Emisja 931. odcinka serialu "Dziedzictwo" w TVP1. Data i godzina

W 931. epizodzie tureckiej telenoweli "Dziedzictwo" krewni Poyraza odkryją szokującą prawdę o nielegalnych substancjach schowanych w jego odzieży. Narkotyki te w rzeczywistości będą należeć do Semiha, który celowo podrzuci je rywalowi, planując znalezienie zguby przez Nanę. Szokująca informacja błyskawicznie dotrze do siostry winowajcy.

Cansel powstrzyma się od publicznego zdemaskowania brata, jednak w 931. odcinku "Dziedzictwa" natychmiast połączy wszystkie fakty. Jej podejrzenia wzrosną w momencie przyłapania chłopaka na potajemnej pogawędce, którą gwałtownie przerwie.

- Z kim rozmawiasz o tej porze? - zapyta stanowczo Cansel.

- Z kolegą… Zagadałem się i nawet nie zauważyłem, jak czas zleciał… - skłamie Semih, na co jego siostra błyskawicznie przejrzy tę nieudolną wymówkę, odpowiadając: - Z kolegą? Jasne. Chyba nie myślisz, że jestem na tyle głupia, by łyknąć to kłamstwo?.

10

Cansel bezlitośnie zdemaskuje spisek Semiha w serialu "Dziedzictwo"

W 931. odcinku "Dziedzictwa" kobieta nie będzie zamierzałą odpuszczać i przejdzie do otwartej ofensywy. Mężczyzna będzie uparcie i konsekwentnie zaprzeczał wszelkim zarzutom, jednak Cansel, będąc w pełni przekonaną o jego winie, skutecznie wymusi przyznanie się do błędu.

- To ty podrzuciłeś narkotyki Poyrazowi, prawda?! - wyrzuci prosto w twarz siostra.

- Co ty wygadujesz?! Siostro, nie mów bzdur… - spróbuje nieudolnie bronić się Semih.

- Milcz! Jeszcze masz czelność udawać niewiniątko?! Jak mogłeś?! Oszalałeś?! - wytknie mu Cansel, mocno uderzając pięścią w jego pierś.

- Ała! Cansel, przestań, boli! Przysięgam, nic nie zrobiłem… - mężczyzna wciąż nie przestanie oszukiwać.

- Przysięgi możesz sobie darować! Jak trzeba będzie, to cię nie tylko uderzę, ale i pobiję, żebyś w końcu się opamiętał! Przestań grać ofiarę – przede mną to nie przejdzie! - stanowczo zapowie siostra.

- Dobrze… Zrobiłem to. Byłem wściekły. Wkurzył mnie i… zrobiłem to… - w końcu skapituluje przyparty do muru Semih.

W tym kluczowym momencie 931. odcinka "Dziedzictwa" Cansel ogarnie gigantyczna wściekłość. Kobieta błyskawicznie uświadomi sobie, że fatalne błędy brata będą mogły zniszczyć również jej pozycję.

- Zabiję cię, Semihu! Czy ty kompletnie zwariowałeś?! Przez tę uliczną dziewuchę z włosami jak miotła?! Ty idioto! Przez kogoś takiego chcesz zmarnować sobie życie?! Zastanowiłeś się choć przez sekundę, co się stanie, jeśli Poyraz odkryje prawdę?! Co stanie się ze mną?! Z moim małżeństwem?! - wykrzyczy przerażona siostra.

- Spokojnie… Zabezpieczyłem się. Nic się nie wyda. Mam wszystko pod kontrolą - spróbuje uspokoić ją brat.

Cansel okłamie Sahina w 931. odcinku tureckiego hitu "Dziedzictwo"

W 931. epizodzie "Dziedzictwa" dyskusję niespodziewanie przerwie Sahin. Mąż Cansel i brat Poyraza zbliży się do nich, jednak kobieta zachowa zimną krew i sprawnie go oszuka.

- O czym tak dyskutujecie o tej porze? Kłócicie się? - zapyta podejrzliwie Sahin.

- Ależ skąd, kochanie. Tylko się zmartwiłam, bo Semiha długo nie było w domu. Po tym, co się stało z Poyrazem, jestem trochę spięta. Wiesz, jak się przejmuję… - bez mrugnięcia okiem skłamie żona.

- Przestań się tak wszystkim przejmować. On jest dorosły. Chodź już do środka, zanim się przeziębisz - poprosi zatroskany mąż, a Cansel bez wahania spełni jego prośbę.

Mimo to w 931. odsłonie "Dziedzictwa" sprawa Semiha nie zostanie zamknięta. Odchodząc, Cansel rzuci bratu niezwykle wymowne spojrzenie, dając mu do zrozumienia, że od teraz będzie pod jej stałą kontrolą!