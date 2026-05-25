Panna młoda, odcinek 115. Cihan odnajduje Hancer i dochodzi do pojednania, a Beyza wypowiada wojnę

Serial "Panna młoda" to świeża propozycja w ramówce stacji TVP2. Premiera tej tureckiej telenoweli w jej ojczystym kraju miała miejsce w 2024 roku, natomiast polscy widzowie po raz pierwszy mogli ją obejrzeć 20 stycznia 2026 roku, gdy w programie telewizyjnym zajęła pasmo po "Miłości i nadziei". Jakie perypetie spotkają głównych bohaterów w najnowszej odsłonie? W niniejszym tekście przybliżamy fabułę 115. epizodu.

Panna młoda odcinek 115: streszczenie (emisja 5 czerwca 2026)

Oto zarys akcji 115. części tureckiej produkcji "Panna młoda": Hancer decyduje się opuścić mury rezydencji. Cihan natychmiast rusza jej śladem, a ich spotkanie szybko kończy się zażegnaniem sporu. Tymczasem Cemil odbudowuje relację z Deryą. Z kolei Beyza otwarcie deklaruje Hancer konflikt, a jej pierwsza intryga przynosi oczekiwane rezultaty.

Panna młoda: ile ma odcinków? Data zakończenia serialu

"Panna młoda" należy do grona rozbudowanych formatów telewizyjnych prosto z Turcji. Dotychczas doczekała się trzech sezonów, w których skład wchodzi aż 325 części. Z racji tego, że pojedynczy odcinek w oryginale trwa około dwóch godzin, na potrzeby polskiego rynku telewizyjnego materiał zostaje odpowiednio podzielony, co niemal podwaja liczbę epizodów. Należy mieć na uwadze, że nowe odcinki nadal są kręcone w Turcji, przez co ostateczna długość serii pozostaje tajemnicą. Ostatni klaps na planie "Panny młodej" wciąż przed nami, a historia Hançer i Cihana będzie gościć na ekranach Polaków przez najbliższe lata.

Panna młoda: obsada i główni bohaterowie serialu

Na czele obsady stoją Talya Çelebi, kreująca postać Hançer, oraz Türkseve, wcielający się w Cihana. W produkcji możemy podziwiać również następujących aktorów:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Barwy szczęścia. Ewa i Romeo spędzą wspólną noc za plecami bliskich. Wściekły Damian pobije się z Aro