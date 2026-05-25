Panna młoda, odcinek 115. Cihan odnajduje Hancer i dochodzi do pojednania, a Beyza wypowiada wojnę

Kasia Kowalska
2026-05-25 12:26

"Panna młoda" to wciągająca historia Hancer, kobiety, która po wczesnej utracie rodziców uczy się niezależności. Aby sfinansować leczenie brata, decyduje się na aranżowany ślub z Cihanem z zamożnej rodziny, jednak biznesowy układ nieoczekiwanie przeradza się w głębokie uczucie. W piątek, 5 czerwca, widzowie TVP2 będą mogli obejrzeć 115. epizod tej tureckiej produkcji. Przygotowaliśmy jego szczegółowe streszczenie.

Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube Hancer, główna bohaterka serialu "Panna młoda", z rozpaczą spoglądająca w górę, w zbliżeniu na twarz, z delikatnymi łzami w oczach, nosząca srebrne kolczyki. Na Super Seriale można przeczytać streszczenie 115. odcinka.

Serial "Panna młoda" to świeża propozycja w ramówce stacji TVP2. Premiera tej tureckiej telenoweli w jej ojczystym kraju miała miejsce w 2024 roku, natomiast polscy widzowie po raz pierwszy mogli ją obejrzeć 20 stycznia 2026 roku, gdy w programie telewizyjnym zajęła pasmo po "Miłości i nadziei". Jakie perypetie spotkają głównych bohaterów w najnowszej odsłonie? W niniejszym tekście przybliżamy fabułę 115. epizodu.

Panna młoda odcinek 115: streszczenie (emisja 5 czerwca 2026)

Oto zarys akcji 115. części tureckiej produkcji "Panna młoda": Hancer decyduje się opuścić mury rezydencji. Cihan natychmiast rusza jej śladem, a ich spotkanie szybko kończy się zażegnaniem sporu. Tymczasem Cemil odbudowuje relację z Deryą. Z kolei Beyza otwarcie deklaruje Hancer konflikt, a jej pierwsza intryga przynosi oczekiwane rezultaty.

Panna młoda: ile ma odcinków? Data zakończenia serialu

"Panna młoda" należy do grona rozbudowanych formatów telewizyjnych prosto z Turcji. Dotychczas doczekała się trzech sezonów, w których skład wchodzi aż 325 części. Z racji tego, że pojedynczy odcinek w oryginale trwa około dwóch godzin, na potrzeby polskiego rynku telewizyjnego materiał zostaje odpowiednio podzielony, co niemal podwaja liczbę epizodów. Należy mieć na uwadze, że nowe odcinki nadal są kręcone w Turcji, przez co ostateczna długość serii pozostaje tajemnicą. Ostatni klaps na planie "Panny młodej" wciąż przed nami, a historia Hançer i Cihana będzie gościć na ekranach Polaków przez najbliższe lata.

Panna młoda: obsada i główni bohaterowie serialu

Na czele obsady stoją Talya Çelebi, kreująca postać Hançer, oraz Türkseve, wcielający się w Cihana. W produkcji możemy podziwiać również następujących aktorów:

  • Can Tarakçı jako Cemil,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin jako Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
