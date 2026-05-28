Panna młoda, odcinek 121. Niespodziewana propozycja Hancer

Turecka produkcja "Panna młoda" zadebiutowała w ojczystym kraju w 2024 roku, a polscy widzowie mogą ją oglądać w telewizyjnej Dwójce od 20 stycznia 2026 roku. Serial wypełnił lukę w ramówce po zakończeniu emisji "Miłości i nadziei". Czego mogą spodziewać się fani w nadchodzącym epizodzie? Poniżej prezentujemy dokładne streszczenie 121. odcinka, pełne nieoczekiwanych zwrotów akcji.

"Panna młoda" odcinek 121 - streszczenie. Co planują Hancer i Cihan?

W 121. odcinku telenoweli "Panna młoda" Cihan potajemnie odwiedza Beyzę, by zaaranżować pokój dla malucha, ukrywając ten fakt przed Hancer. Równocześnie do Yoncy docierają dramatyczne informacje medyczne, sugerujące ryzyko poważnych problemów zdrowotnych u jej nienarodzonego dziecka. Tymczasem Hancer, ulegając podszeptom Deryi, wychodzi z inicjatywą i zaprasza Cihana na wspólny wyjazd do letniej rezydencji.

Ile odcinków ma turecki serial "Panna młoda"? Zakończenie emisji w Polsce

Produkcja należy do bardzo rozbudowanych tureckich formatów. Obecnie powstały trzy sezony obejmujące 325 oryginalnych odcinków. Ponieważ pojedynczy epizod trwa w Turcji blisko 2 godziny, polski nadawca emituje go w krótszych fragmentach, co podwaja ogólną liczbę odcinków. Warto podkreślić, że serial ciągle jest nagrywany w ojczyźnie, przez co ostateczna długość historii pozostaje zagadką. Z pewnością widzowie nad Wisłą mogą spodziewać się wieloletniej telenoweli z Hançer i Cihanem na ekranach telewizorów.

Kto gra w "Pannie młodej"? Pełna obsada tureckiego hitu

Główne postacie w produkcji to Hançer oraz Cihan, w których wcielają się odpowiednio Talya Çelebi i Türkseve. Na ekranie towarzyszy im grono innych aktorów.