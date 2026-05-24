Dziedzictwo, odcinek 931: Cansel poznaje sekret Semiha i dochodzi do gwałtownej kłótni - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2026-05-24 10:54

W nadchodzącym, 931. odcinku tureckiego serialu "Dziedzictwo" Cansel zorientuje się, kto tak naprawdę podrzucił nielegalne substancje do kieszeni Poyraza. Kobieta błyskawicznie przejrzy kłamstwa swojego brata i zmusi go do pełnego wyznania winy. Semih początkowo spróbuje uniknąć odpowiedzialności, ale ostatecznie ulegnie pod naporem ostrych oskarżeń. Jego siostra nie będzie zamierzała tolerować takich wybryków, wpadając we wściekłość na wieść o skandalicznym czynie. Głupota chłopaka zagrozi bowiem nie tylko jemu, ale również bezpiecznej pozycji samej Cansel w rodzinie. Czemu? Sprawdź szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Emisja 931. odcinka serialu "Dziedzictwo" w TVP1. Data i godzina

W 931. epizodzie tureckiej telenoweli "Dziedzictwo" krewni Poyraza odkryją szokującą prawdę o nielegalnych substancjach schowanych w jego odzieży. Narkotyki te w rzeczywistości będą należeć do Semiha, który celowo podrzuci je rywalowi, planując znalezienie zguby przez Nanę. Szokująca informacja błyskawicznie dotrze do siostry winowajcy.

Cansel powstrzyma się od publicznego zdemaskowania brata, jednak w 931. odcinku "Dziedzictwa" natychmiast połączy wszystkie fakty. Jej podejrzenia wzrosną w momencie przyłapania chłopaka na potajemnej pogawędce, którą gwałtownie przerwie.

- Z kim rozmawiasz o tej porze? - zapyta stanowczo Cansel.

- Z kolegą… Zagadałem się i nawet nie zauważyłem, jak czas zleciał… - skłamie Semih, na co jego siostra błyskawicznie przejrzy tę nieudolną wymówkę, odpowiadając: - Z kolegą? Jasne. Chyba nie myślisz, że jestem na tyle głupia, by łyknąć to kłamstwo?.

Cansel bezlitośnie zdemaskuje spisek Semiha w serialu "Dziedzictwo"

W 931. odcinku "Dziedzictwa" kobieta nie będzie zamierzałą odpuszczać i przejdzie do otwartej ofensywy. Mężczyzna będzie uparcie i konsekwentnie zaprzeczał wszelkim zarzutom, jednak Cansel, będąc w pełni przekonaną o jego winie, skutecznie wymusi przyznanie się do błędu.

- To ty podrzuciłeś narkotyki Poyrazowi, prawda?! - wyrzuci prosto w twarz siostra.

- Co ty wygadujesz?! Siostro, nie mów bzdur… - spróbuje nieudolnie bronić się Semih.

- Milcz! Jeszcze masz czelność udawać niewiniątko?! Jak mogłeś?! Oszalałeś?! - wytknie mu Cansel, mocno uderzając pięścią w jego pierś.

- Ała! Cansel, przestań, boli! Przysięgam, nic nie zrobiłem… - mężczyzna wciąż nie przestanie oszukiwać.

- Przysięgi możesz sobie darować! Jak trzeba będzie, to cię nie tylko uderzę, ale i pobiję, żebyś w końcu się opamiętał! Przestań grać ofiarę – przede mną to nie przejdzie! - stanowczo zapowie siostra.

- Dobrze… Zrobiłem to. Byłem wściekły. Wkurzył mnie i… zrobiłem to… - w końcu skapituluje przyparty do muru Semih.

W tym kluczowym momencie 931. odcinka "Dziedzictwa" Cansel ogarnie gigantyczna wściekłość. Kobieta błyskawicznie uświadomi sobie, że fatalne błędy brata będą mogły zniszczyć również jej pozycję.

- Zabiję cię, Semihu! Czy ty kompletnie zwariowałeś?! Przez tę uliczną dziewuchę z włosami jak miotła?! Ty idioto! Przez kogoś takiego chcesz zmarnować sobie życie?! Zastanowiłeś się choć przez sekundę, co się stanie, jeśli Poyraz odkryje prawdę?! Co stanie się ze mną?! Z moim małżeństwem?! - wykrzyczy przerażona siostra.

- Spokojnie… Zabezpieczyłem się. Nic się nie wyda. Mam wszystko pod kontrolą - spróbuje uspokoić ją brat.

Cansel okłamie Sahina w 931. odcinku tureckiego hitu "Dziedzictwo"

W 931. epizodzie "Dziedzictwa" dyskusję niespodziewanie przerwie Sahin. Mąż Cansel i brat Poyraza zbliży się do nich, jednak kobieta zachowa zimną krew i sprawnie go oszuka.

- O czym tak dyskutujecie o tej porze? Kłócicie się? - zapyta podejrzliwie Sahin.

- Ależ skąd, kochanie. Tylko się zmartwiłam, bo Semiha długo nie było w domu. Po tym, co się stało z Poyrazem, jestem trochę spięta. Wiesz, jak się przejmuję… - bez mrugnięcia okiem skłamie żona.

- Przestań się tak wszystkim przejmować. On jest dorosły. Chodź już do środka, zanim się przeziębisz - poprosi zatroskany mąż, a Cansel bez wahania spełni jego prośbę.

Mimo to w 931. odsłonie "Dziedzictwa" sprawa Semiha nie zostanie zamknięta. Odchodząc, Cansel rzuci bratu niezwykle wymowne spojrzenie, dając mu do zrozumienia, że od teraz będzie pod jej stałą kontrolą!

