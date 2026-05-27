Panna młoda, odcinek 118. Cemil odwraca się od Hancer, a Beyza manipuluje uczuciami Cihana

Telenowela „Panna młoda” to zupełnie nowa propozycja w ramówce stacji TVP2. Turecka produkcja miała swoją światową premierę w 2024 roku, natomiast polscy widzowie mogą ją śledzić od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zajęła miejsce emitowanego wcześniej formatu „Miłość i nadzieja”. Jakie perypetie czekają bohaterów w najbliższym czasie? W poniższym opisie przybliżamy kluczowe wydarzenia ze sto osiemnastego epizodu.

Co przyniesie 118. odcinek tureckiego serialu Panna młoda

Zbliżający się 118. epizod telewizyjnej „Panny młodej” dostarczy widzom ogromnych emocji. Cemil podejmuje radykalny krok i ostatecznie zrywa wszelkie relacje z Hancer. W tym samym czasie Beyza tworzy osobisty list adresowany do swojego dziecka, co w zauważalny sposób wpływa na zachowanie Cihana. Z kolei Derya staje na wysokości zadania i próbuje za wszelką cenę uspokoić zdenerwowaną Hancer. Na domiar złego, pojawiają się niepokojące sygnały wskazujące na to, że Yonca może doświadczyć poważnych problemów ze swoim stanem błogosławionym.

Obsada serialu Panna młoda. Aktorzy znani z ekranów TVP2

Na szklanym ekranie w czołowych kreacjach możemy podziwiać Talyę Çelebi, wcielającą się w postać Hançer, a także Türkseve, który odgrywa rolę Cihana. Oprócz tego w produkcji występuje szerokie grono utalentowanych artystów, którzy uzupełniają tło historii:

Can Tarakçı odgrywający Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel portretująca Gülsüm,

Elif Çapkin wcielająca się w Yoncę,

Ceren Yuksekkaya w roli Deryi,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül w kreacji Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan grająca Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Liczba odcinków telenoweli Panna młoda. Kiedy finał historii Hancer i Cihana

Warto odnotować, że „Panna młoda” należy do wyjątkowo rozbudowanych formatów telewizyjnych. Na ten moment zrealizowano trzy pełne sezony, które obejmują łącznie aż 325 epizodów. Z uwagi na fakt, że oryginalne tureckie odcinki trwają około dwóch godzin, polska telewizja dzieli je na krótsze fragmenty, co naturalnie podwaja ich końcową liczbę w ramówce. Ponadto w ojczyźnie serialu wciąż trwają regularne nagrania, przez co całkowita objętość produkcji pozostaje tajemnicą. Jedno jest jednak pewne – na ostateczne pożegnanie z Hançer oraz Cihanem w Polsce widzowie będą musieli poczekać jeszcze dobrych kilka lat.