytanie 1 z 9
Zacznijmy od czegoś prostego. Ta postać pochodzi z serialu...
Zacznijmy od czegoś prostego. Ta postać pochodzi z serialu...
Kupicha już nie liczy pieniędzy. Feel wciąż gra i ma się świetnie