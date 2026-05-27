Spis treści
W 301. odcinku Ferit w furii postrzelił Karama w kryjówce Abidina. To zdarzenie jeszcze bardziej zaogniło relacje z mafią. Zrozpaczony Halis błagał Seyran o pomoc, aby ratowała psychikę męża. Uwolniona Ifakat popadła w histerię, obarczając Sunę winą za swoje tortury i domagając się wydania jej porywaczom. W obliczu zagrożenia krwawą rzezią w rezydencji, Ferit stanowczo zażądał, by Suna natychmiast opuściła posiadłość.
Złoty chłopak: streszczenie odcinka 302. Co się wydarzy w serialu?
Tragiczny atak na Ifakat sprawia, że w domu Korhanów panuje niewyobrażalny zamęt, który całkowicie paraliżuje życie rodziny. Ferit izoluje się od bliskich, a w jego głowie rodzi się niebezpieczny plan zemsty na zdrajcy Abidinie, który zamierza zrealizować w pojedynkę.
Jednocześnie zdesperowana Suna decyduje się na ogromne ryzyko i wyrusza do kryjówki swojego męża. Wierzy, że uda jej się zatrzymać nakręcającą się spiralę przemocy i ochronić rodzinę, choć jej bliscy są przerażeni tą decyzją.
W tle rozgrywa się również dramat finansowy – Seyran przypadkiem dowiaduje się o potężnych problemach imperium. Brakuje pieniędzy na wypłaty dla pracowników, a firma stoi na krawędzi upadku.
W tajemnicy przed resztą domowników, Ferit wraz z Kazimem i Orhanem planują niebezpieczną, zbrojną akcję. Ich celem jest uwolnienie Suny z rąk przestępców.
Złoty chłopak: Kiedy i gdzie oglądać 302 odcinek?
Hitowy turecki serial "Złoty chłopak" gości na ekranach TVP1 od poniedziałku do piątku o 14:00. 302. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 1 czerwca 2026 r. Będzie to epizod obfitujący w gwałtowne zwroty akcji i pełen rodzinnych tajemnic, kontynuując opowieść o losach Ferita, Seyran i Sinana.
Złoty chłopak – obsada. Kto gra w tureckim hicie?
Na ekranie możemy podziwiać następujących aktorów:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet